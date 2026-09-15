FOTO: Noskaidrotas 2026. gada vērtīgākās ēkas Baltijas valstīs
Starptautiskā konkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2026, kurā tika iesniegti pieteikumi no Baltijas valstīm, rezultāti tika paziņoti 2026.gada 10.septembrī, piedaloties pasūtītājiem, arhitektiem un būvniekiem no Latvijas un kaimiņvalstīm.
Izteikti konkursa līderi un Grand Prix 2026 ieguvēji bija divi pieteiktie projekti:
- SANCTUM retrīta centrs Viļņas reģionā Lietuvā. Pasūtītājs Lina Tvarijonavičienė. Projekts Arhitektūras studija arches, Arūnas Liola, Greta Gulbinskė, Edgaras Neniškis, Rolandas Liola. Būvnieks Kriautė. Būvuzraugs Keista.
- Vēsturiskās kokvilnas manufaktūras LENTA kvartāls ēku pārbūve un jaunbūves Rīgā, Latvijā. Pasūtītājs LENTA 12. Projekts NRJA, Uldis Lukševics. Būvnieks CIETKOKS. Būvuzraugs JI BŪVE.
Apbalvošanas ceremoniju vadīja konkursa organizatora - biedrības Building Design and Construction council (BDCC) - vadītāja Gunita Jansone un biedrības Zaļās mājas vadītājs un Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektors Kristaps Ceplis. Balvas pasniedza BDCC valdes locekle Agrita Lūse, Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, Būvniecības Valsts kontroles biroja vadītāja Baiba Vītoliņa, BVKB Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, konkursa žūrijas pārstāvis Sandris Celmiņš, Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieks arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos Jānis Dripe, konkursa žūrijas pārstāve arhitekte Anna Vasiļjeva, konkursa žūrijas pārstāvji arhitekti Karel Kunnap (Igaunija), Rimantas Giedraitis (Lietuva), kā arī atbalstītāju pārstāvji Evita Domello (Monum) un Elīna Ozola (Pillar).
Viesus ar izcilu muzikālo sniegumu priecēja jaunais bungu spēles virtuozs Martins Heislers. Saviesīgā daļa turpinājās šarmantajā kafē Tobiass.
Paldies konkursa atbalstītājiem PILLAR, MONUM, CLT Profi un BRIKERS!
Plašāks apskats drukātajā un digitālajā izdevumā Apskats Arhitektūra Būvniecība Dizains, kā arī www.buvniekupadome.lv/Konkursi
Noskaidrotas 2026. gada vērtīgākās ēkas Baltijas valstīs
Ilgtspējīgākā ēka 2026
1.vieta
Biroju ēka Satekles Biznesa Centrs, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Satekles Biznesa Centrs. Projekts SN&L (Sarma & Norde Arhitekti un Lauder Architects). Labiekārtojums ALPS, interjers H2E. Būvnieks BUKOTEKS. Būvuzraugs FORMA 2
2.vieta
VMG Technics R&D Park, Klaipēda, Lietuva. Pasūtītājs VMG Technics. Projekts arches, Edgaras Nenišķis. Būvnieks Kalvasta.
3.vieta
Kultūras un radošo industriju atbalsta centrs TabFab, Rīga, Latvija. Pasūtītājs un būvuzraugs Valsts nekustamie īpašumi. Projekts NRJA, Uldis Lukševics. Būvnieks Marels Būve. Būvuzraugs Baltline Globe.
3.vieta
GEMOSS ofisa, apartamentu un mazumtirdzniecības funkcijas ēka
Liepāja, Latvija. Pasūtītājs GEMOSS. Projekts A Projekts. Būvnieks ML Būve, SK Lauktehnika.
Atzinības nominācijā Ilgtspējīgā ēka 2026 saņēma Prototipēšanas darbnīca Rīgā Makerspace, Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu komplekss, Meirānu iela 2, Rīga, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, apartamentu komplekss Augustīnes dārzs Rīgā.
Ilgtspējīgākais projekts 2026 – dzīvokļu un apartamentu ēkas
1.vieta
Apartamentu komplekss Piliamiestis, Kauņa, Lietuva.
Pasūtītājs un būvnieks YIT Lithuania. Sākotnējā arhitektūras koncepta attīstītājs Kita Kryptis, konceptu attīstīt turpināja JP Architektūra un Viltekta.
2.vieta
Apartamentu komplekss Āgenskalna Lietus Dārzs, Rīga, Latvija. Pasūtītājs/Attīstītājs Hanzas Nami. Projekts OAD (Open Architecture Design), Zane Tetere-Šulce. Labiekārtojuma projekts LandShape, in cooperation with OAD.
3.vieta
Dzīvokļu komplekss Promenādes mājas, Rīga, Latvija. Pasūtītājs un būvnieks MONUM. Projekts PBR. Būvuzraudzība Marčuks.
Atzinību nominācijā Ilgtspējīgākais projekts 2026 – dzīvokļu un apartamentu ēkas saņēma Dzīvokļu kompleksa projekts Tērbatas Lofti, Rīga, Latvija
Ilgtspējīgākais projekts 2026 – sabiedriska ēka
1.vieta
Dispečeru kontroles un fatu centrs Jāņciems. Rīga, Latvija.
Pasūtītājs: Augstsprieguma tīkls. Projekts Firma L4. Būvnieks Newcom Construction. Būvuzraugs: Geo Consultants.
2.vieta
Biroju ēka, Sigulda, Latvija.
Pasūtītājs VITA mārkets. Projekts Arhitektu birojs LOFT. Būvnieks Konsors Construction. Būvuzraudzība FABRUM
3.vieta
Dzīvojamās ēkas projekts ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
Pasūtītājs Labklājības ministrija, Šampētera nami, MAGNUM SOCIAL & MEDICAL CARE, Bauskas pašvaldība. Projekts CMB, Zane Koroļa.
Ilgtspējīgāka koka ēka 2026
1.vieta
Kokaudzētava Zābaki, Krimulda, Latvija
Pasūtītājs Latvijas Finieris. Projekts MARK arhitekti. Būvnieks UPB, CLT Profi.
2.vieta
Salaspils 7.pirmsskolas izglītības iestāde, Latvija
Pasūtītājs Salaspils pašvaldība. Projekts MADE arhitekti, Miķelis Putrāms. Būvnieks Pillar Contractor. Būvuzraugs PROKRIAL.
3.vieta
Mežu pētīšanas stacija. Pasūtītājs Mežu pētīšanas stacija. Projekts Baltex Group. Būvnieks CLT Profi.
Atzinību nominācijā Ilgtspējīgāka koka ēka 2026 saņēma Kamer B apartamentu ēka Eindhoven, Netherlands.
Ilgtspējīgākais labiekārtojums 2026
1.vieta
Ludzas Lielā Ezerkrasta promenāde. Pasūtītājs Ludzas novada pašvaldība. Projekts KEM, Mārtiņš Kiščenko. Būvnieks Riviera L. Būvuzraugs: VIATESTI.
2.vieta
Jēkabpils dambja rekonstrukcija, Latvia
Pasūtītājs: Jēkabpils pašvaldība. Projekts MELIORPROJEKTS. Labiekārtojuma projekts Laura Lāce, Sintija Neparte. Būvnieks Jēkabpils PMK. Būvuzraugs: SIA “Firma L4”,
3.vieta
7.tramvaju līnijas pagarinājums un mobilitātes punkta Ķengarags izbūve Rīga, Latvija
Pasūtītājs Rīgas satiksme. Projektē&Būvē CBF SIA Binders. Sliežu ceļa izbūve SMA, Baltijas Būve.
3.vieta
Kovšu ezera krastmalas labiekārtojums, Rēzekne, Latvija
Pasūtītājs Rēzeknes dome. Projekts 5.iela, Ints Pujāts, Ija Rudzīte. Būvnieks Latgalia. Būvuzraugs PS Akorda&Firma L4.
Atzinības nominācijā Ilgtspējīgākais labiekārtojums 2026 saņēma Biroju komplekss Pārslas ielā, Rīga, Latvija, Daugavpils cietokšņa dārza rekonstrukcija, Apartamentu ēkas Hanzas Sirds labiekārtojums, Pagalma Augustīnes dārzs labiekārtojums, Rīga, Latvija.
Ilgtspējīgāka studentu ideja 2026
1.vieta
Valters Jānis Kalniņš, Rīgas Lutera draudzes Baznīcas durvju vērtnes restaurācija, Rīgas Celtniecības koledža
Atzinības nominācijā Ilgtspējīgāka studentu ideja 2026 saņēma:
Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju augstskolas studenti - Amanda Saleniece, Baiba Ošleja (LV), Elīna Kalniņa (LV), Kristiina Torim (EST), Deividas Zalieckas (SK), Hanna Marleen Kits (EST), Matúš Dudáš (SK), Elīza Marija Zeiza, Vanesa Solovjova.
Rīgas Tehniskās universitātes studenti - Alise Pļaviņa, Daniils Dāvis Semjonovs, Dmitrijs Jeršovs, Elizabete Rode, Emima Vatuļina, Kārlis Zalāns
Marina Ļvova, Renāte Smilga, Valters Mazjūlis.
Konkursam ir 5 nominācijās – Ilgtspējīgākā ēka, Ilgtspējīgākais projekts (sabiedriska ēka un dzīvokļu ēka), Ilgtspējīgākā koka ēka, Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums, Ilgtspējīgākā studentu ideja. Šogad kopumā tika saņemti 47 pieteikumi, kurus izvērtēja starptautiska žūrija.