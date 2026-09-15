No riteņbraukšanas līdz slēpošanai: “Huawei Watch GT 7” sērija nonāk Latvijā
Aktīvs dzīvesveids katram izskatās citādi – vienam tā ir rīta skriešana vai treniņš sporta zālē, citam – garāks velo izbrauciens, tenisa spēle vai diena kalnos. Jaunais “Huawei Watch GT 7” radīts cilvēkiem, kuri nevēlas savu ikdienu ierobežot ar vienu sporta veidu un vēlas vienuviet sekot līdzi gan savām aktivitātēm, gan fiziskās sagatavotības rādītājiem. Savukārt “Huawei Watch GT 7 Pro” papildina šo sēriju ar vēl izturīgākiem materiāliem un iespējām aktīvam dzīvesveidam arī izaicinošākos apstākļos.
Vairāk nekā 110 treniņu režīmi dažādiem izaicinājumiem
“Huawei Watch GT 7” piedāvā vairāk nekā 110 profesionālus treniņu režīmus, tāpēc pulksteni iespējams izmantot gan ierastā skrējienā vai treniņā sporta zālē, gan specifiskākās aktivitātēs. Jaunajā modelī īpaša uzmanība pievērsta riteņbraukšanai un slēpošanai, sniedzot iespēju sekot līdzi daudz detalizētākiem datiem un pēc treniņa labāk izprast savu sniegumu. Šīs sporta iespējas pieejamas arī “Huawei Watch GT 7 Pro”, ļaujot abiem modeļiem pielāgoties dažādiem treniņu veidiem un aktivitātēm.
Riteņbraucējiem viena no jaunajām iespējām ir reāllaika brīdinājumi par reljefu. Pulkstenis informē par gaidāmajiem kāpumiem, norādot to attālumu, augstuma starpību un vidējo slīpumu. Savukārt kāpumu veiktspējas analīze ļauj pēc brauciena izvērtēt savu sniegumu dažādos slīpumos un saprast, kur vēl iespējams progresēt.
Slēpošanas treniņš arī ārpus ziemas sezonas
Gan “Huawei Watch GT 7” sērija piedāvā iespējas slēpošanas entuziastiem. Iekštelpu slēpošanas režīmi ļauj trenēties arī tad, kad ārā nav sniega un kalnu trases nav pieejamas, savukārt, atrodoties kalnos, pulkstenis fiksē tādus rādītājus kā pagriezienu skaits, to biežums un gravitācijas ietekme jeb “G-force”. Tāpat pulkstenī pieejamas vairāk nekā 3000 slēpošanas kūrortu kartes visā pasaulē, kuras iespējams priekšskatīt jau pirms došanās trasē, iepazīstot trases, to sarežģītības pakāpi un tuvākā pacēlāja atrašanās vietu. Kartēs iekļautas arī Latvijas slēpošanas trases.
Tas ļauj pēc katra nobrauciena iegūt detalizētāku priekšstatu par savu sniegumu un salīdzināt dažādus nobraucienus. Līdz ar to abi “Huawei Watch GT 7” sērijas modeļi var kļūt par noderīgiem palīgiem tiem, kuri vēlas ne tikai izbaudīt slēpošanu, bet arī mērķtiecīgi pilnveidot savu tehniku un fizisko sagatavotību.
Dati, kas palīdz arī tenisa kortā un sporta zālē
Pulksteņu iespējas neaprobežojas tikai ar tradicionālajiem sporta veidiem. Savienojot “Huawei Watch GT 7” sērijas viedpulksteni ar viedo trenažieri, iespējams sekot līdzi detalizētiem treniņu rādītājiem un izmantot tos tehnikas uzlabošanai. Tas ļauj treniņu procesu padarīt pārdomātāku un iegūtos datus izmantot sava snieguma pilnveidošanai.
Ar aplikāciju “PickleX” tenisa spēlētāji var sekot līdzi profesionāla līmeņa datiem – kopējam rakešu vēzienu skaitam, forehand un backhand sitienu skaitam, kā arī garākajai izspēlei. Šāda informācija ļauj pēc spēles paskatīties uz savu sniegumu detalizētāk un pamanīt nianses, kurām spēles laikā var nebūt laika pievērst uzmanību.
Izturība, kas paredzēta aktīvākam dzīvesveidam
Aktīvs dzīvesveids nenozīmē, ka viedpulkstenim visu laiku jāizskatās pēc sporta inventāra. “Huawei Watch GT 7” pieejams vairākās izteiksmīgās krāsās – zilā, dzeltenā, melnā un pelēkā –, turklāt iespējams mainīt arī pulksteņa ciparnīcas, pielāgojot tā izskatu dažādiem dzīves mirkļiem.
Savukārt “Huawei Watch GT 7 Pro” izceļas ar īpaši izturīgu konstrukciju un premium materiāliem. Pulksteņa korpuss veidots no izturīga aviācijas un kosmosa nozares kvalitātes titāna sakausējuma, savukārt paaugstinātā nanotehnoloģiju keramikas apmale paredzēta papildu izturībai. 1,47 collu safīra stikla displejs ar maksimālo 3000 nitu spilgtumu nodrošina skaidru redzamību arī spilgtā saules gaismā, padarot to piemērotu izmantošanai arī ārpus telpām.
Savukārt “Huawei EasyCross™” siksniņa paredzēta drošai nostiprināšanai kustību laikā. Tā tiek nostiprināta zem aizdares, lai siksniņa netraucētu un droši turētos vietā arī aktīvākās nodarbēs. Tādējādi pulkstenis ir paredzēts ne tikai treniņiem, bet arī ikdienai, kur svarīgs ir gan komforts, gan dizains.
Līdz 21 dienai ar vienu uzlādi
Viena no praktiskākajām “Huawei Watch GT 7” sērijas priekšrocībām ir tā akumulatora darbības laiks – ar vienu uzlādi tas var darboties līdz 21 dienai 46 mm versijai un līdz 14 dienām 41 mm versijai. Tas nozīmē mazāk laika, kas jāvelta ierīces uzlādei, un vairāk iespēju vienkārši izmantot pulksteni ikdienā, ceļojumos, treniņos vai aktīvās nedēļas nogalēs.
Arī “Huawei Watch GT 7 Pro” paredzēts ilgstošai lietošanai bez biežas uzlādes. Augstas silīcija satura daudzslāņu akumulators nodrošina līdz pat 21 dienai darbības, savukārt “HUAWEI Wireless SuperCharge” sniedz iespēju ātri atgriezties pie savām aktivitātēm.
Līdzās sporta funkcijām “Huawei Watch GT 7” sērija piedāvā arī veselības uzraudzības iespējas. Viena no tām ir pulsa viļņa aritmijas analīze, kas, izmantojot PPG sensoru, paredzēta iespējamu priekškambaru mirdzēšanas jeb AFib riska savlaicīgai pamanīšanai. Šādas funkcijas ļauj ikdienā pievērst lielāku uzmanību saviem veselības rādītājiem, taču tās neaizstāj ārsta konsultāciju vai medicīnisku izmeklēšanu.
Divi viedpulksteņi dažādiem dzīves ritmiem
“Huawei Watch GT 7” un “Huawei Watch GT 7 Pro” veidoti ar domu par cilvēkiem, kuru ikdiena nav vienāda – šodien treniņš sporta zālē, rīt velo brauciens, bet nedēļas nogalē pārgājiens vai slēpošana. Plašais treniņu režīmu klāsts, detalizētāka aktivitāšu analīze, veselības uzraudzības funkcijas un ilgais akumulatora darbības laiks ļauj abiem modeļiem pielāgoties dažādiem dzīves ritmiem. Savukārt “Huawei Watch GT 7 Pro” to papildina ar izturīgu titāna un nanotehnoloģiju keramikas konstrukciju, safīra stikla displeju un dizainu, kas paredzēts tiem, kuri vēlas no sava viedpulksteņa sagaidīt vēl vairāk arī izaicinošākos apstākļos.
“Huawei Watch GT 7” un “Huawei Watch GT 7 Pro” Baltijā jau ir pieejami pārdošanā. “Huawei Watch GT 7” iepazīšanās cena ir no 249 eiro un “Huawei Watch GT 7 Pro” iepazīšanās cena ir 379 eiro.
Vairāk ar produktiem var iepazīties šeit:
“Huawei Watch GT 7”: https://consumer.huawei.com/lv/wearables/watch-gt7/
“Huawei Watch GT 7 Pro”: https://consumer.huawei.com/lv/wearables/watch-gt7-pro/