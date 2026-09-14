Chery Tiggo9 un Tiggo 4: Latvijā pirktāko Chery modeļu salīdzinājums
Ķīniešu Chery apsildījis degunu mūsu tirgū, un mēs tagad zinām, ko biežāk izvēlas pircēji - vai nu vislētāko Tiggo 4 vai visdārgāko Tiggo 9.
Ja salīdzina bāzes komplektācijas, tad Tiggo 4 ir gandrīz divreiz lētāks par savu septiņvietīgo radinieku. Jau Tiggo 4 āriene pasvītro praktisko ievirzi. Labā ziņa, ka tas hibrīds, kaut arī maziņš. Elektrifikācijas klātbūtni pierāda oranži kabeļa apvalki motortelpā. Interesanti, ka pat visvienkāršākai Chery automašīnai ir divi vāka pacēlāji. T4 būtu labs nomas automobilis. Pie 6,5 litru patēriņa rāda 800 km ar vienu bāku.
Sēdpozīcija automašīnas izmēru dēļ ir mazliet neparasta un ar ierobežotām regulēšanas iespējām. Tiggo 4 ir divi ekrāni, Volkswagen līdzīgs klimata iekārtas bloks un elementāra pārnesumkārbas vadība. Oriģinālās riepas, kas arī nav no dārgā gala, slapjā laikā mēdz izslīdēt. Skaidrs, ka tik lēts auto nav ideāls, bet ar to var braukt par sliktiem ceļiem. Nav nekā lieka, kas var salūzt vai nokrist. Un galu galā visu kas nav līdz galam atsver cena un degvelas patēriņš.
Chery Tiggo 9 atbilstoši kārtas skaitlim ir vispārākais modelis - izbīdāmi rokturi, superhibrīds, liela elektriskā sniedzamība. Viss labākais, ko var dabūt no Chery, ir salikts šajā automašīnā. Sistēmas jeb summārā jauda ir 422 zirgspēki. Zīmīgi, ka aina zem motopārsega ir līdzīga Tiggo 4, bet jauda ir pavisam cita, un ir reāla elektriskā sniedzamība. Pateicoties 35 kWh baterijai, tie ir vairāk nekā 140 kilometri.
Salons ir omulīgs un pilnībā latviskots. Bet - vai atkal viss kas regulējams, jāregulē no ekrāna un stūres? Nē, tikai spoguļi, jo stūres regulēšana vispār ir ir mehāniska kā parastās automašīnās. Sēdekļu regulēšanas taustiņi uzstādīti durvīs. Salona apdare nav melna vai pelēka, bet patīkamā kafijas krāsā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Degvielas tvertnes sniedzamība ir 800 km, bet summārā sniedzamība virs 1000 km. Chery Tiggo 9 ir trīs sēdekļu rindas, taču mēs apskatīsim otro.Atsevišķa “klimata” te nav, bet sēdekļi ir apsildāmi un ventilējami. Cheery Tiggo 9 ir tāda automašīna, ko nevajag baudīt vienatnē, ar to vajag dalīties. Ja brauciena laikā kāds jums piezvanīs, atklāsies, ka hand free skaļruņi iemontēti tieši galvas balstā. Vēl viena Tiggo 9 priekšrocība - tas pilnībā kvalificējas EKKI līdzmaksājuma saņemšanai.