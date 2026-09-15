Degviela par 15 centiem lētāka? EM aprēķinājusi, ko dotu PVN samazināšana
Ekonomikas ministrija (EM) norāda, ka samazinot PVN likmi degvielai no 21 % līdz 12 %, dīzeļdegvielas cena varētu sarukt par aptuveni 15,6 centiem litrā, bet benzīna – par 14,6 centiem.
Ministrija gan norāda, ka degvielas cena par aprēķināto summu samazinātos tikai tad, ja tirgotāji PVN samazinājumu pilnībā iekļautu gala cenā. Turklāt PVN maksā galapatērētājs. Savukārt uzņēmumi, kas reģistrēti kā PVN maksātāji, par saimnieciskajā darbībā izmantoto degvielu samaksāto nodokli var atskaitīt kā priekšnodokli. Tādēļ zemāka PVN likme nemazinātu kravu pārvadājumu, lauksaimniecības, loģistikas un ražošanas uzņēmumu faktiskās degvielas izmaksas – degvielas cena bez PVN tiem paliktu nemainīga.
Ietekme uz valsts budžetu
Tā paša iemesla dēļ valsts budžeta ieņēmumu samazinājums veidojas tikai no galapatēriņā realizētās degvielas. EM aplēse ir aptuveni 6,3 miljoni EUR mēnesī, pieņemot, ka galapatēriņš veido 39 - 42 % no kopējā degvielas apjoma. Piemērojot pasākumu trīs mēnešus, izmaksas būtu aptuveni 18 - 20 miljoni eiro. Nepilnas pārneses gadījumā budžeta izmaksas nesamazinās proporcionāli patērētāju ieguvumam.
Ja mazumtirdzniecības cenā atspoguļojas tikai daļa no likmes samazinājuma, pieaug cena pirms nodokļa, tādēļ budžeta zaudējums uz litru sarūk tikai par aptuveni 4 %, kamēr galapatērētāju ieguvums sarūk proporcionāli pārnesei. Pie 61 % pārneses budžeta izmaksas būtu aptuveni 6,0 milj. EUR mēnesī, no kuriem galapatērētājus sasniegtu aptuveni 3,9 milj., bet aptuveni 2,2 milj. EUR mēnesī paliktu piegādes un tirdzniecības ķēdē.
Ietekme uz mājsaimniecībām
Mājsaimniecībai, kas mēnesī iegādājas 100 litrus degvielas, ietaupījums pilnas pārneses gadījumā būtu aptuveni 15,60 eiro mēnesī. Vidēji uz vienu galapatērētāju valstī ietaupījums būtu ne vairāk kā aptuveni 7,90 eiro mēnesī; faktiskais rādītājs uz mājsaimniecību ir zemāks, jo galapatēriņā ietilpst arī nerezidentu uzpilde un PVN maksātāju daļēji atskaitāmās vieglo transportlīdzekļu izmaksas.
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Konkurences padomes analīze par akcīzes nodokļa samazinājumu šā gada aprīlī liecina, ka no plānotā samazinājuma dīzeļdegvielas cenās faktiski atspoguļojās 58 - 64 %. Ja PVN samazinājuma pārnese būtu līdzīga, ietaupījums mājsaimniecībai ar 100 litru patēriņu būtu aptuveni 9,50 EUR mēnesī, bet vidēji uz galapatērētāju aptuveni 4,80 EUR mēnesī.
Ietekme uz inflāciju
Degvielas īpatsvars mājsaimniecību patēriņa grozā 2026. gadā ir 4,1 %. Degvielas cenu samazinājums par 7,4 % pilnas pārneses gadījumā mazinātu patēriņa cenu līmeni par aptuveni 0,3 procentpunktiem, bet pie iepriekš izmērītās pārneses - par aptuveni 0,19 procentpunktiem.
Otrās kārtas ietekme uz citu preču un pakalpojumu cenām būtu ierobežota, jo uzņēmumu izmaksas bez nodokļa nemainītos. Degvielas sadārdzinājuma ietekme uz transporta, pārtikas un loģistikas pakalpojumu cenām tādējādi saglabātos.
Degvielas sadārdzinājuma apmērs tautsaimniecībā
Pie pašreizējām cenām Latvijas tautsaimniecība par degvielu maksā aptuveni 64 miljonus eiro mēnesī vairāk nekā šā gada janvārī un februārī - 54 milj. par dīzeļdegvielu un 10 miljonus par benzīnu. Gada izteiksmē tie ir aptuveni 770 milj. EUR jeb 1,7 % no iekšzemes kopprodukta.
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Lielāko daļu no šī sadārdzinājuma veido degvielas iepirkuma cenas pieaugums - aptuveni 53 milj. EUR mēnesī. Dīzeļdegvielas cenas komponente pirms nodokļiem kopš gada sākuma ir pieaugusi par 0,56 EUR litrā, benzīnam par 0,38 EUR litrā. Šo daļu nosaka pasaules tirgus cenas, un nodokļu instrumenti to nemaina.
PVN likmes samazinājums ir iekšzemes pārdale no valsts budžeta uz galapatērētājiem. Tas mazina cenu spiedienu uz mājsaimniecībām, bet nemaina to naudas plūsmas apmēru, kas degvielas sadārdzinājuma dēļ aizplūst ārpus Latvijas. Ekonomikas ministrija turpina degvielas cenu monitoringu un divreiz mēnesī informē Ministru kabinetu par situāciju degvielas tirgū.