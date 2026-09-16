Ieraugot cenas, ieplešas acis: Latvijas veikalos nonāk pirmie “Apple iPhone Duo” telefoni
Latvijas pircējiem pieejami jaunie “Apple iPhone Duo” viedtālruņi, kas ar savu salokāmo dizainu un tehniskajām iespējām jau izpelnījušies uzmanību. Jauns.lv veica izpēti par jaunā tālruņa cenām Latvijas tirgū – un dažas no tām patiešām liek aizdomāties.
Jaunā “iPhone Duo” cena atkarīga no izvēlētās iekšējās atmiņas. 256 GB versija maksā 2389 eiro, savukārt modelis ar 512 GB atmiņu maksā 2639 eiro.
Tālāk cenu amplitūda kļūst vēl iespaidīgāka. 1 TB “iPhone Duo” maksā 3139 eiro, bet pats dārgākais piedāvājumā redzamais modelis ar 2 TB iekšējo atmiņu maksā 3889 eiro.
Tas nozīmē, ka dārgākā “iPhone Duo” versija līdz 4000 eiro robežai pietrūkst vien 111 eiro. Salīdzinot ar 256 GB modeli, 2 TB versija ir par 1500 eiro dārgāka.
Pircējiem pieejamas arī dažādas krāsu versijas, tostarp Night Sky un Star White. Viena modeļa ietvaros krāsa cenu nemaina – piemēram, gan 256 GB Night Sky, gan 256 GB Star White versija maksā 2389 eiro.
Arī, iegādājoties tālruni uz nomaksu, summas ir ievērojamas. Piemēram, 256 GB modelim norādīta 59,73 eiro mēneša maksa, 512 GB versijai – 65,98 eiro, 1 TB modelim – 78,48 eiro, bet 2 TB versijai – 97,23 eiro mēnesī.
Līdz ar to jaunā “Apple iPhone Duo” cena Latvijas veikalos ir no 2389 līdz 3889 eiro – un dārgākais tālrunis maksā gandrīz tikpat, cik četri tūkstoši eiro.