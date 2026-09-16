Meklējot risinājumu problēmai, latvieši rada globālu tehnoloģiju uzņēmumu - “Sonarworks” stāsts
Latvijas tehnoloģiju uzņēmums “Sonarworks” savu pirmo produktu savulaik veidoja kā risinājumu konkrētai audio nozares problēmai, taču 12 gadu laikā uzņēmums ir izaudzis par starptautiski atpazīstamu tehnoloģiju kompāniju. Uzņēmuma līdzdibinātājs un vadītājs Helmuts Bēms uzsver: “Globāla uzņēmuma izveide nav viena veiksmīga lēmuma rezultāts. Tā ir virkne mēģinājumu, kļūdu, investīciju un konsekventas darba gadu desmitgades.”
“Sonarworks” šobrīd atrodas situācijā, kurā uzņēmuma pirmais produkts ir sasniedzis tādu tirgus pozīciju, kādu daudziem tehnoloģiju uzņēmumiem būtu grūti pat iedomāties. “Mūsu pirmais produkts ir kļuvis par tirgus līderi, mums ir kaut kāda 50% tirgus daļa tajā mūsu specifiskajā nišā. Attiecīgi tajā nišā mums augt ir ļoti grūti, jo mēs vienkārši esam šobrīd tur kļuvuši par lielāko lielāko spēlētāju,” atzīst Helmuts Bēms.
Tas nozīmē, ka uzņēmumam jāmeklē nākamais izaugsmes avots. Atbilde ir jauni produkti. No viena galvenā produkta uzņēmums pakāpeniski pāriet uz plašāku produktu portfeli, un līdz gada beigām plānots laist tirgū jau piekto produktu. “Galvenais, ko mēs darām, mēs turpinām augt un paplašināties, un šobrīd uz jaunu produktu rēķina, vienkārši jauniem produktiem, ko mēs radām,” uzņēmuma pašreizējo virzienu raksturo Bēms.
Ar tehnoloģiju vien nepietiek
“Sonarworks” konkurences priekšrocību Helmuts Bēms neredz tikai labā mārketingā vai veiksmīgā produkta pozicionēšanā. Uzņēmuma pamatā ir tā sauktā “deep tech” jeb dziļo tehnoloģiju pieeja, kad uzņēmums pats veic pētniecību un rada tehnoloģijas, uz kurām pēc tam tiek būvēti komerciāli produkti. “Galvenā lieta, ar ko mēs fundamentāli atšķiramies no citiem, ir unikālas tehnoloģijas, kuras mēs paši attīstām, paši nodarbojamies ar pētniecību. Un zināmās pētniecības jomās esam tā kā labākie pasaulē,” stāsta “Sonarworks” vadītājs. Tas nozīmē, ka uzņēmuma izaugsmes pamatā nav tikai ideja par jaunu produktu. Pirms produkts vispār nonāk pie klienta, uzņēmumam nepieciešams ieguldīt pētniecībā, izstrādē un tehnoloģijas pilnveidošanā.
Tomēr ar tehnoloģiju vien nepietiek. Uzņēmuma pieredze rāda, ka tikpat svarīga ir spēja ilgstoši veidot zīmolu un rūpēties par lietotāju pieredzi.“Tagad jau 12 gadus tirgū mēs ļoti uzstājīgi turpinām būvēt savu zīmolu. Un mēs ļoti rūpējamies par to,” uzsver Helmuts Bēms. Viņš atzīst, ka ikvienam uzņēmumam agrāk vai vēlāk nākas saskarties ar situācijām, kad kaut kas produktā nav izdevies, piemēram, rodas tehniskas problēmas, kļūdas, neatbilstoša cena vai nepietiekams klientu atbalsts. Taču tieši attieksme pret šādām situācijām veido uzņēmuma reputāciju.
Pirmais lielais “lēciens” – lietotāju uzticība
“Sonarworks” starptautiskās izaugsmes stāstā nav viena konkrēta notikuma, kuru varētu nosaukt par vienīgo veiksmes formulu. Uzņēmuma vadītājs uzskata, ka rezultāts izveidojies daudzu lēmumu un darbību rezultātā 12 gadu laikā. Tomēr viens posms bijis īpaši svarīgs, tas ir, uzņēmuma pirmie lietotāji. Vēl pirms produkts bija pilnībā gatavs, to sāka izmantot nozares profesionāļi ar augstu reputāciju. Audio industrijā tas izrādījās ļoti būtiski, jo šajā jomā lietotāju izvēli lielā mērā ietekmē cilvēki, kuriem nozarē uzticas. “Mūsu pirmie lietotāji, kad produkts vēl praktiski bija testēšanas stadijā, bija industrijā paši prominentākie cilvēki,” atzīst Bēms. Audio industrijai, viņaprāt, raksturīga īpaša paļaušanās uz tā dēvētajiem “opinion leaders” jeb viedokļu līderiem. Cilvēkiem, kuri tikai sāk izmantot kādu tehnoloģiju, bieži vien nepieciešams ilgs laiks, lai saprastu, kā tā darbojas un kā to pareizi izmantot. Tāpēc viņi meklē pieredzējušu profesionāļu ieteikumus.
“Par cik mēs ļoti ātri tikām pie tiem atpazīstamākajiem, kas ir industrijā, tad mēs ļoti ātri dabūjām viņus pirmo soli, un tad viss pārējais lēnām sekoja, jo tā industrija ļoti balstās uz atpazīstamo lietotāju viedokļiem,” stāsta Bēms. Šis sākotnējais uzticības kredīts palīdzēja uzņēmumam strauji veidot atpazīstamību. Uzņēmuma vadītājs atceras, ka neilgi pēc pirmā produkta palaišanas kāds no nozares nozīmīgākajiem žurnāliem to ievietojis uz vāka ar lielu virsrakstu par revolūciju. “Jebkuram mārketinga cilvēkam tas būtu sapnis, ko tādu sasniegt, mums tas gadījās ļoti, ļoti ātri. Un attiecīgi mēs kaut kā ļoti ātri uzbūvējām zīmola atpazīstamību, un tas, es domāju, ka mums ļoti tālu ir aizvedis,” atzīst Bēms.
Amerika kā galvenais tirgus
Globāla izaugsme “Sonarworks” gadījumā nozīmē strādāt tirgū, kura centrs atrodas tūkstošiem kilometru attālumā no Latvijas. Uzņēmuma lielākais tirgus ir ASV, kam seko Lielbritānija un Japāna. Tās ir valstis, kurām ir nozīmīga loma pasaules mūzikas un audio industrijā. Savukārt ilgtermiņā uzņēmums potenciālu saskata arī Ķīnā. Šobrīd tur tirgus piedzīvo sarežģītāku ekonomisko situāciju, taču Bēms uzskata, ka audio un mūzikas industrijai Ķīnā joprojām ir ievērojams izaugsmes potenciāls.
Darbs globālajā tirgū vienlaikus nozīmē arī nepieciešamību būt fiziski klātesošam nozares centros. Un te Latvijas priekšrocības mijas ar ļoti praktisku izaicinājumu – attālumu. “Mēs daudz laika pavadām Amerikā. Šobrīd mūsu atpazīstamība Losandželosā noteikti ir daudz lielāka nekā Rīgā, tāpēc, ka mēs daudz laika pavadām tur,” atzīst Bēms. Taču regulāri lidojumi uz ASV nav viegls risinājums. Starp Latviju un ASV rietumkrastu ir aptuveni 11 stundu laika starpība, un bieža ceļošana kļūst par būtisku slodzi komandai.
Latvijas situācija ir salīdzinoši labvēlīga
Globālam tehnoloģiju uzņēmumam Latvija vienlaikus ir gan priekšrocība, gan ierobežojums. Priekšrocība ir izmaksu līmenis, kas ļauj nodrošināt konkurētspējīgu attiecību starp ieguldījumiem un rezultātu. Savukārt, ierobežojums ir tas, ka Latvija neatrodas tās industrijas epicentrā, kurā uzņēmums darbojas. Bēms uzskata, ka tieši audio un mūzikas tehnoloģiju nozarē Latvijas situācija ir salīdzinoši labvēlīga. “Sonarworks” gadījumā Latvijai ir būtiska priekšrocība uzņēmums var attīstīt sarežģītas tehnoloģijas, neatrodoties vienā no pasaules dārgākajiem tehnoloģiju centriem. “Ņemot vērā faktu, ka Latvijā ir attīstījusies vesela audio un mūzikas tehnoloģiju industrija, ja mums ir ļoti spēcīgs klasteris ar šādiem uzņēmumiem, tad es kopumā teiktu, ka droši vien Latvija ir drīzāk labvēlīga vieta mūsu industrijai, salīdzinot ar citām industrijām,” atzīst Bēms. Viņš uzskata, ka uzņēmums Latvijā var radīt produktus starptautiskā līmenī, vienlaikus saglabājot konkurētspējīgas izmaksas.
Sarežģīta tehnoloģija, vienkārša lietošana
“Sonarworks” produkti tehnoloģiski ir sarežģīti, taču uzņēmuma mērķis ir panākt pretējo lietotāja pieredzē, ka cilvēkam tehnoloģijai jābūt iespējami vienkāršai. Tieši šeit rodas viens no paradoksiem, ko Bēms saskata uzņēmuma darbā - jo vienkāršāku produktu vēlas iedot lietotājam, jo sarežģītāks tas kļūst tehnoloģiski. “Ja jūs gribat, lai lietotājiem ir maksimāli maz jādara, tad jums maksimāli daudz jāautomatizē pašā produktā. Tam produktam ir jāpaliek daudz inteliģentākam, lai lietotājiem būtu vieglāk viņu lietot.” Lai šādus produktus izstrādātu, nepieciešamas būtiskas investīcijas pētniecībā un produktu dizainā. Uzņēmums katru gadu iegulda pētniecībā, lai tehnoloģijas turpinātu attīstīties.
Vairāk drauds nekā iespēja
Mākslīgais intelekts šobrīd ir viens no būtiskākajiem pārmaiņu faktoriem arī mūzikas industrijā. “Sonarworks” pats izmanto un attīsta ar mākslīgo intelektu saistītus produktus, tomēr Bēms kopējo mākslīgā intelekta ietekmi uz nozari vērtē piesardzīgi. “Droši vien mūsu industrijas kontekstā es drīzāk teiktu, ka mākslīgais intelekts ir drauds, ” atzīst uzņēmuma vadītājs. Iemesls ir ne tikai tehnoloģiju attīstība pati par sevi. Pēc Bēma domām, mākslīgais intelekts jau tieši ietekmē cilvēku darbu mūzikas industrijā, samazinot nepieciešamību pēc atsevišķiem profesionāļiem. “Mūsu industriju kopumā, es teiktu, negatīvi ietekmē mākslīgais intelekts. Tādā ziņā, ka tas lielā mērā iznīcina šo industriju, tāpēc, ka atņem darbu daudziem cilvēkiem, kas strādā mūsu industrijā.” Šai pārmaiņai ir arī ekonomiska ietekme. Ja nozarē strādājošajiem ir mazāk darba un ienākumu, samazinās arī iespējas ieguldīt studijās, audio tehnikā un citos ar nozari saistītos produktos.
Jauns produkts – nākamais lielais pārbaudījums
Viens no “Sonarworks” jaunākajiem attīstības virzieniem ir Virtual Monitoring PRO. Uzņēmums uz šo produktu liek lielas cerības, taču Bēms uzsver, ka jauna produkta palaišana vienmēr ir saistīta ar risku, jo pat ļoti laba tehnoloģija var neiegūt lietotāju izpratni un pieprasījumu.
“Šis produkts ir ļoti, kaut kādā mērā, radikāli jauns. Tas ir pilnīgi jauna veida koncepts gan tehnoloģiski, gan produktu ziņā,” stāsta Bēms. Produkts šobrīd vēl atrodas agrīnā posmā, un tikai tirgus parādīs, cik veiksmīgs būs jaunais risinājums. “Mēs ļoti liekam uz viņu lielas cerības, bet to vēl laiks rādīs, kā tas produkts aizies, jo ar jauniem produktu konceptiem vienmēr ir risks tirgū, ka lietotājs var viņu nesaprast,” atzīst uzņēmuma vadītājs. Tieši tāpēc “Sonarworks” pirms produkta nonākšanas tirgū izmanto pakāpenisku testēšanas procesu. Sākotnēji tiek pārbaudīta pati ideja, kad uzņēmuma pārstāvji runā ar potenciālajiem lietotājiem un mēģina saprast, vai produkts vispār risina viņiem aktuālu problēmu. Pēc tam tiek veidots prototips, kuru atkal testē gala lietotāji. Tiek vērots, kā viņi produktu saprot, kā ar to darbojas un vai tehnoloģija patiešām sniedz gaidīto rezultātu.
Nākamais solis
“Sonarworks” pieredze parāda, ka globāla tehnoloģiju uzņēmuma izveide no Latvijas nav balstīta tikai uz vienu veiksmīgu ideju. Tā prasa ilgstošu pētniecību, spēju pieņemt riskantus lēmumus, investēt produktā pat tad, kad rezultāts vēl nav garantēts, un būt gatavam atzīt, ka daļa no izmēģinātā neizdosies. “Sonarworks” nākamais izaugsmes posms tādēļ vairs nav stāsts par to, kā pierādīt, ka Latvijas uzņēmums var kļūt globāls. Šis posms ir par to, vai uzņēmums spēs savu pirmā produkta veiksmes modeli atkārtot vairākas reizes un no viena veiksmīga risinājuma izveidot starptautisku produktu portfeli. “Sonarworks” jau ir sasniedzis līdera pozīciju konkrētajā nišā, tāpēc nākamais solis ir izmantot uzņēmuma tehnoloģisko kompetenci, zīmolu un starptautisko klientu bāzi, lai radītu jaunus produktus.