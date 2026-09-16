Oktobrī daļa pensionāru saņems vairāk naudas nekā parasti - uz ko tas attieksies?
Oktobrī vairākiem tūkstošiem pensionāru kontā var ienākt lielāka summa nekā ierasts. Taču tiem, kuri pamanīs pieaugumu, nevajadzētu steigties secināt, ka tikpat liela pensija būs arī turpmāk — jau novembrī izmaksātā summa var būt mazāka.
Oktobrī vairākiem tūkstošiem pensijas saņēmēju, kuriem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 1. aprīlī veica automātisku pensijas pārrēķinu saistībā ar pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas veiktajām papildu sociālās apdrošināšanas iemaksām, kopā ar ikmēneša pensiju tiks izmaksāta arī pensijas starpība par periodu no 1. aprīļa līdz 30. septembrim.
Lēmumu par pārrēķināto pensiju var apskatīt portālā Latvija.gov.lv e-pakalpojumā “VSAA informācija un pakalpojumi”. Ja personai ir aktivizēta e-adrese, lēmums nosūtīts arī uz e-adresi. Lēmumā norādīts pensijas apmērs pēc 1. aprīļa pārrēķina.
Ko tas nozīmē pensionāriem, kuriem 1. aprīlī pārrēķināja pensiju?
Oktobrī tiks izmaksāta pensija jaunajā apmērā, kas noteikts pēc precizētā 1. aprīļa pensijas pārrēķina, ņemot vērā sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas aprīlī vēl nebija reģistrētas:
- tiks izmaksāta pensijas starpība par aprīli–septembri;
- pensijai tiks piemērota ikgadējā indeksācija.
Novembrī un turpmāk pensija tiks izmaksāta jaunajā apmērā pēc precizētā 1. aprīļa pārrēķina un oktobra indeksācijas.
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Tā kā pensijas starpība par aprīli–septembri oktobrī būs izmaksāta, novembrī saņemtā summa būs mazāka nekā oktobrī, bet lielāka nekā septembrī.
Kāpēc veidojas starpība?
Aprīlī, veicot pensijas pārrēķinu, VSAA rīcībā nebija informācijas par visām sociālās apdrošināšanas iemaksām, piemēram, informācija par darba devēja februārī vai martā veiktajām iemaksām vai pašnodarbināto personu iemaksām par 1. ceturksni. Tāpēc aprīļa pārrēķinā VSAA varēja ņemt vērā tikai tās sociālās apdrošināšanas iemaksas, par kurām informācija līdz pārrēķina brīdim jau bija pieejama.
Likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 23. punkts paredz, ka, ja pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas veiktās papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas dod tiesības uz pensijas palielināšanu, VSAA pensiju pārrēķina atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi pusgadā. Tāpēc oktobra pārrēķinā tiks ņemtas vērā arī iemaksas, kas nebija iekļautas aprīļa pārrēķinā.
Piemērs. Personas vecuma pensija līdz 1. aprīlim bija 800 eiro. Pēc 1. aprīļa pārrēķina pensija palielinājās līdz 815 eiro, taču pārrēķinā vēl nebija iespējams ņemt vērā februārī un martā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Pēc šo iemaksu iekļaušanas pensija būtu jāpalielina vēl par 3 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka no aprīļa pensijai būtu jābūt 818 eiro, bet līdz septembrim VSAA izmaksāja 815 eiro.
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Tādējādi par katru mēnesi no aprīļa līdz septembrim veidojas 3 eiro liela pensijas starpība. Kopējā starpība par sešiem mēnešiem ir 18 eiro (6 × 3 eiro).
Oktobrī izmaksās pensiju jaunajā apmērā un 18 eiro starpību par aprīli –septembri, kā arī pensijai piemēros ikgadējo indeksāciju.