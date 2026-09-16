“Latvijas valsts mežiem” jauns vadītājs - uzņēmumu turpmāk vadīs Sandis Jansons
Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) padome ir apstiprinājusi LVM valdes priekšsēdētāju – nākamos piecus gadus uzņēmumu vadīs Sandis Jansons, kurš darbu sāks 2026. gada 1. oktobrī.
Sandis Jansons līdz šim pildīja valdes priekšsēdētāja pienākumus AS “Sadales tīkls”, kur vadījis uzņēmuma darbības efektivizācijas programmas ieviešanu un digitalizāciju. Tāpat S. Jansons aktīvi līdzdarbojies Latvijas enerģētikas politikas izstrādē un kopējā nozares attīstībā. Pirms tam darba pieredze ietvērusi dažāda līmeņa vadības pozīcijas liela mēroga uzņēmumos – AS “Rīgas Dzirnavnieks” (Lantmannen), SIA “SBE Latvija” (Lantmannen), SIA “Magnum Medical”, SIA “Philip Morris Latvia” un citos. S. Jansons ieguvis biznesa vadības maģistra grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā.
LVM padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe uzsver: “Uzņēmuma valdei jaunā valdes priekšsēdētāja vadībā būs jānodrošina līdzsvarota uzņēmuma attīstība, vienlaikus stiprinot gan finanšu rezultātus, gan ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu valsts mežu apsaimniekošanu.
Padome no valdes sagaida mērķtiecīgu darbu uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanā, inovāciju un digitalizācijas attīstībā, vienlaikus būtiska prioritāte ir augstu korporatīvās pārvaldības standartu uzturēšana, kiberdrošība, talantu attīstība un sabiedrības uzticēšanās stiprināšana.”
Konkurss uz LVM valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 2026. gada 1. jūnijā.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 ”Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu LVM valdes priekšsēdētāja amatam, LVM padome izveidoja nominācijas komisiju septiņu cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā bija pārstāvji no Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī no LVM padomes un Zemkopības ministrijas.
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Kopumā uz valdes priekšsēdētāja amatu tika saņemts 41 kandidāta pieteikums.
Nominācijas komisijas darbs noslēdzās 2026. gada 11. augustā, kad tika pieņemts lēmums par konkursa rezultātiem un sagatavots priekšlikums par trīs atbilstošākajiem valdes priekšsēdētāja kandidātiem un iesniegts LVM padomei gala lēmuma pieņemšanai.
LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.