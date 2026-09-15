Digitālā platforma “JAZNEXUS” palīdz Latvijas uzņēmumiem sagatavot ilgtspējas pārskatus un novērtēt savu piegādātāju ilgtspējas prakses
Līdz ar ilgtspējas prasību aktualizēšanos uzņēmumiem jāspēj apliecināt savs sniegums ilgtspējas jomā klientiem, bankām un sadarbības partneriem. Latvijas tehnoloģiju uzņēmums SIA “JAZ” radījis inovatīvu digitālo platformu “JAZNEXUS” un tirgū startējis ar diviem produktiem - vienu, kas ļauj uzņēmumiem sagatavot ilgtspējas pārskatu, un otru, kas palīdz novērtēt sadarbības partneru un piegādātāju sniegumu ilgtspējas jomā. Sācis darbību Latvijas tirgū, uzņēmums pašlaik mērķtiecīgi raugās arī eksporta virzienā.
Uzņēmuma izstrādātais ilgtspējas pārskatu sagatavošanas rīks paredzēts galvenokārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Atbildot uz platformā iekļautajiem jautājumiem un ievadot nepieciešamos datus, salīdzinoši īsā laikā var sagatavot Eiropas Savienības (ES) standartiem atbilstošu ilgtspējas pārskatu par savu darbību. Aprēķinu veikšanai platformā iestrādāti arī īpaši kalkulatori, savukārt sagatavoto pārskatu iespējams lejupielādēt un iesniegt klientiem, bankām vai citiem sadarbības partneriem. Rīks īpaši piemērots ražojošiem un eksportējošiem uzņēmumiem, kuri arvien biežāk saskaras ar nepieciešamību sniegt informāciju par savu sniegumu ilgtspējas jomā.
Savukārt otrs “JAZNEXUS” rīks paredzēts galvenokārt lielākiem uzņēmumiem, kuros ilgtspējas prasības jau ir ieviestas un nepieciešams izvērtēt arī piegādes ķēdi. Platforma ļauj apkopot informāciju par sadarbības partneriem un piegādātājiem, identificēt ar tiem saistītos ilgtspējas riskus un sagatavot pārskatu par nepieciešamajiem turpmākajiem uzlabojumiem.
Idejas autore un SIA “JAZ” vadītāja Ella Ancāne pati ilgstoši strādājusi ilgtspējas vadības un risku pārvaldības jomā gan lielākos, gan mazākos uzņēmumos. Tieši praktiskajā darbā gūtā pieredze ļāvusi viņai saskatīt tirgū pastāvošo nepieciešamību pēc vienkārša, ērti lietojama digitālā risinājuma.
“Uzņēmumiem arvien biežāk jāsniedz ar ilgtspēju saistīta informācija klientiem, bankām un citiem sadarbības partneriem, taču daudzos mazajos un vidējos uzņēmumos nav sava ilgtspējas vadītāja. Arī kopumā šādu speciālistu tirgū vēl nav daudz - augstskolas tikai salīdzinoši nesen sākušas tos sagatavot specializētās studiju programmās. Tādēļ ilgtspējas jautājumi nereti kā papildu pienākums tiek uzticēti kvalitātes vai komunikācijas vadītājiem, kuriem nepieciešams laiks, lai izprastu sarežģītās prasības. Mūsu rīks šo procesu būtiski atvieglo - uzņēmumam nav jāiedziļinās apjomīgos regulējuma dokumentos, jo platforma soli pa solim palīdz apkopot nepieciešamo informāciju un sagatavot pārskatu,” stāsta Ella Ancāne.
Digitālās platformas “JAZNEXUS” attīstīšanu SIA “JAZ” sāka 2024. gadā, kad būtisku impulsu risinājuma ieviešanai tirgū deva pieaugošā uzņēmumu interese par gaidāmajām ES ilgtspējas prasībām. Attīstot biznesa ideju, uzņēmums tā paša gada jūlijā iestājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības Siguldā biznesa inkubācijas programmā. Patlaban abi uzņēmuma izstrādātie rīki jau ir pieejami Latvijas tirgū.
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“Aktualizējoties Eiropas Savienības ilgtspējas prasībām, uzņēmumu interese bija īpaši liela. Kad daļas prasību ieviešana tika par vairākiem gadiem atlikta, tirgus aktivitāte samazinājās un arī mūsu izaugsme kļuva mērenāka. Taču mēs zinām, ka šim risinājumam ir perspektīva - tas lielā mērā ir laika jautājums. Pie tam ilgtspējas jautājumi nav zaudējuši aktualitāti - informāciju par uzņēmuma sniegumu šajā jomā pieprasa un vērtē arī klienti, bankas un sadarbības partneri. Tādēļ uzņēmumiem joprojām jāspēj šos datus apkopot un saprotami parādīt,” stāsta E. Ancāne.
Pēc SIA “JAZ” rīcībā esošās informācijas tiešu konkurentu Latvijas tirgū tam pašlaik nav, lai gan Eiropā darbojas vairāki līdzīgu risinājumu piedāvātāji. Kā savu galveno konkurences priekšrocību uzņēmums izceļ platformas lietošanas vienkāršību - tā veidota, balstoties ilgtspējas vadītāju praktiskajā pieredzē un vajadzībās, turklāt vietējiem uzņēmumiem pieejama latviešu valodā.
Abi “JAZNEXUS” rīki darbojas pēc gada abonēšanas principa - uzņēmumi iegādājas piekļuvi uz vienu gadu un šajā periodā var izmantot platformas piedāvātās iespējas. Šāds modelis ļauj regulāri aktualizēt ilgtspējas informāciju vai pārskatus vajadzības gadījumā sagatavot atkārtoti.
Šobrīd SIA “JAZ” apņēmīgi raugās arī eksporta virzienā, kā prioritāros tirgus izvēloties Uzbekistānu un Kazahstānu. Šajās valstīs darbojas lieli ražošanas uzņēmumi, no kuriem daudzi vēlas savu produkciju eksportēt uz Eiropas Savienību.
“Lai ienāktu Eiropas tirgū - sāktu eksportu vai veidotu sadarbību ar Eiropas uzņēmumiem, ražotājiem arvien biežāk jāspēj sniegt pārskatāmu informāciju par savu darbību un piegādes ķēdi, kā arī izpildīt klientu un partneru prasības ilgtspējas jomā. Uzbekistānā un Kazahstānā pieredze šo prasību piemērošanā vēl ir salīdzinoši neliela, savukārt nepieciešamās informācijas sagatavošana prasa specifiskas zināšanas par Eiropas Savienības regulējumu. Tādēļ šajos tirgos saskatām lielu potenciālu mūsu risinājumiem,” skaidro Ella.
Ella atzīst, ka ieiešana šādos tirgos prasa laiku un uzticamu partneru iesaisti, tādēļ eksporta attīstība notiek pakāpeniski. Piemēram, Kazahstānas tirgū SIA “JAZ” plāno ieiet sadarbībā ar Latvijas uzņēmumu, kuram šajā valstī jau ir pieredze un nepieciešamie kontakti. Turpmākās izaugsmes iespējas SIA “JAZ” saista ne vien ar darbības paplašināšanu ārvalstu tirgos, bet arī jaunu produktu izstrādi. Paralēli abu pašlaik tirgū pieejamo “JAZNEXUS” rīku attīstīšanai uzņēmums jau strādā pie trešā digitālā risinājuma, par kuru plašāku informāciju plānots sniegt vēlāk.
Raksts tapis projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.