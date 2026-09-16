Apkures sezona var sist pa maciņu: siltuma tarifi var pieaugt par 15% un vietām pat vairāk
Latvijā siltumenerģijas tarifi šajā apkures sezonā varētu būt vidēji par 5-15% lielāki nekā pagājušajā apkures sezonā, trešdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA).
"Lielākajā daļā uzņēmumu pieaugums būs mērs," sacīja Vitenbergs.
Viņš norādīja, ka siltumenerģijas tarifa pieaugums varētu būt starp 5-15%, taču atsevišķās pašvaldībās tarifa kāpums varētu būt būtisks.
Vitenbergs arī minēja, ka Latvijā centralizēto siltumapgādi nodrošina apmēram 60 uzņēmumu, un to piedāvātā cena svārstās no apmēram 60 eiro par megavatstundu (MWh), piemēram, Balvos līdz 140-150 eiro citviet.
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) gaidāmajā apkures sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem.
Ministrija gaidāmajai apkures sezonai piedāvā paplašināt atbalsta saņēmēju loku, to sniedzot ģimenēm ar zemiem ienākumiem, ģimenēm ar bērniem un senioriem. Šim mērķim KEM piedāvā novirzīt desmit miljonus eiro.
KEM rosina uz apkures sezonas laiku palielināt arī mājokļa pabalsta aprēķinā piemērojamos koeficientus. Tas palielinātu atbalstu esošajiem saņēmējiem un ļautu mājokļa pabalstam kvalificēties arī plašākam mājsaimniecību lokam. Vienlaikus piedāvāts palielināt valsts līdzfinansējuma daļu pašvaldībām līdz 50%, tādējādi mazinot papildu slogu pašvaldību budžetiem.
Šobrīd mājokļa pabalstu saņem apmēram 31 000 mājsaimniecību. Tādēļ kopā ar Labklājības ministriju sagatavots priekšlikums mājokļa pabalsta paplašināšanai, rezervējot līdz desmit miljoniem eiro. Prognozēts, ka rosinātās izmaiņas ļautu atbalstam kvalificēties vēl 28 000 līdz 38 000 mājsaimniecību un palielinātu atbalstu par 40 līdz 70 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli.
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Tāpat, veicot KEM izdevumu pārskatīšanu, aptuveni četrus miljonus eiro no KEM izdevumu ietaupījuma ministrija rosina novirzīt aizsargāto elektroenerģijas lietotāju atbalstam. Tādējādi līdz gada beigām nodrošinot dažādām mājsaimniecību grupām līdzšinējo ikmēneša atlaidi elektrības rēķinos 20 līdz 25 eiro apmērā.
KEM uzsver, ka, sagaidot 2026./2027. gada apkures sezonu, dabasgāzes krājumi ir pietiekami, šķeldas un arī granulu pieejamība pēc vasaras augstā pieprasījuma ir uzlabojusies, bet centralizētās siltumapgādes vidējais tarifu pieaugums septembrī valstī saglabājas zem 5%.