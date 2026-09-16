Jauns auto, studiju gads vai sapņu ceļojums? Ko var nopirkt par jaunā “iPhone Duo” cenu
Jaunākais “Apple” viedtālrunis ar salokāmu ekrānu Latvijas tirgū maksā vairākus tūkstošus eiro. Ja tālruņa iegādes vietā šo naudu iztērētu citām lietām, izvēle izrādās pārsteidzoši plaša – sākot no jaunas automašīnas līdz pat eksotiskam ceļojumam.
Jaunākā “iPhone Duo” lētākā versija maksā 2389 eiro, bet dārgākā – 3889 eiro. Tieši šo summu robežās aplūkojām, ko Latvijā var iegādāties tā vietā.
Par 2389 eiro – jau var skatīties uz automašīnu
Ja kādam svarīgāks par jaunāko viedtālruni ir četru riteņu transportlīdzeklis, sludinājumu portālā “ss.lv” šādā cenu kategorijā izvēle ir visai plaša.
Piemēram, par aptuveni 2500 eiro sludinājumos šobrīd atrodamas 2011. gada “Škoda Octavia”, bet par aptuveni 2850 eiro – 2010. gada “Volvo V70”. Savukārt 2011. gada “Toyota Corolla” tiek piedāvāta par aptuveni 3350 eiro. Ir arī klasiskāki varianti – piemēram, 2005. gada “Audi A4” par 2950 eiro.
Savukārt tiem, kuri sapņo par BMW, izvēle arī nav maza – par nepilniem 4000 eiro sludinājumos atrodami 2000. gadu vidus modeļi, tostarp 2006. gada BMW 525 par aptuveni 3950 eiro.
Tātad lētākā “iPhone Duo” cena – 2389 eiro – jau ir pietiekama, lai auto tirgū skatītos pēc lietotas automašīnas. Savukārt 3889 eiro budžets ļauj izvēlēties no vēl plašāka piedāvājuma.
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Vai par šo naudu var aizlidot sapņu ceļojumā?
Ja jaunākā “iPhone Duo” vietā izvēlas ceļojumu, par vairāk nekā 2000 eiro jau var tikt pie gana iespaidīga atvaļinājuma. Izpētot vairāku ceļojumu aģentūru piedāvājumus, ceļojums uz Maldīvām vienai personai uz 11–14 naktīm četrzvaigžņu vai pieczvaigžņu viesnīcā izmaksā aptuveni 2500 eiro.
Tas nozīmē, ka lētākā “iPhone Duo” versija par 2389 eiro ir teju viena šāda ceļojuma cenā. Savukārt dārgākā tālruņa versija par 3889 eiro jau ļauj runāt par ceļojumu divām personām, lai gan gala izmaksas, protams, atkarīgas no konkrētā piedāvājuma, viesnīcas, ceļošanas datuma un izvēlētajiem pakalpojumiem.
Taču eksotiska atpūta nebūt nav vienīgā iespēja. Tiem, kuri dod priekšroku jau iecienītiem kūrortiem, nedēļu līdz pusotru ilgs ģimenes ceļojums uz Turciju vai Ēģipti četrzvaigžņu vai pieczvaigžņu viesnīcā var izmaksāt aptuveni 300 līdz 1000 eiro vienai personai. Cena būtiski mainās atkarībā no viesnīcas līmeņa, ēdināšanas, ceļošanas laika un citiem nosacījumiem.
Tādējādi par 3889 eiro, kas nepieciešami dārgākajam “iPhone Duo”, četru cilvēku ģimenei teorētiski iespējams sarūpēt arī nedēļu vai ilgāku atpūtu Turcijā vai Ēģiptē, ja izdodas atrast piedāvājumu cenu diapazona zemākajā daļā.
Vienā gadījumā gandrīz 4000 eiro aiziet jaunākajam viedtālrunim, otrā – četri cilvēki var doties kopīgā atvaļinājumā.
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Gandrīz vesels studiju gads
3889 eiro nav tikai elektronikas budžets – tā jau ir summa, kas salīdzināma ar augstākās izglītības izmaksām.
Piemēram, Latvijas Universitātē 2026./2027. akadēmiskajā gadā vairākās studiju programmās pilna laika studiju maksa ES/EEZ pilsoņiem ir 2800 eiro gadā. Savukārt maģistra studiju programmā gada maksa ES/EEZ pilsoņiem ir 2900 eiro.
Līdz ar to dārgākā “iPhone Duo” cena – 3889 eiro – pārsniedz viena studiju gada maksu par aptuveni tūkstoti eiro.
Vai par 3889 eiro varētu iekārtot virtuvi?
Ja telefona vietā naudu iegulda mājoklī, arī šeit iespēju netrūkst.
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Piemēram, “IKEA” Latvijas veikalā atsevišķas virtuves iekārtas atrodamas par dažiem simtiem eiro. Viena no piedāvājumā redzamajām "Metod" virtuves iekārtām maksā 696 eiro, savukārt "Knoxhult" stūra virtuves iekārta – 375 eiro.
Arī sadzīves tehnika nav obligāti jāiegādājas par milzu summām – iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna maksā 295 eiro, cepeškrāsns ar mikroviļņu funkciju – 625 eiro, bet iebūvējamais ledusskapis – 695 eiro.
Tāpēc gandrīz 3900 eiro budžets jau ļautu kombinēt vairākas virtuves mēbeles un tehnikas vienības, nevis tikai nomainīt vienu sadzīves ierīci.
Jauns.lv jau ziņoja, ka Latvijas pircējiem pieejami jaunie “Apple iPhone Duo” viedtālruņi, kas ar savu salokāmo dizainu un tehniskajām iespējām jau izpelnījušies uzmanību. Jauns.lv veica izpēti par jaunā tālruņa cenām Latvijas tirgū – un dažas no tām patiešām liek aizdomāties.