Vai elektroauto atbalsta programma nostāda vietējos autoparkus neizdevīgā situācijā?
Elektroauto arvien pārliecinošāk ienāk mūsu ikdienā – uz ielām un ceļiem redzams arvien vairāk automašīnu ar zilas krāsas burtiem uz numurzīmēm. Pieprasījumam augot, palielinās arī piedāvājums, un tirgus attīstību veicina valsts atbalsts elektroauto iegādei. Taču vai tas ir vienlīdz izdevīgs visiem? “SIXT” vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Arnis Jaudzems norāda, ka pašreizējie atbalsta mehānismi var nostādīt neizdevīgākā situācijā uzņēmumus, kuri regulāri atjauno savus autoparkus. Plašo auto nomas pieredzi viņš jau trešo gadu izmanto arī konkursa “Latvijas e-Auto” dalībnieku vērtēšanā, vienlaikus sekojot jaunāko elektroauto attīstībai, klientu izvēlei dažādos nomas segmentos un uzlādes infrastruktūras radītajiem šķēršļiem.
“SIXT” autoparkā Baltijas valstīs un Somijā kopumā ir aptuveni 8000 automašīnu. Elektroauto pašlaik veido ap 9% no autoparka, bet kopā ar ārēji lādējamiem hibrīdiem (PHEV) elektrificēto automašīnu īpatsvars sasniedz 25%.
“Protams, tas ir pozitīvi, ka privātpersonām ir pieejams valsts atbalsts elektroauto iegādei, bet, ja skatāmies no auto nomas uzņēmumu viedokļa, ir būtiski trūkumi. Var teikt, ka EKII programma šobrīd ir pat nedaudz “iegriezusi”, jo uzņēmumiem ar autoparka zaļināšanu jātiek galā saviem spēkiem. Cerams, ka ministrijas saklausīs arī citus viedokļus un pamainīs noteikumus,” saka Jaudzems.
Pašreizējā EKII programma paredz 3000 eiro atbalstu lietota elektroauto iegādei, ja tas pirmreizēji reģistrēts ne agrāk kā pirms septiņiem gadiem, nobraucis ne vairāk kā 150 000 kilometru un Latvijā nav reģistrēts ilgāk par 12 mēnešiem. Tādējādi Latvijas auto nomas uzņēmuma izmantots elektroauto otrreizējā tirgū var nonākt nevienlīdzīgā situācijā salīdzinājumā ar līdzvērtīgu, nesen no ārvalstīm ievestu automašīnu.
“Auto nomas uzņēmumam pirkt elektroauto kļūst mazāk izdevīgi, ja pēc diviem gadiem gribam tos piedāvāt otrreizējā tirgū. Latvijā izmantotajai automašīnai atbalsts vairs nebūs pieejams, bet līdzvērtīgam no ārvalstīm ievestam elektroauto pircējs to varēs saņemt. Tas var novest pie tā, ka nomas uzņēmumi šīs automašīnas vedīs ārā vai izmantos Igaunijā vai Lietuvā reģistrētas automašīnas. Trīs tūkstoši eiro, kas viena vai divu gadu laikā jāamortizē, ir būtiska summa. Savā ziņā tā ir tirgus kropļošana – ir divi līdzvērtīgi produkti, bet vienam ir priekšrocība, otram nav,” uzskata “SIXT” vadītājs.
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Plašā autoparka pieredze noder konkursā
Arnis Jaudzems konkursā “Latvijas e-Auto” piedalās jau trešo gadu. “SIXT” plašais autoparks ļauj viņam vērtēt ne tikai automašīnu tehniskās īpašības, bet arī to piemērotību dažādiem klientiem un nomas veidiem. Savukārt konkurss dod iespēju iepazīt jaunus modeļus, ar kuriem nākotnē, iespējams, papildināt uzņēmuma autoparku.
“Elektroauto ražotāju jau ir ļoti daudz, parādās jauni dīleri un jaunas markas, kas Eiropā līdz šim varbūt pat nav bijušas pieejamas. Tās ir jāizmēģina un jāsalīdzina. Testa braucieni Latvijas apstākļos dod labāku priekšstatu par automašīnas lietošanu mūsu ikdienā,” saka Jaudzems.
Viņš atzīst, ka ir bijuši arī neveiksmīgāki elektroauto modeļi, kas sākotnēji maksājuši gana dārgi, bet otrreizējā tirgū vairs nav interesanti, jo nobraucamais attālums nav atbildis gaidītajam. Tomēr tehnoloģijas strauji attīstās.
“Jaunajiem modeļiem ir gan lielāks nobraucamais attālums, gan ātrāka uzlāde. Paaudzes mainās, un katra nākamā nāk ar savu pievienoto vērtību. Auto iegāde ir nopietna investīcija, bet noma dod lielāku elastību un ļauj cilvēkiem lēmumu pieņemt ātrāk. Ja pie mājas ir saules paneļi, vasarā ar elektroauto braukt var būt ļoti izdevīgi,” skaidro Jaudzems.
Ilgtermiņa nomā elektroauto izvēlas biežāk
Jaudzems uzsver, ka jānošķir īstermiņa noma uz dažām dienām no ilgtermiņa nomas uz gadu vai diviem. Vietējie klienti elektroauto izvēlas arvien biežāk, savukārt tūristus attur bažas par nepazīstamas uzlādes sistēmas lietošanu un infrastruktūras pieejamību.
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“Ilgtermiņa nomas segmentā elektroauto īpatsvars ir augstāks par kopējiem 9%, jo vietējie cilvēki zina, kur uzlādēt automašīnu, un zina tās priekšrocības. Piemēram, Latvijā “SIXT+” auto abonēšanā jeb ilgtermiņa nomā jau katrs ceturtais auto ir elektrisks. Tur attīstība ir gana strauja un degvielas cenas pieaugums to tikai veicina,” stāsta Jaudzems.
Īstermiņa nomā galvenie šķēršļi ir nepazīstama lietošanas pieredze un uzlādes infrastruktūra.
“Es vienmēr saku – auto nomas klientu var labi pazīt benzīntankā. Viņš stāv pie degvielas uzpildes pistolēm un brīnās, jo katrā valstī krāsas un apzīmējumi ir citādi. Tad viņš domā: “Kas man tur – benzīns vai dīzelis? Man mājās bija zilas krāsas pistole, bet te ir tikai zaļas un melnas. Ko man darīt?” Ar uzlādi ir līdzīgi – cilvēki nezina, kur varēs uzlādēt automašīnu, vai tas izdosies un vai varēs izbraukt visu plānoto maršrutu. Jautājumu ir daudz, un cilvēks baidās no nezināmā. Pat tādās valstīs kā Norvēģija īstermiņa nomā elektroauto īpatsvars ir zems, bet vairāk ir ārēji lādējamo hibrīdu,” saka Jaudzems.
Lidostās nepietiek uzlādes jaudas
“Otrs iemesls ir infrastruktūra. Īstermiņa auto nomas punkti galvenokārt atrodas lielajos transporta mezglos – vispopulārākās ir lidostas, bet daudzviet Eiropā otrajā vietā ir lielās dzelzceļa stacijas. Baltijā dzelzceļa stacijām nav tik lielas nozīmes,” skaidro “SIXT” vadītājs.
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“Latvijā elektroauto uzlādes stacijas lielākoties ierīkotas pie lielveikaliem, biroju ēkām un galvenajiem autoceļiem, kur to izbūvei bijis pieejams valsts atbalsts. Savukārt lidostās auto nomas uzņēmumiem pieejamā infrastruktūra ir novecojusi, bet jauda – par mazu. Turklāt runa ir par simtiem un pat tūkstošiem automašīnu, kuras vienas dienas laikā jāizsniedz klientiem.”
Starp klientu, kurš automašīnu nodod, un nākamo, kurš to saņem, nereti ir tikai 20–40 minūtes. Šajā laikā automašīnu var nomazgāt, iztīrīt un uzpildīt ar degvielu, bet daudzu elektroauto vienlaicīgai uzlādei lidostās nepietiek ne jaudas, ne iekārtu.
Interesē ne tikai premium modeļi
Šogad konkursam “Latvijas e-Auto” pieteikti vairāk nekā 30 elektroauto modeļi. Vai pēc pirmā pavasara testa Jaudzems jau ir noskatījis savu favorītu?
“Ja skatāmies uz veiktspēju un komfortu, tad, protams, tie ir premium zīmoli – Mercedes-Benz, BMW un arī Lexus. Taču vienmēr ir interesanti apskatīt arī mazos un lētākos modeļus. Ne jau tikai cena ir noteicošā – jāsalīdzina līdzīgas cenu kategorijas automašīnas un jāskatās, kas katrai ir labāks vai sliktāks. Ar benzīna automašīnām ir tāpat – dažreiz arī premium automobilī tu brīnies, kā tik dārgā auto var kaut ko tik sliktu ielikt,” saka Jaudzems.
Komforts ir galvenā priekšrocība
Jaudzems pats ar elektroauto brauc jau ceturto gadu un kā vienu no lielākajām priekšrocībām izceļ komfortu.
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“Man patīk, ka ziemā automašīna vienmēr ir silta. To var attālināti uzsildīt, un, atnākot pie auto, salons jau ir silts. Vasarā automašīnu var laikus atdzesēt. Protams, ir arī bezmaksas autostāvvietas un iespēja izmantot sabiedriskā transporta joslas. Un tad vēl pašas automašīnas īpašības – dinamika, vadāmība un galu galā arī atbildība pret vidi.”