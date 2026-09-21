Mākslīgais intelekts pārņem birokrātijas problēmas - vai beidzot varēsim uzelpot?
Gadsimtiem ilgi birokrātija ir bijusi Eiropas valsts pārvaldes dzinējspēks un vienlaikus tās lielākais slogs. Birokrātijas mazināšana allaž bijusi pašu ierēdņu rokās, un, kā ikvienam organismam, arī birokrātijai ir tendence primāri saglabāt sevi. Tagad šai hidrai uzradies jauns “ienaidnieks” – mākslīgais intelekts (MI) ir kļuvis par reālu ieroci cīņā pret administratīvajiem sastrēgumiem.
Kamēr privātais sektors jaunos rīkus adaptē zibens ātrumā, valsts pārvalde balansē uz šaura asmens – no vienas puses, sabiedrība pieprasa ātrus un ērtus pakalpojumus, no otras – Eiropas stingrie datu aizsardzības (GDPR) un jauno tehnoloģiju ierobežošanas rāmji neļauj rīkoties pārsteidzīgi. Vai viedās tehnoloģijas spēs pilnībā izskaust novecojušas sistēmas? Katrā Eiropas valstī atbilde uz šo jautājumu ir cita, atšķirīgs ir izvēlētais ceļš, un ne visiem tas izrādījies veiksmīgs.
Revolūcija Portugālē
Portugāles vērienīgā valsts modernizācijas programma “Simplex” gadiem ir kalpojusi par paraugu citām valstīm, pierādot, kā mērķtiecīga birokrātijas mazināšana var transformēt visas sabiedrības ikdienu. Šīs iniciatīvas ietvaros valsts digitalizēja simtiem publisko pakalpojumu, apvienojot tos vienotos, viegli pieejamos portālos un likvidējot liekas administratīvās prasības. Ieviešot tādus jauninājumus kā vienotais pilsoņa dokumentu numurs un automatizēta nodokļu deklarēšana, Portugālei izdevās ne vien ietaupīt miljoniem eiro, bet arī radikāli uzlabot iedzīvotāju un uzņēmēju pieredzi saskarsmē ar valsts iestādēm.
Svarīgi, ka Portugāle turpina attīstīt savu veiksmes stāstu un viena no pirmajām sākusi izmantot MI piedāvātās iespējas. Izveidots nacionālais valodas modelis “Amalia” – MI asistents, kas trenēts tieši uz Eiropas portugāļu valodas bāzes, lai stiprinātu digitālo suverenitāti.
Viens no spilgtākajiem tā izmantojumiem ir būvniecības procesu paātrināšana. Vēsturiski arhitektūras un būvniecības licenču saskaņošana pašvaldībās prasīja mēnešus vai pat gadus. Tagad, izmantojot MI vadītas platformas, sistēma spēj automātiski analizēt digitālos ēku modeļus un rasējumus. Dažu minūšu laikā algoritms pārbauda projekta atbilstību pamata standartiem un likuma normām, atslogojot ierēdņus no rutīnas darba un ļaujot atbildi iedzīvotājiem sniegt rekordīsā laikā.
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Igaunijas mākslīgais birokrāts
Mūsu kaimiņvalsts Igaunija jau sen ir ieguvusi pasaules e-pārvaldes līderes statusu, taču viņi neapstājas pie sasniegtā. Ar projektu “Bürokratt” (Birokrāts) igauņi tiecas radīt pilnībā automatizētu virtuālo asistentu valsts pakalpojumiem.
Ekrāna stūrī esošais čatbots nav vienkāršs programmēts robots ar sagatavotām frāzēm. Tas ir balss un teksta MI, kas spēj integrēti palīdzēt pilsonim nokārtot jebkuru jautājumu. Ja jums nepieciešams nomainīt pasi, pieteikties pabalstam vai reģistrēt automašīnu, “Bürokratt” fonā patstāvīgi sazinās ar nepieciešamajām ministrijām un iestādēm. Lietotājam nav jātērē laiks, pētot valsts aparāta struktūru vai meklējot, kuras iestādes kompetencē ir viņa bēda – sistēma visu izdara pati.
Nodokļu krāpnieku ķeršana Beļģijā
Birokrātija bieži vien smagi skar tieši uzņēmējus, kuriem jātērē laiks un resursi neskaitāmām nodokļu pārbaudēm un auditiem. Beļģijas Finanšu ministrija ir atradusi veidu, kā šo slogu mazināt, vienlaikus palielinot valsts ieņēmumus. Viņi ieviesa mašīnmācīšanās algoritmus, lai optimizētu finanšu datu kontroli.
Tā vietā, lai ierēdņi manuāli caurskatītu miljoniem uzņēmumu deklarāciju, MI nepārtraukti analizē finanšu plūsmu shēmas un fiksē anomālijas. Sistēma atlasa tikai tos profilus, kuros pastāv reāls, matemātiski pamatots krāpniecības risks. Rezultātā godīgiem uzņēmumiem vairs nav jātērē laiks tukšām birokrātiskām pārbaudēm, savukārt valsts nodokļu inspektori savu enerģiju var mērķtiecīgi veltīt reālo pārkāpēju saukšanai pie atbildības.
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Francijā MI meklē nelegālus baseinus
Francijas nodokļu dienests sadarbībā ar tehnoloģiju milžiem izveidoja programmu “Foncier Innovant” (Inovatīvais nekustamais īpašums). Projekta mērķis bija atrisināt gadiem ilgušo problēmu – iedzīvotāju neoficiālās un nedeklarētās būves, kuras fiziski nav iespējams izkontrolēt ar cilvēkresursiem.
MI sistēma regulāri analizē publiski pieejamos satelītattēlus un aerofotogrāfijas, automātiski salīdzinot tās ar oficiālajiem kadastra datiem. Tiklīdz algoritms attēlā pamana, piemēram, zilu taisnstūri (privāto peldbaseinu) vai jaunu piebūvi, kas nav reģistrēta dokumentos, sistēma sagatavo automatizētu paziņojumu. Šis risinājums Francijā īsā laikā palīdzēja identificēt vairāk nekā 140 000 nedeklarētu baseinu, valsts budžetā papildus ienesot desmitiem miljonu eiro bez neviena fiziska inspektora reida.
Bērnudārzu plānošana Somijā
Somijas galvaspilsēta Helsinki ir ieviesusi prognozējošo analītiku, lai pilnībā likvidētu vienu no jauno vecāku lielākajiem murgiem – pieteikšanos bērnudārzam. Tradicionāli šis process nozīmēja mēnešiem ilgu gaidīšanu rindās un sarežģītu veidlapu aizpildīšanu.
Helsinku izstrādātais MI pats fonā pārrauga dzimstības datus un iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācijas. Kad bērns sasniedz attiecīgo vecumu, vecāki savā tālrunī vienkārši saņem SMS īsziņu ar jau gatavu, sistēmas aprēķinātu piedāvājumu konkrētai bērnudārza vietai netālu no viņu mājām. Lai to apstiprinātu, vecākiem nav jāpilda neviena veidlapa – pietiek atbildēt uz īsziņu ar vārdu "Jā" un pārējo laiku var tērēt bērna sagatavošanai jaunajam dzīves cēlienam.
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Pabalstu skandāls Nīderlandē
Tomēr ne vienmēr mākslīgā intelekta iesaiste kļūst par veiksmes stāstu. Nīderlandes bērnu aprūpes pabalstu skandāls ir iegājis vēsturē kā viens no lielākajiem tiesiskajiem un tehnoloģiskajiem fiasko Eiropā, kas izraisīja pat visas valsts valdības demisiju. Nodokļu iestādes ieviesa pašmācošos MI algoritmu, kura uzdevums bija identificēt iespējamos krāpniekus sociālo pabalstu sistēmā.
Sistēma izrādījās dziļi diskriminējoša. Algoritms, meklējot kopsakarības, par augsta riska faktoriem patvaļīgi izvēlējās tādus rādītājus kā dubultā pilsonība vai zemi ienākumi. Rezultātā vairāk nekā 26 000 nevainīgu ģimeņu (pārsvarā imigrantu un maznodrošināto) tika nepamatoti pasludinātas par krāpniekiem. Valsts iestādes bloķēja pabalstus un ar brutālu birokrātisku spiedienu pieprasīja tūkstošiem eiro atmaksu. Cilvēki zaudēja darbu, mājokļus un ieslīga parādos tikai tāpēc, ka ierēdņi akli ticēja sistēmas izdotajiem datiem un atteicās uzklausīt cilvēku apelācijas.
Eksāmenu algoritma krīze Lielbritānijā
Pandēmijas laikā, kad skolēni nevarēja kārtot klātienes eksāmenus, Lielbritānijas izglītības uzraudzības iestāde uzticēja gala vērtējumu prognozēšanu un izskaitļošanu MI algoritmam. Tas tika darīts, lai novērstu "atzīmju inflāciju" un it kā saglabātu objektivitāti.
Tomēr algoritma loģikā tika iestrādāts rādītājs, kas ņēma vērā skolas vēsturiskos rezultātus pēdējos gados. Sekas bija netaisnīgas: talantīgi bērni no trūcīgākiem rajoniem un valsts skolām saņēma nepamatoti zemas prognozētās atzīmes, jo viņu skolas vēsturiski nebija elitāras. Turpretim privātskolu audzēkņu atzīmes tika mākslīgi paaugstinātas, balstoties uz viņu mācību iestāžu statusu. Tas izraisīja masveida studentu protestus ielās, un sistēmu nācās steigšus atcelt, atgriežoties pie skolotāju veiktajiem vērtējumiem.
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Bezdarbnieku “šķirošana” Austrijā
Austrijas Nodarbinātības dienests (AMS) izstrādāja sistēmu, kuras mērķis bija novērtēt reģistrēto bezdarbnieku izredzes atrast darbu un attiecīgi efektivizēt valsts atbalsta budžeta sadali. Algoritms sadalīja cilvēkus trīs grupās – tajos, kuriem ir augstas izredzes, vidējas (kam nepieciešami kursi) un zemas izredzes, kur valsts līdzekļus ieguldīt nav lietderīgi.
Projekts saskārās ar asu kritiku un tiesvedībām no datu aizsardzības aktīvistu puses. Algoritms savos aprēķinos izmantoja vēsturiskos darba tirgus datus, tādējādi reproducējot un nostiprinot sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus. Sievietēm (īpaši mātēm, kurām ir bērnu aprūpes saistības) un gados vecākiem cilvēkiem sistēma automātiski piešķīra zemākus punktus, pieņemot, ka viņus nodarbināt būs grūtāk. Tikai pēc gadiem ilgas tiesāšanās, kad Austrijas Federālā administratīvā tiesa skaidri noteica, ka galīgais lēmums un korekcijas obligāti jāveic dzīvam konsultantam, šis rīks ieguva likumīgu asistenta statusu.
Kas notiek Latvijā?
Arī Latvijā seko Eiropas tendencēm, ieviešot mākslīgo intelektu ikdienas birokrātijas sloga mazināšanai un kontroles efektivizēšanai. Lai tehnoloģiskie risinājumi nestu reālu labumu valstij, ir izveidots Nacionālais mākslīgā intelekta centrs, kura uzdevums ir konsolidēt resursus un attīstīt viedos rīkus vienoti un mērķtiecīgi.
Vairāk nekā puse valsts iestāžu jau izmanto dažādus viedos rīkus, taču īpaši izceļas nacionālā valodas tehnoloģiju platforma Hugo.lv. Šī sistēma nodrošina augstas precizitātes mašīntulkošanu specifiskiem valsts pārvaldes dokumentiem un kalpo par pamatu desmitiem iestāžu virtuālo asistentu. Kā spilgts piemērs kalpo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) hibrīda sarunbots “Maija”, kas apvieno sagatavotu zināšanu bāzi ar ģeneratīvā mākslīgā intelekta spējām, atslogojot darbiniekus no simtiem rutīnas pieprasījumu ik dienas.
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Latvijas iestādes sāk izmantot tehnoloģijas arī kontrolējošajās funkcijās. Līdzīgi kā Francijas nodokļu dienests “Foncier Innovant” programmas ietvaros automātiski meklē nedeklarētus privātos peldbaseinus, Latvijas Valsts zemes dienests telpisko datu un aerofotogrāfiju apstrādei izmanto tehnoloģiju LIDAR, kas ar lāzera stariem mēra attālumus un veido precīzu vides 3D punktu mākoni. Algoritms spēj automātiski pamanīt ēkas, kas dabā ir paslēpušās zem kokiem vai krūmiem, un salīdzināt tās ar oficiālajām kadastra kartēm. Šos datus apstrādā ar mākslīgā intelekta palīdzību. Šāda pieeja palīdz atklāt nereģistrētas būves un precizēt to atrašanās vietas nobīdes daudz ātrāk un precīzāk, neizmantojot fiziskus inspektoru reidus un ievērojami paātrinot ar nekustamo īpašumu saistīto procesu uzraudzību.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi".