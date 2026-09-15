Vai elektriskam pikapam ir nākotne? Ejam mežā ar Toyota Hilux EV
Jaunais Toyota Hilux pieejams ne tikai ar tradicionāli dīzeļdzinēju vieglā hibrīda versijā, bet arī 100% elektrisks - sākot ar 63 500 eiro. 62 kWh baterija ļauj veikt ap 250 km ar vienu uzlādi, ātrās uzlādes jauda - 125 kW. Sniedzamība nav sevišķi liela, tāpēc jautājums - kurš gribētu tādu pirkt?
Autoriepu Nams direktors Oskars Krampāns ar lielu pikapu ikdienā pārvietojas pats, taču visurgājēji ar kravas kastēm tiek nodarbināti arī uzņēmumā. Tā kā viens no pikapiem ir iepriekšējā modeļa Hilux, interese par elektrisko modeli ir pašsaprotama. “Par šo Hilux interjeru esmu pārsteigts. Tas ir mūsdienīgāks, jo iepriekš Toyotai nekas nemainījās gadu desmtiem,” saka Oskars.
Smagās baterijas vai kā cita dēļ elektriskais Hilux brauc daudz līganāk par veco modeli: “Lēkāšana mazāk nekā iepriekšējais. Tur, kad iebrauc bedrē, 500 metrus kratās, kamēr nomierinās!” Kravnesība arī gandrīz nav cietusi - 715 kg. Taču sevišķi tālu tos kilogramus aizvest nevar. Kam gan būtu vajadzīgs pikaps, kas var braukt tikai mazus gabalus? Te nu uzreiz gribas atcerēties Autoziņu izmēģinātos elektriskos kvadraciklu. To sniedzamība ir vēl mazāka, taču ražotāja uzsvars ir tieši uz lokālu pielietojumu - bez trokšņa.
Testa noslēgumā nopietnāks pārbaudījums - smilšu kalns, kurā spēj uzbraukt ne katrs visurgājējs. Elektriska pilnpiedziņa un šķietami bezgalīgs griezes moments dara savu. “Elektriskā štelle - tā ir fantastika!” atzīmē Oskars. “Pirmie iespaidi ir fantastiski. Nekratās un interjers ok priekš tāda vāģa. Liekas, ka pārliecība ir liela, jo brauc 70 cm pa ūdeni, un tas arī ir iespaidīgi. Bet nu gribētos kādus 400 km nobraukuma.”
Un tomēr - elektriskais Toyota Hilux maksās 20 000 vairāk par dīzeli un drīkst vilkt divreiz vieglākas piekabes. Vai tādam bezizmešu zvēram Latvijā atradīsies kāds pircējs? "Es domāju, ka pircējs atradīsies, piemēram, kompānijaa, kam jāiekļauj autoparkā elektromobiļi. Ja pikaps, tad šis ir izvēle numur 1."