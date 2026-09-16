Gandrīz 19% cilvēku izmanto vienu no trim PIN kodiem: eksperti iesaka tos nekavējoties nomainīt
PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) ir maksājumu karšu pamata aizsardzības līdzeklis. Visbiežāk tas sastāv no četriem cipariem, kas teorētiski ļauj izveidot 10 000 dažādu kombināciju. Ja lietotāji tās izvēlētos nejauši, kodu uzminēt būtu ļoti grūti.
Tomēr praksē daudzi cilvēki izvēlas viegli paredzamas ciparu kombinācijas, tādējādi ievērojami atvieglojot potenciālo krāpnieku uzdevumu. Pētījums, kurā analizēti 3,4 miljoni PIN kodu, atklāja, ka lietotājiem ir izteiktas izvēles un viņi bieži izmanto vienas un tās pašas kombinācijas, raksta "Onet".
Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri mēģina uzminēt PIN kodu, nav jārīkojas pilnīgi uz labu laimi – pietiek sākt ar populārākajām kombinācijām. Eksperti uzsver, ka vienkāršu un bieži atkārtotu PIN kodu izvēle ir nopietna kļūda, kas var palielināt risku zaudēt naudu.
Biežākās kļūdas, izvēloties PIN kodu
PIN kods ir uzskatāms par konfidenciālu informāciju, tāpēc to nevajadzētu glabāt pierakstītu kopā ar karti vai izpaust citiem cilvēkiem. Īpaši bīstami ir izvēlēties kodus, kurus var viegli saistīt ar kartes īpašnieku, piemēram, dzimšanas datumu vai vienkāršas ciparu secības.
Bankas regulāri atgādina, ka vajadzētu izvairīties no tādām acīmredzamām kombinācijām kā 1234, 1111 vai 0000. Arī norādījumos par PIN koda maiņu finanšu iestādes drošības apsvērumu dēļ iesaka atteikties no viegli uzminamām ciparu kombinācijām.
Kāpēc paredzami PIN kodi ir bīstami
Vienkāršas ciparu secības, atkārtoti cipari vai kombinācijas, kas veido viegli atkārtojamu rakstu uz ciparu tastatūras, padara PIN kodu paredzamu. Pie šādām kombinācijām pieder arī 4321 vai 2580, kas veidotas, sekojot ciparu izvietojumam uz tālruņa tastatūras.
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Tikpat riskanti ir PIN kodi, kas saistīti ar dažādiem datumiem, jo īpaši tādi, kurus iespējams sasaistīt ar kartes īpašnieka dzimšanas gadu.
Problēmas mērogs ir ievērojams – trīs populārākie PIN kodi (1234, 1111 un 0000) kopā veidoja gandrīz 19% no visiem analizētajiem PIN kodiem. Lai gan dati iegūti no iepriekš publiskotām datubāzēm un neaptver visas maksājumu kartes, tie skaidri parāda, cik bieži cilvēki izvēlas viegli paredzamas kombinācijas.
Kā izvēlēties drošu PIN kodu
Svarīgākais noteikums – PIN kodam jābūt pēc iespējas grūtāk paredzamam. Nevajadzētu izmantot dzimšanas datumus, atkārtotus ciparus, secīgas ciparu kombinācijas vai uz tastatūras viegli saskatāmus rakstus.
Tāpat bez vajadzības nevajadzētu izmantot vienu un to pašu kodu dažādās vietās. Eksperti norāda, ka banku automātiski piešķirtie PIN kodi var būt drošāki par tiem, kurus cilvēki izdomā paši, vadoties pēc vienkāršām un viegli paredzamām shēmām.