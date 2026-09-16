Latvijas uzņēmēji tirdzniecības misijā Berlīnē tiekas ar Vācijas uzņēmumiem un investoriem
Trešdien, 16. septembrī, Berlīnē sākas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētās Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misijas galvenie biznesa pasākumi.
To sākumu iezīmēja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa tikšanās ar Vācijas Federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas valsts sekretāru Tomasu Štefenu, kurā amatpersonas pārrunāja abu valstu ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un Latvijas uzņēmumu iespējas Vācijas tirgū. Dienas gaitā Latvijas uzņēmēji tiksies ar Vācijas uzņēmumiem un investoriem, piedalīsies nozaru pasākumos un uzņēmumu vizītēs, lai veidotu jaunus sadarbības projektus un paplašinātu darbību Vācijā.
Vācija ir Latvijas otrais lielākais tirdzniecības partneris
16. septembra programma sākās ar Latvijas delegācijas informatīvo sesiju par Vācijas ekonomikas attīstību, politisko vidi un uzņēmējdarbības iespējām. Tajā piedalījās Latvijas vēstniece Vācijā Ilze Rūse, Vācijas ārējās tirdzniecības un investīciju aģentūras “Germany Trade & Invest”, Berlīnes ekonomikas un tehnoloģiju attīstības aģentūras “Berlin Partner” un Vācijas Austrumu uzņēmējdarbības asociācijas pārstāvji.
“Vācija ir Latvijas otrais lielākais tirdzniecības partneris. Latvijas eksports uz šo tirgu pērn sasniedza 2,09 miljardus eiro, un izaugsme turpinās arī šogad: pirmajā pusgadā preču eksports pieauga par 10%, bet pirmajā ceturksnī pakalpojumu eksports – par 23%. Šie rezultāti rāda, ka Latvijas uzņēmumi spēj konkurēt Eiropas lielākajā ekonomikā. Šīs vizītes mērķis ir palīdzēt vairāk Latvijas uzņēmumiem kļūt par Vācijas uzņēmumu ilgtermiņa partneriem – iekļauties piegādes ķēdēs, saņemt jaunus pasūtījumus un piesaistīt investīcijas,” ekonomikas ministrs Viktors Valainis ieskicēja tirdzniecības misijas uzdevumus.
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares pasākumi Berlīnē notiek jau kopš 14. septembra. 16. septembrī tirdzniecības misijas programmai pievienojās ekonomikas ministra Viktora Valaiņa vadītā uzņēmēju delegācija.
“Latvijas un Vācijas ekonomiskās sadarbības mērogu raksturo trīs skaitļi: tirdzniecības apgrozījums 2025. gadā sasniedza 5,5 miljardus eiro, Vācijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā – 1,63 miljardus eiro, bet Latvijā darbojas 1087 uzņēmumi ar Vācijas kapitālu. Berlīnē Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumi tiekas ar bankām un investoriem, dzīvības zinātņu uzņēmumi – ar pētniecības centriem un ārstniecības iestādēm, aizsardzības industrijas uzņēmumi – ar sistēmu integratoriem un ražotājiem, bet IKT uzņēmumi – ar potenciālajiem klientiem un tehnoloģiju partneriem. Šādi veidota programma ļauj uzņēmumiem sarunās uzreiz apspriest konkrētas sadarbības iespējas,” norāda LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa.
Tirdzniecības misijā pārstāvēti Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, finanšu tehnoloģiju, dzīvības zinātņu, viedās enerģētikas, kā arī aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumi. Misijas programmā iekļautas uzņēmumu un inovāciju centru vizītes, dalība Vācijas un Baltijas digitālajam dialogam un mākslīgajam intelektam veltītos pasākumos, nozaru tikšanās un individuālas biznesa sarunas.
“Vācija ir nozīmīgs un prasīgs eksporta tirgus, kurā veiksmīgas sadarbības pamatā ir ilgtermiņa attiecības un savstarpēja uzticēšanās. Šādas tirdzniecības misijas sniedz iespēju Latvijas uzņēmumiem veidot tiešu dialogu ar potenciālajiem partneriem un investoriem, labāk izprast viņu vajadzības un apliecināt savu kompetenci un uzticamību. Tieši konsekventa sadarbība, personiski kontakti un spēja pildīt solījumus palīdz Latvijas uzņēmumiem kļūt par stabilu ilgtermiņa partneri Vācijas tirgū,” uzsver Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” vadītāja Līva Stūrmane.
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Vācija ir Latvijas lielākais eksporta tirgus ārpus Baltijas valstīm. Kopš 2020. gada Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz Vāciju pieaudzis par vairāk nekā 40% – no 1,47 miljardiem eiro līdz aptuveni 2,1 miljardam eiro 2025. gadā. Pērn uz Vāciju vien Latvija eksportēja vairāk nekā uz ASV, Franciju un Ķīnu kopā. Izaugsme turpinās arī šogad: 2026. gada pirmajā pusgadā eksports uz Vāciju palielinājās par 11%, bet Latvijas kopējais eksports – par 6%. Vācija ir arī Latvijas lielākais pakalpojumu eksporta tirgus – 2025. gadā pakalpojumu eksports sasniedza 779 miljonus eiro. Latvijā darbojas vairāk nekā 1000 uzņēmumu ar Vācijas kapitālu, kuru kopējais ieguldījums pamatkapitālā pārsniedz 800 miljonus eiro.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.