Škoda Epiq pirmais testa brauciens: elektriskais pilsētnieks, kas sola mainīt spēles noteikumus
Pat neatrodoties pie šī auto stūres, varam teikt, ka šis testa brauciens solās būt episks. Šoreiz TAVS AUTO TV devās uz Vāciju, lai ar pilnīgi jauno un 100% elektrisko Škoda Epiq mērotu ceļu līdz pat Tirolei.
Epiq ir viens no svarīgākajiem jaunajiem Škoda modeļiem. Kompakti izmēri, krosovera virsbūve, līdz 440 kilometru sniedzamība un, iespējams, pats būtiskākais, sākuma cena Latvijā no 25 330 eiro. Bet uz ko šis elektriskais mazulis patiesībā ir spējīgs, un vai par mazu to vispār drīkst saukt?
Kompakts no ārpuses, pārsteidzoši ietilpīgs iekšpusē
Pirmo reizi ieraugot Epiq dzīvē, tas šķiet lielāks, nekā liecina tehniskie parametri. Krosovera proporcijas, paaugstināts klīrenss un robustais vizuālais tēls dara savu.
Epiq ir tikai 4,17 metrus garš, taču tā bagāžas nodalījuma ietilpība sasniedz iespaidīgus 475 litrus. Salīdzinājumam, izmēros lielākā Škoda Karoq bagāžnieka tilpums ir 521 litrs.
Līdz ar Epiq Škoda arī pilnvērtīgi pāriet uz savu jauno Modern Solid dizaina valodu. Tās pamatā ir mazāk dekoratīvu elementu, tīrākas virsmas un vienkāršākas, robustākas formas. Rezultāts ir automobilis, kas, neskatoties uz pieticīgajiem ārējiem izmēriem, izskatās gana nopietns.
Simply Clever nav pazudis
Iekāpšana Epiq ir ērta, bet salons veidots mūsdienīgā minimālisma stilā. Tajā pašā laikā Škoda nav aizmirsusi savu Simply Clever filozofiju.
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Otrajā sēdekļu rindā Epiq, protams, nav limuzīns. Vidēja auguma pieaugušais aiz sevis apsēsties var gana ērti, taču garākā ceļojumā garākiem pasažieriem vietas varētu gribēties vairāk.
Toties praktiskuma ziņā čehi nav taupījušies. Saskaitot dažādus mantu nodalījumus un durvju kabatas, salonā pieejami vēl 28 litri vietas dažādu sīkumu glabāšanai.
Priekšā atrodas 13 collu multimediju ekrāns un digitālais instrumentu panelis. Patīkami, ka Škoda nav aizrāvusies ar mūsdienās populāro vēlmi pilnīgi visas funkcijas paslēpt skārienekrānā. Biežāk izmantotajām funkcijām saglabātas arī fiziskas vadības pogas.
Jauna platforma un priekšējo riteņu piedziņa
Epiq veidots uz jaunās MEB+ platformas. Atšķirībā no līdzšinējiem Škoda elektriskajiem modeļiem, Epiq ir priekšējo riteņu piedziņa, un elektromotors atrodas priekšā.
Šāds tehniskais risinājums ļāvis īpaši efektīvi izmantot automobiļa aizmugurējo daļu. Bagāžas nodalījums ir ne tikai ietilpīgs, bet arī pārsteidzoši dziļš.
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Turklāt Škoda atradusi vietu arī nelielam 25 litru priekšējam bagāžas nodalījumam jeb frunk. Tajā ērti var ievietot, piemēram, uzlādes vadus, lai tie nav jāmeklē zem somām un citas bagāžas automobiļa aizmugurē.
Divi akumulatori ar atšķirīgu ķīmiju
Interesants tehniskais risinājums ir divu dažādu akumulatoru piedāvājums. Tie atšķiras ne tikai ar ietilpību, bet arī izmantoto ķīmiju.
Mazākais 37 kWh akumulators izmanto LFP jeb litija dzelzs fosfāta tehnoloģiju, savukārt lielākais 52 kWh akumulators ir NMC jeb niķeļa mangāna kobalta tipa.
NMC akumulatora priekšrocība ir augstāks enerģijas blīvums, kas ļauj Epiq ar vienu uzlādi veikt līdz pat 440 kilometriem. NMC tehnoloģijai ir arī priekšrocības zemā temperatūrā, kas Latvijas klimatiskajos apstākļos nebūt nav mazsvarīgi.
Savukārt LFP akumulatora priekšrocības meklējamas citur. Šī tehnoloģija parasti ir lētāka, izturīga pret lielu uzlādes ciklu skaitu un labi piemērota regulārai uzlādei līdz 100 procentiem. Tas ir loģisks risinājums automobilim, kura viena no galvenajām lomām būs ikdienas pārvietošanās pilsētā.
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Pie stūres Epiq nav nekāds nīkulis
Braucot pa Vācijas un Austrijas ceļiem, ātri kļūst skaidrs, ka pieticīgie izmēri nebūt nenozīmē pieticīgu raksturu.
Epiq būs pieejams vairākās jaudas versijās. Bāzes modelis attīsta 85 kW, savukārt jaudīgākā versija sasniedz 155 kW. Interesanti, ka griezes momenta atšķirība nav tik dramatiska, attiecīgi 267 un 290 Nm.
Nospiežot akseleratoru, arī kalnainos ceļos Epiq reaģē gana žirgti. Stūres reakcijas ir precīzas, lai gan pie straujāka paātrinājuma nedaudz jūtama priekšējiem riteņiem pievadītā griezes momenta ietekme uz stūri. Maksimālais ātrums ierobežots līdz 160 km/h.
Čehu Škoda šoreiz ir spāniete
Ar Epiq saistīts vēl kāds interesants fakts. Lai arī Škoda ir čehu autoražotājs, jaunais elektriskais krosovers tiek ražots Volkswagen rūpnīcā Pamplonā, Spānijā. Tas padara Epiq par pirmo Škoda modeli markas vēsturē, kas no konveijera noripo Spānijā.
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Cena varētu būt Epiq spēcīgākais arguments
Elektroauto tirgū jau gadiem dzirdam solījumus, ka tūlīt, tūlīt elektriskie auto kļūs lētāki un pieejami gandrīz ikvienam. Tad atveram cenu lapu, ieraugām gala summu un nodomājam, ka varbūt tomēr vēl mazliet jāpagaida.
Ar Škoda Epiq situācija kļūst ievērojami interesantāka.
Latvijā jaunā modeļa cena būs, sākot no 25 330 eiro. Jā, arī šāda summa daudziem var šķist ievērojama, taču te rodas cits jautājums: kad pēdējo reizi esat apskatījuši cenu lapu līdzīga izmēra un jaudas jaunam automobilim ar iekšdedzes dzinēju?
Ja tam pieskaitām praktisku salonu, 475 litru bagāžnieku, krosovera virsbūvi un līdz 440 kilometru sniedzamību, Epiq var kļūt par vienu no interesantākajiem jaunpienācējiem pieejamo elektroauto segmentā.
Pirmie Škoda Epiq Latviju un savus īpašniekus sasniegs jau šā gada nogalē. Un tad arī redzēsim, vai šis mazais elektriskais Škoda spēs sarīkot tikpat episku jezgu tirgū, kādu sola tā nosaukums.