"airBaltic" glābšanai dod zaļo gaismu: ASV Maksātnespējas lietu tiesa apstiprina tās finanšu saistību restrukturizācijas sākšanu
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa otrdien apstiprināja Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" finanšu saistību restrukturizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai, otrdien pēc valdības sēdes žurnālistiem apstiprināja premjers Andris Kulbergs (AS).
Viņš skaidroja, ka šis lēmums nozīmē, ka tiesiski ir apstiprināti iesniegtie dokumenti, kā arī tiesa ir pieņēmusi "airBaltic" pieteikumu. "Nākamais solis uzreiz ir saņemt finansējumu, lai ar to varētu nodrošināt aviokompānijas darbību, tostarp darbinieku algas un degvielu," sacīja premjers.
"airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā ("debtor-in-possession" jeb DIP finansējums).
Finansējuma piesaisti organizējis "Strategic Value Partners", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%.
Savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) papildināja, ka tiesa ir ierosinājusi "Chapter 11" procesu, līdz ar to "airBaltic" nonāk ASV jurisdikcijas aizsardzībā.
Aģentūrai LETA zināms, ka tiesas sēde patlaban vēl turpinās, un plašākus komentārus par pieņemtajiem lēmumiem "airBaltic" paziņos trešdienas rītā, 16. septembrī.
"airBaltic" izpilddirektors Erno Hildēns iepriekš norādīja, ka plānotā finansējuma 350 miljonu eiro apmērā piesaistei ir nepieciešams tiesas apstiprinājums. Turpmākajos mēnešos "airBaltic" iesaistīs visas ieinteresētās puses, cenšoties panākt ilgtspējīgus nosacījumus un vienošanos, kas ļautu uzņēmumam nākotnē būt konkurētspējīgam.
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Hildēns rezumēja, ka, izejot no šī procesa, gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" padomes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Sedlenieks aģentūrai LETA uzsvēra, ka šo procedūru nolemts sākt ASV, jo tieši ASV ir lielākā pieredze darbā ar aviācijas nozari. Pēc viņa teiktā, tiesas ASV ir skatījušas arī lielāku aviokompāniju nekā "airBaltic" saistību restrukturizāciju lietas, tādēļ tām ir skaidra procesu karte un nepieciešamie soļi.
LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai, vienlaikus aviokompānija ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi.
Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots.
Aviokompānijā skaidro, ka "Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.
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Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa laikā "airBaltic" turpinās ikdienas darbību, un uzņēmuma esošā valde un padome turpinās pildīt savus pienākumus. Uzņēmums turpinās pildīt saistības pret piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem ierastajā uzņēmuma darbības kārtībā.
Jau ziņots, ka "airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.
Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
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Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.