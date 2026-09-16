Sods līdz 300 000 eiro par preču remonta prasību pārkāpumiem? Tirgotāji ceļ trauksmi
Latvijas tirgotāji ceļ trauksmi par topošo regulējumu, kas par atsevišķiem preču remonta un rezerves daļu nodrošināšanas pārkāpumiem uzņēmumiem varētu paredzēt sodus līdz pat 300 000 eiro vai 4% no gada apgrozījuma.
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) ir nosūtījusi apvienotu tiesisko pretiebildumu un grozījumu paketi Saeimas Tautsaimniecības komisijai un visām parlamenta frakcijām, vēršoties pret Ekonomikas ministrijas (EM) un Tiesībsarga biroja sniegtajiem formālajiem skaidrojumiem likumprojektā “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”.
LTA ekspertu analīze atsedz, ka abas uzraugošās iestādes ir pilnībā sinhronizējušas viedokļus, mēģinot attaisnot drakonisku un nacionālo biznesu iznīcinošu administratīvo sodu sistēmu — naudas sodus līdz 4% no gada apgrozījuma un fiksētos griestus līdz 300 000 eiro par tehniskiem preču remonta un rezerves daļu nodrošināšanas pārkāpumiem.
EM un Tiesībsarga birojs savos skaidrojumos klaji manipulē ar Eiropas Savienības (ES) tiesību normām. ES direktīva par tiesībām uz remontu pieprasa samērīgas un atturošas sankcijas, taču tā nekur nenosaka simtiem tūkstošu eiro lielus sodus nacionālajā līmenī. Apzināta preču remonta tehnisko detaļu trūkuma vai ražotāja instrukcijas neesamības mehāniska pielīdzināšana smagai, krāpnieciskai negodīgai komercpraksei ir tikai un vienīgi pašmāju ierēdņu pārmērība (over-regulation), nevis Eiropas prasība.
Tiek norādīts, ka vēl bīstamāks precedents ir abu iestāžu rakstveida atzīšana, ka likumā iestrādātie jaunie kritēriji – pienākums veikt remontu par "saprātīgu maksu" un "saprātīgā laikposmā" – nav konkrēti laikā vai apjomā izmērāmi. LTA uzsver, ka neizmērāmu un subjektīvu jēdzienu iestrādāšana likumā, kam seko uzņēmumu likvidējošs sods līdz 300 000 eiro, ir klajš Satversmes 1. panta (tiesiskās noteiktības principa) pārkāpums, kas paver neierobežotas iespējas ierēdņu patvaļai un korupcijas riskiem, atņemot komersantiem jebkādu risku prognozējamību.
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LTA prezidents Henriks Danusēvičs aicina Saeimu kā suverēnu likumdevēju rīkoties valstiski un izmantot sākto 5 dienu priekšlikumu termiņu, lai iestrādātu LTA grozījumus: fiksēt stingrus sodu griestus mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) segmentam maksimāli līdz 1000 eiro, nodrošināt dzelžainu principu "Konsultē vispirms" kā obligātu brīdinājuma soli likuma līmenī un atbrīvotu vietējos veikalus no materiālās atbildības par trešo valstu ražotāju fizisku nespēju piegādāt detaļas.