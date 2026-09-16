Latvijas uzņēmumi iegūs Vācijas tirdzniecības kameru atbalstu vairāk nekā 90 valstīs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Vācijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru asociācija (DIHK) un Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) trešdien, 16. septembrī, parakstīja saprašanās memorandu, lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem attīstīt eksportu ārvalstu tirgos. Uzņēmējiem būs pieejamas Vācijas ārējās tirdzniecības kameru tīkla zināšanas, kontakti un pakalpojumi 150 vietās vairāk nekā 90 valstīs.
Memorands tika parakstīts Latvijas stendā starptautiskajā mākslīgā intelekta festivālā “Big Bang AI Festival” Berlīnē. Parakstīšanā klātesošs bija ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas uzņēmēju delegācijas pārstāvji, kuri Vācijā uzturas LIAA un Latvijas Republikas vēstniecības Vācijas Federatīvajā Republikā organizētajā tirdzniecības misijā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norādīja, ka “Latvijas uzņēmumiem ārvalstu tirgos vajadzīgi vietējie kontakti un precīza informācija par tirgus prasībām.
Ar šo memorandu paveram viņiem iespēju izmantot Vācijas ārējās tirdzniecības kameru tīkla zināšanas un kontaktus vairāk nekā 90 valstīs. Uzņēmēji varēs ātrāk atrast klientus un sadarbības partnerus, bet Latvijai tas nozīmē plašākas eksporta iespējas un jaunus tirgus mūsu precēm, pakalpojumiem un tehnoloģijām”.
DIHK vārdā memorandu parakstīja organizācijas ārējās tirdzniecības vadītājs un valdes loceklis Dr. Folkers Treiers (Volker Treier), kā arī AHK tīkla vadītājs un “DIHK DEinternational GmbH” izpilddirektors Benjamins Leipolds (Benjamin Leipold). Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kameras vārdā memorandu parakstīja Reinholds Šneiders (Reinhold Schneider) un organizācijas izpilddirektors Florians Šrēders (Florian Schröder), bet LIAA vārdā – LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa.
Atbalsts Latvijas uzņēmumiem vairāk nekā 90 valstīs
Vācijas ārējās tirdzniecības kameru tīkls apvieno divpusējās tirdzniecības kameras, Vācijas uzņēmēju delegācijas un pārstāvniecības visā pasaulē. Memorands paredz, ka Latvijas uzņēmumi AHK pakalpojumus ārvalstīs varēs saņemt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Vācijas un attiecīgās valsts uzņēmumi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
AHK piedāvā individuālas tirgus un produktu konsultācijas, informāciju par uzņēmējdarbības vidi un potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī konsultācijas juridiskajos, publisko iepirkumu un personāla jautājumos. Šie pakalpojumi uzņēmumiem būs pieejami par maksu atbilstoši attiecīgās kameras cenrādim.
“Eiropai šajā izaicinājumu pilnajā laikā ir ciešāk jāsadarbojas. Līdz ar šo vienošanos Latvijas uzņēmumi iegūs pilnu piekļuvi AHK starptautiskajam uzņēmējdarbības tīklam, tā ekspertīzei un kontaktiem 93 pasaules valstīs, kurās atrodas 150 AHK biroji. Kopā ar Igauniju un Lietuvu šis sadarbības modelis tagad ietver visas trīs Baltijas valstis, veidojot spēcīgu saikni starp Baltiju, Vāciju un gandrīz 100 pasaules tirgiem,” uzsver Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras (AHK) izpilddirektors Florians Šrēders.
Īpašs kontaktpunkts Latvijas eksportētājiem
Memorands paredz, ka Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kamera izveidos īpašu Latvijas eksporta atbalsta kontaktpunktu. Tas konsultēs Latvijas uzņēmumus un savienos tos ar AHK pārstāvniecībām interesējošajos tirgos. Savukārt LIAA informēs Latvijas uzņēmējus par pieejamajiem pakalpojumiem un kopā ar AHK rīkos vienu līdz divus konkrētām valstīm vai reģioniem veltītus pasākumus gadā.
LIAA un AHK katru gadu izvēlēsies divas valstis un katrā no tām divas nozares, kurās īpaši veicināt Latvijas uzņēmumu eksportu. Puses izveidos arī kopīgu vadības grupu, kas vienosies par prioritātēm un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, kā arī izvērtēs iepriekšējā gadā paveikto.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Katru gadu kopā ar Vācijas partneriem izvēlēsimies divas valstis un divas nozares, kurām pievērsīsim īpašu uzmanību. LIAA aicinās iesaistīties Latvijas uzņēmumus, kuri ir gatavi sākt vai paplašināt darbību izvēlētajos tirgos. Vācijas ārējās tirdzniecības kameru pārstāvji attiecīgajās valstīs sniegs informāciju par tirgus prasībām un palīdzēs atrast potenciālos klientus un sadarbības partnerus. Latvijas uzņēmumi iegūs konkrētu atbalstu darbam izvēlētajos tirgos,” norāda LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa.
Saprašanās memorands noslēgts uz vienu gadu un tiks automātiski pagarināts, ja kāda no pusēm neizlems sadarbību pārtraukt. Tas paredz arī iespēju nākotnē veidot īpašas atbalsta programmas Latvijas uzņēmumiem, kuri vēlas apgūt izvēlētos ārvalstu tirgus.
Viens no Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas rezultātiem
Memoranda parakstīšana ir viens no Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas Vācijā rezultātiem. Misija Berlīnē norisinās no 14. līdz 17. septembrim, un tajā pārstāvēti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, finanšu tehnoloģiju, dzīvības zinātņu, viedās enerģētikas, aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumi. Programmā iekļautas uzņēmumu un inovāciju centru vizītes, dalība nozaru pasākumos un individuālas biznesa tikšanās ar potenciālajiem Vācijas partneriem un investoriem.
Vācija ir Latvijas lielākais eksporta tirgus ārpus Baltijas valstīm. Kopš 2020. gada Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz Vāciju pieaudzis par vairāk nekā 40% – no 1,47 miljardiem eiro līdz aptuveni 2,1 miljardam eiro 2025. gadā. Pērn uz Vāciju vien Latvija eksportēja vairāk nekā uz ASV, Franciju un Ķīnu kopā. Izaugsme turpinās arī šogad: 2026. gada pirmajā pusgadā eksports uz Vāciju palielinājās par 11%, bet Latvijas kopējais eksports – par 6%. Vācija ir arī Latvijas lielākais pakalpojumu eksporta tirgus – 2025. gadā pakalpojumu eksports sasniedza 779 miljonus eiro. Latvijā darbojas vairāk nekā 1000 uzņēmumu ar Vācijas kapitālu, kuru kopējais ieguldījums pamatkapitālā pārsniedz 800 miljonus eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.