"airBaltic" pēc ASV tiesas lēmuma nekavējoties varēs saņemt 140 miljonus eiro
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" atbilstoši ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, informēja aviokompānijā.
"airBaltic" informē, ka tiesa ir sākotnēji apstiprinājusi uzņēmuma debtor-in-possession (DIP) finansējumu, ļaujot "airBaltic" nekavējoties saņemt pirmo daļu finansējuma 140 miljonu eiro apmērā no 350 miljonu eiro kopējā finansējuma.
"airBaltic" kopumā saņems 350 miljonu eiro "Chapter 11" procesa finansējumu, kura piesaisti kā DIP organizētājs veicis "Strategic Value Partners", savukārt to nodrošina "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley" un "Oaktree Capital Management". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%.
Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Turpmākās summas būs pieejamas restrukturizācijas procesa gaitā atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī gadījumos, kad tas būs nepieciešams, saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājumus.
Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu šis finansējums paredzēts "airBaltic" darbības un finanšu restrukturizācijas nodrošināšanai. DIP finansējums ir īpašs finansējuma veids uzņēmumiem, kas īsteno "Chapter 11" restrukturizāciju, un tas nodrošina līdzekļus darbības turpināšanai tiesas uzraudzībā.
"airBaltic" skaidro, ka tiesa ir apstiprinājusi uzņēmuma sākotnējos pieteikumus pēc finanšu saistību restrukturizācijas sākšanas atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai.
Vienlaikus ASV tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj "airBaltic" turpināt ierasto darbību visā "Chapter 11" procesa laikā.
Aviokompānijā papildina, ka ASV tiesas apstiprinātie sākotnējie pieteikumi ļauj "airBaltic" "Chapter 11" procesa laikā veikt lidojumus atbilstoši plānotajai lidojumu programmai un turpināt pārējo uzņēmuma darbību bez pārtraukuma, izmaksāt darbiniekiem algas un citus ar darba samaksu saistītos maksājumus, ierastajā kārtībā pildīt saistības pret klientiem, pildīt noteiktas saistības pret partneriem, norēķināties ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti 2026. gada 14. septembrī vai vēlāk, kā arī veikt nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un regulatoriem paredzētos maksājumus.
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"airBaltic" uzsver, ka pasažieriem nekas nemainās - lidojumi turpinās atbilstoši plānotajai programmai, savukārt naudas atmaksas, vaučeri, dāvanu kartes, lojalitātes programmas punkti un ar bagāžas vai pakalpojumu prasījumiem saistītie maksājumi tiek administrēti atbilstoši esošajiem noteikumiem. Pasažieriem, kuriem ieplānoti lidojumi ar "airBaltic", nekādas papildu darbības nav jāveic.
Nākamie soļi paredz, ka pēc sākotnējo pieteikumu apstiprināšanas un pagaidu piekļuves finansējumam "airBaltic" turpinās finanšu saistību restrukturizāciju ASV tiesas uzraudzībā, kā arī sarunas ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm. Mērķis ir panākt ilgtspējīgāku kapitāla struktūru un konkurētspējīgu izmaksu līmeni.
"airBaltic" izpilddirektors Erno Hildēns uzsver, ka tiesas lēmumi ir nozīmīgs pirmais solis aviokompānijas finanšu saistību restrukturizācijā, jo tie ļauj turpināt uzņēmuma darbību un vienlaikus virzīt uz priekšu "Chapter 11" procesu. "DIP finansējuma apstiprinājums sniedz papildu finansiālo stabilitāti, kamēr strādājam, lai veidotu spēcīgāku un ilgtspējīgāku "airBaltic". Mūsu pasažieriem, darbiniekiem un partneriem ikdienas sadarbībā ar lidsabiedrību nekas nemainās - mēs turpinām lidot, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem ierastajā kārtībā," uzsver Hildēns.
Viņš iepriekš norādīja, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.
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Jau ziņots, ka "airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.
Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.