“Tas ir Latvijas reputācijas jautājums”: Nacionālā apvienība steidzami prasa apturēt Krievijas graudu tranzītu
Nacionālā apvienība (NA) iesniegusi Saeimā priekšlikumu liegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. NA rosina šo jautājumu izskatīt Saeimā steidzamības kārtā.
Iepriekš šo jautājumu NA vairākkārt aktualizējusi koalīcijas sanāksmēs, tomēr konkrēti lēmumi nav pieņemti. Gan no Ukrainas nozagtie graudi, gan Krievijas graudi joprojām tiek pārvadāti pa Latvijas teritoriju, izmantojot mūsu infrastruktūru.
NA norāda, ka ar šo situāciju ir neapmierināti Latvijas zemnieki un sabiedrība kopumā. Vēl vairāk – ārzemju mediji ziņo par graudu tranzītu caur Latviju un prognozē, ka Latvija šajā sezonā kļūs par galveno Krievijas graudu eksporta platformu. Partijā norāda, ka tas dara kaunu valstij un ka ir steidzami nepieciešami lēmumi, kas pārtrauktu graudu tranzītu.
“Uz Latviju šobrīd skatās starptautiskā sabiedrība un mūsu sabiedrotie. Mēs nevaram ar vienu roku sniegt Ukrainai militāru un cita veida atbalstu, bet ar otru roku palīdzēt Krievijai pelnīt naudu, izmantojot Latvijas ostas, dzelzceļu un infrastruktūru. Tas nav tikai konsekvences jautājums, tas ir arī Latvijas reputācijas jautājums. Man ir kauns, ka laikā, kad Ukraina cīnās par savu pastāvēšanu, Latvijas infrastruktūra turpina apkalpot Krievijas graudus. Šāda pretruna ir jāizbeidz nekavējoties,” norāda Saeimas deputāts Jānis Eglīts (NA).
Partijā norāda, ka tranzīta liegums nepieciešams gan no nacionālās drošības viedokļa, gan no ekonomiskā aspekta.
Krievija pārtikas un lauksaimniecības preču plūsmas izmanto kā ekonomiskā spiediena instrumentu, vienlaikus cenšoties saglabāt savu ietekmi Eiropas tirgos. Latvijas iesaiste šo kravu apkalpošanā nozīmē arī ekonomisku labumu gūšanu no agresorvalstu eksporta. Turklāt NA jau ilgstoši mudinājusi Latvijas loģistikas nozari mērķtiecīgi pārorientēties uz Latvijas un Eiropas izcelsmes kravu apkalpošanu, tādējādi stiprinot Latvijas ekonomisko noturību un mazinot atkarību no agresorvalstu kravu plūsmām.
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Kā vēstīts, valdība otrdien lēma līdz 31. decembrim paātrināt infrastruktūras maksas pārskatīšanu labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas.