Kauperu dvīņubrāļi meklē atšķirības Škoda Karoq komplektācijās
Šoreiz TAVS AUTO TV vienuviet izdevies savest kopā visai neparastu četrinieku. Mūsu rīcībā ir divi gandrīz vienādi Škoda Karoq. Viens Selection, otrs nedaudz sportiskākajā Sportline komplektācijā. Savukārt pie to stūres sēdinājām divus puišus, kuri arī ir pārsteidzoši līdzīgi, tomēr rakstura un ieradumu ziņā nebūt nav identiski. Tie ir dvīņubrāļi Emīls un Edgars Kauperi, kuri plašāk pazīstami kā Latvijas indīroka grupas Carnival Youth kodols. Emīla pārziņā ir bungas, Edgara ģitāra, bet abu balsis veido būtisku daļu no grupas raksturīgā skanējuma.
Šogad Carnival Youth izdevuši savu sesto studijas albumu Labākā doma pasaulē, pie kura strādājuši vairākus gadus un kuru paši arī producējuši. Abi brāļi savu profesionālo ceļu saistījuši ne tikai ar mūziku. Edgars studējis kinorežiju, savukārt Emīls vizuālo komunikāciju.
Tātad uzdevums vienkāršs. Diviem līdzīgiem brāļiem dodam divus līdzīgus auto un mēģinām noskaidrot, cik daudz atšķirību iespējams atrast gan automobiļos, gan pašos Kauperos.
Kāpēc mums visiem vajag krosoverus?
Mūsdienās, iegādājoties jaunu auto, neatkarīgi no tā izmēra un cenas ir visai liela iespēja, ka kļūsiet par krosovera īpašnieku. Mazie hečbeki un citi kompaktās klases auto pamazām kļuvuši par izmirstošu sugu, kamēr krosoveru popularitāte turpina augt.
Viens no iemesliem ir pavisam praktisks. Paaugstināts klīrenss ikdienā ļauj mazāk uztraukties par augstām apmalēm, bedrēm un ziemā piesnigušām ielām.
Škoda Karoq klīrenss ir 172 mm. Lai arī konkrētās versijas ir aprīkotas ar priekšējo riteņu piedziņu, šāds klīrenss Latvijas apstākļos ir gana noderīgs un ļauj nedaudz mierīgāk uztvert mūsu ceļu un infrastruktūras īpatnības.
Arī Kauperu brāļiem automašīna pirmām kārtām ir ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Lai gan raksturos atšķirības ir, abi savu braukšanas stilu raksturo kā salīdzinoši mierīgu.
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Divi Karoq ar vienādu sirdi
Tehniski abi mūsu testa automobiļi ir ļoti līdzīgi. Tos darbina 1,5 litru TSI benzīna dzinējs ar 110 kW jeb 150 ZS jaudu. Dzinējam ir aktīvā cilindru vadības tehnoloģija, kas nelielas slodzes apstākļos ļauj samazināt degvielas patēriņu.
Abi auto aprīkoti ar automātisko DSG pārnesumkārbu, Parking Plus pakotni un adaptīvo kruīza kontroli. Tas nozīmē, ka arī garākos pārbraucienos Karoq neprasa no vadītāja lieku piepūli.
Atšķirības sākas aprīkojumā un vizuālajās detaļās.
Selection ir mierīgākais no abiem, savukārt Sportline cenšas Karoq praktiskajai būtībai pievienot nedaudz vairāk sportiskuma. Salonā tas nozīmē sportiskāka dizaina stūri un sēdekļus ar monolītām atzveltnēm. Ārpusē Sportline atšķiras ar citiem aerodinamikas elementiem un lielākiem, atšķirīga dizaina riteņu diskiem.
Salonā viss savās vietās
Neatkarīgi no versijas Karoq salonā valda vācu autobūvei raksturīga kārtība. Viss ir savās vietās, pārdomāts un saprotams.
Stūres dziļuma regulēšanas diapazons ir plašs, arī sēdekļus iespējams pielāgot dažāda auguma vadītājiem. Apdares materiāli ir kvalitatīvi, un vadības ierīču izvietojums neprasa ilgu pieradumu.
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Arī digitālā puse būtiski neatpaliek no dārgākiem Volkswagen grupas modeļiem. Tas nav pārsteigums, jo Škoda izmanto lielu daļu tās pašas tehnoloģiskās bāzes.
Sportline šajā ziņā nepārvērš Karoq par pilnīgi citu automobili. Tas drīzāk piešķir tam nedaudz sportiskāku raksturu un vizuālo tēlu. Tāpēc izvēle starp abām versijām lielā mērā ir gaumes un maciņa jautājums.
Arī dvīņi nav pilnīgi vienādi
Meklējot atšķirības starp abiem Karoq, nonācām arī pie jautājuma, cik atšķirīgi patiesībā ir paši dvīņubrāļi.
Emīls atceras, ka abi reiz pildījuši apjomīgu personības testu. Rezultāts bijis gandrīz identisks, izņemot vienu niansi. Skalā starp introvertu un ekstravertu Emīlam rezultāts bijis 49 procenti, Edgaram 51 procents. Tātad teorētiski viens introverts, otrs ekstraverts, un visu izšķir tikai divi procentpunkti. Raksturojot brāli, Emīls Edgaru sauc par asāku zīmuli penālī. Viņš mēdzot ātrāk izšaut kādu asu komentāru.
Karoq šobrīd kļuvis lētāks
Ja Karoq jau kādu laiku ir jūsu potenciālo pirkumu sarakstā, šobrīd tā iegādei ir arī visai pragmatisks arguments. Abām mūsu izmēģinātajām versijām tiek piedāvāta 4500 eiro atlaide.
Selection cena ir 30 160 eiro, savukārt Sportline maksā 33 030 eiro. Turklāt automobiļi pircējiem ir pieejami uzreiz, jo Rīgas noliktavā atrodama gana plaša dažādu krāsu un aprīkojuma versiju izvēle.
Un te arī nonākam pie mūsu sākotnējā eksperimenta rezultāta. Gluži tāpat kā ar brāļiem Kauperiem, arī abus Karoq pirmajā mirklī ir viegli nosaukt par gandrīz vienādiem. Taču, pavadot ar tiem vairāk laika, atšķirības tomēr atrodamas.
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Jautājums tikai, cik daudz esat gatavi par tām maksāt. Starp Selection un Sportline paliek nepilni 3000 eiro. Ja sportiskāks izskats un aprīkojuma nianses nav prioritāte, šo starpību var arī atlikt pensijai. Savukārt, ja auto izvēlē svarīgas ir tieši detaļas, Sportline savu darbu izdara.