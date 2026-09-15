Sportojam ar stilu: viedpulksteņa "Huawei Watch GT 7" tests
"Huawei" laiduši klajā jaunu viedpulksteni "Watch GT 7", kas piedāvā virkni jaunu un uzlabotu funkciju sportisku aktivitāšu cienītājiem. Taču tikpat labi jaunais laikrādis kalpos arī tiem cilvēkiem, kuri fiziskas aktivitātes piekopj mērenās devās.
Sāksim ar dizainu. Te nu dizaineri ir pelnījuši uzslavu, jo "Huawei Watch GT 7" ir iznācis vienlaikus gan sportisks, gan arī stilīgs un pietiekami konservatīvs. Nerūsējošā tērauda vai titāna korpuss (pēdējais gan pieejams tikai "GT 7 Pro" versijā) pulksteni padara pietiekami solīdu, lai to varētu valkāt arī pie uzvalka. Ideāli, ka krājumā ir divas siksniņas: klasiska ādas un sportiska silikona. "Huawei" siksniņas ir ļoti viegli nomainīt - pietiek piespiest podziņu pie stiprinājuma vietas -, tādēļ vienā mirklī pulksteņa dizainu var pārvērst no klasiska sportiskā un otrādi. Siksniņu krāsas ir diezgan daudzveidīgas: sākot no pelēcīgas ādas siksniņas un beidzot ar koši dzeltenu silikona siksniņu. Līdzīgi ir ar dāmām domāto GT 7 versiju, kas ir izmēros mazliet mazāka - 41 mm pret kungu 46 mm izmēra pulksteni. Tikai dāmu modelim krāsas ir gaišākas un gaisīgākas, korpusa apdare sudrabota vai zeltīta, bet pats dizains ne tik smagnējs.
Uz rokas pulkstenis rada tādu kā pamatīguma sajūtu. Gan pēc sajūtām, gan pēc izskata uzreiz ir skaidrs - šis nav kaut kāds plastmasas nieks, bet gan kārtīgs un uzticams laika mērīšanas instruments ar lērumu dažādu palīgfunkciju. Patīkami arī tas, ka GT 7 baterija jālādē salīdzinoši reti - ja sportiskas aktivitātes veic retāk, tad reizi 21 dienā, bet aktīvākā režīmā akumulatora rezervei vajadzētu pietikt vismaz 12 dienām. Kalnu skrējiena režīmā, kas attiecībā uz bateriju ir pats nežēlīgākais, jo nepārtraukti tiek darbinātas vairākas funkcijas, enerģijas pietiks 51 stundai. Jāšaubās, vai pasaulē ir kāds skrējējs, kurš spētu vienā piegājienā pa kalniem rikšot tik ilgi... Ja salīdzinām "Huawei" iepriekšējo modeli GT 6, tad progress ir jūtams, jo tam visaktīvākajā režīmā baterija "vilka" 40 stundas, kas gan arī bija daudz.
Viedpulkstenis ir savienojams gan ar "Android", gan iOS vidi, tātad nav pamata uztraukumam, ka neies kopā, piemēram, ar jauno "iPhone". Iet kopā un viss tur darbojas bez problēmām, arī lietotne "Huawei Health" pieejama gan iOS, gan "Android".
Lejup no kalna
"Huawei" viedpulksteņu jājamzirdziņš ir to sportiskums. Jau esam pieraduši, ka šos pulksteņus izmanto skrējēji, velobraucēji, golferi, kalnos kāpēji un pārgājienos gājēji, bet GT 7 īpašā "ekstra" ir slēpošana. Dzīvē gan pagaidām slēpošanai veltītsa funkcijas izmēģināt neiznāca sniega trūkuma dēļ, taču nav pamata domāt, ka šajā sporta veidā pulksteņa spējas varētu būt vājākas kā pārējos. Laikrāža atmiņā ir ievadītas vairāk nekā 3000 kalnu slēpošanas kūrortu trases un to sarežģītības pakāpe. Īpaši sildi silda fakts, ka šajā sarakstā iekļautas arī Latvijā esošas trases - Milzkalns, Riekstukalns un citas. Nobrauciena laikā pulkstenis fiksēs jūsu ātrumu, veiktos pagriezienus, veikto distanci, sirdsdarbības parametrus, skābekļa līmeni asinīs un virkni citu datu. Patiesībā grūti pat iedomāties, ko vēl te varētu vēlēties.
Nekur nav pazudis atbalsts arī citiem sporta veidiem. Kā jau ierasts, pirmajās rindās ir riteņbraukšana. Man kā svētdienas riteņbraucējam pilnīgi pietiek ar datiem par veikto distanci, maršrutu un nodedzinātajām kalorijām, taču nopietnāki pedāļu minēji noteikti novērtēs brauciena plānošanas funkciju. Proti, jau pirms brauciena iespējams izpētīt maršrutu, tā kāpumus un kritumus. Tas savukārt ļauj vienmērīgi sadalīt spēkus, lai pusdistancē nepaliktu bez elpas ceļa malā. Arī spēku sadalīšanu palīdzēs plānot viedpulkstenis, īstajā brīdī aicinot nepārforsēt. Ir arī pavisam praktiskas dabas brīdīnājumi, ko pulkstenis var sniegt - piemēram, par priekšā esošu asu pagriezienu, kas ir ļoti būtiski, ja riteņbraucējs, traucoties lejup no kalna, tam tuvojas pārāk lielā ātrumā. Tad pašā laikā ir brīdinājums - piebremzē, citādi neierakstīsies pagriezienā!
Kā jau teikts, līdzīgas treniņu programmas ir arī skrējējiem, kalnos kāpējiem un golferiem. Pēdējiem gan tās pieejamas vien dārgākajā modelī GT 7 Pro, kur ir apkopota informācija par vairākiem tūkstošiem golfa laukumu, kas ļauj spēles laikā noteikt attālumu līdz bedrītei, uzzināt reljefa īpatnības un tā tālāk.
Viss veselībai
Pat, ja golfs un slēpošana ir dziļi vienaldzīgi, "Huawei Watch GT 7" tik un tā var būt labs palīgs ikdienas gaitās. Īpaši jau tiem, kas sasnieguši to stadiju, ko mēdz dēvēt pat pusmūžu. Kā jau ierasts no iepriekšējiem modeļem, viedpulkstenis ļauj kontrolēt pulsu un skābekļa saturu asinīs, kā arī noskaidrot, vai jums nav sirds aritmija. Noderīga funkcija ir miega monitorings, kas ļauj uzzināt, cik tad kvalitatīvs miegs jums ir. Personīgi man gan šo funkciju tā kārtīgi izmantot traucēja tas, ka pulkstenis ir diezgan masīvs - es gluži vienkārši neesmu pieradis gulēt ar pulksteni, turklāt tik masīvu, uz rokas. Taču gan jau citiem tā nebūs problēma. Ņemot vērā visus savāktos datus par miegu, fiziskajām aktivitātēm un veselības stāvokli, pulkstenis ik rītu piedāvās tādu kā īsu brīfingu un rekomendācijas - sak, šonakt esi labi izgulējies, vakar neko fizisku neesi darījis, tādēļ šodien būtu īstais laiks treniņam!
Man pašam ikdienā teju vai pati noderīgākā likās īso vingrinājumu un atgādinājumu funkcija. Proti, ja esi aizsēdējies pie datora pārāk ilgi, tad pulkstenis izmet atgādinājumu - tagad vajag izkustēties! Un piedāvā īsus vingrinājumus telefonā mītošās pandas vadībā: pakustini plecus šādi, bet tagad izstaipi rokas šitā te! Šādus atgādinājumus saņēmu gan sēžot pie rakstāmgalda, gan braucot mašīnā un atrodoties lidmašīnā, gan arī teātrī. Pēdējā gadījunā gan sekot pandas aicinājumam neiznāca, jo nācās gaidīt starpbrīdi, lai izlocītu kājas. Taču kopumā sēdoša (un arī braucoša) darba darītājiem šī ir ļoti laba funkcija.
Protams, nevaram apiet vienu no galvenajiem jautājumiem - cik tad šāds pulkstenis maksā? Patlaban tiek piedāvāta iepazīšanās akcijas cena, kas ir spēkā no 14. septembra līdz 18. oktobrim: modelim "Huawei Watch GT 7" tā ir 249 EUR, bet "Huawei Watch GT 7 Pro" - 379 EUR. Ja salīdzinām ar konkurentiem, šis ir patiešām ļoti pievilcīgs piedāvājums.