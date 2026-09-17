Kas kopīgs un kas atšķirīgs Jaecoo 7 un Omoda 9?
Ķīniešu zīmolus Jaecoo un Omoda Latvijā vairs nevar uzskatīt par jaunpienācējiem. Tiem tagad ir savs autosalons Rīgā, un daudzas automašīnas jau brauc pa ielu. Jaecoo 7 un Omoda 9 vieno plug-in hibrīds.
Ar elektrību un benzīnu kopā tie var nobraukt 1000 km, un abām ir izbīdāmi rokturi. Tālāk viss ir drusku citādi. Tos šķir ne tikai radikāli atšķirīgs dizains, bet arī klase - Omoda ir jaudīgāks, lielāks un dārgāks automobilis. Pat benzīna un uzlādes lūkas katram atrodas pretējās pusēs. Tiesa gan, abu baterijas var slēgt arī pie ātrās uzlādes.
Skats zem abiem motopārsegiem ir identiski. Tas pats benzīna dzinējs, arī elektriskā sadaļa ir līdzīga. Jauda gan ir cita. Omoda 9 ir ievērojami jaudīgāka, un gaitas baterija tai ir divas reizes lielāka neka Jaecoo 7. Ražotāja garantija gan abiem ir vienāda - 7 gadi vai 150 000 km. Jaecoo 7 salona noformējums ir vārda tiešā nozīmē konservatīvs. Viens ekrāns aiz stūres, otrs pa vidu. Kā vienam, tā otram modelim aprīkojumā norādīta 540 grādu apkārtskata kamera. Tā kā pilns aplis ir 360 grādu, gribētos zināt, kādā papildus dimensijā ļauj ieskatīties Omoda un Jaecco kameras. Droši vien ražotājs ar to domājis iespēju virtuāli paskatīties uz automašīnu no augšas.
Omoda 9 ir par 15 000 eiro dārgāka, un pat smaržo dārgāk. Priekšā ir tikai viens vienlaidu ekrāns. Jaecoo salona dizaineru iedvesmas avots nav tik viegli nosakāms, turpretim Omoda - gan. Omoda 9 īpatnējā sēdpozcīja velk uz premium. Stūre ir eklektriski regulējama, sēdekļu pogas atrodasd durvīs. Var just, ka šī interjera autoriem dikti patīk Lexus.
Lepnajam radagabalam ar skaisti torpedo Jaecoo 7 izgriež pogas ar motoru piedāvājumu. To var dabūt gan kā parastu benzīna krosoveru, turklāt pilnpiedziņa, gan kā pašuzlādes vai lādējamo hibrīdu. Neparasti, ka tik nedārgam auto ir head-up displejs, un tas ir kvalitatīvs. Gaitā vairāk dzird rites troksni. Ja noliek abus auto blakus un pavirina durvis, var redzēt, ka Omoda 9 durvju blīvgumiju ir vairāk.
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Riepas abiem krosoveriem gādājuši korejieši vai eiropieši. Elektriskais nobraukums abiem superhibrīdiem ir iespaidīgs, tomēr Jaecoo 7 ir vienkāršākas konstrukcijas pārnesumkārba. Pastāv iespēja manuāli pārslēgties no hibrīda uz elektrisko braukšanu, ja vien baterija nav izlādējusies. Par 15 000 eiro dārgākā Omoda 9 ir par 15 tūkstošiem labāka arī gaitā. Enerģijas patēriņš patiesi uzrunā. 0,1 l uz 100 km, elektrībai 18,5 kWh/100 km. Vidējais sanāk 5,8 l uz 100 km, un tas automašīnā ar jaudu virs 500 ZS. Mīnuss ir tāds, ka Omoda 9 nav citu, lētāku komplektāciju, piemēram, ar parasto hibrīdu kā Jaecoo 7. Tāpēc Omoda 9 arī maksā gandrīz 50 000 eiro, kamēr Jaecoo ir varianti - jau sākot ar 30 000 eiro.