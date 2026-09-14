"airBaltic" sāk finanšu saistību restrukturizāciju Chapter 11 procesa ietvaros, Kulbergs uzdod atslepenot valdību lēmumus
Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” pirmdien paziņoja, ka uzņēmums un atsevišķi tā meitasuzņēmumi ir brīvprātīgi uzsākuši finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Process norisinās ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas (turpmāk – ASV tiesa) uzraudzībā.
Chapter 11 ir ASV tiesību aktos nostiprināts un starptautiski atzīts process, ko regulāri izmanto gan ASV, gan starptautiskas lidsabiedrības. Tas ļauj uzņēmumam ASV tiesas uzraudzībā pārstrukturēt finanšu saistības un piesaistīt jaunu kapitālu, vienlaikus turpinot ikdienas darbību. “airBaltic” izmanto šo procesu, lai sakārtotu savas finanšu saistības un panāktu ilgtspējīgāku kapitāla struktūru. Būtiski – Chapter 11 mērķis ir uzņēmuma finanšu restrukturizācija, nevis darbības izbeigšana, paziņoja lidsabiedrība.
Process neietekmē pasažierus un lidsabiedrības partnerus. “airBaltic” turpina veikt lidojumus, pārdot biļetes, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem. Uzņēmuma esošā valde turpina vadīt “airBaltic”, bet padome – veikt uzņēmuma pārraudzību.
Ministru prezidents Andris Kulbergs paziņoja, ka šāds solis nozīmē sākt risināt problēmu pēc būtības. Viņš piebilda, ka ir pieprasījis Satiksmes ministrijai atslepenot ar “airBaltic” saistītos valdības lēmumus par pēdējiem 20 gadiem, lai sabiedrībai būtu pieejama pilnīga informācija par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.
“Chapter 11 principā ir kā aizsargvairogs kompānijai, iedodot tai nepieciešamo laiku, spēku un aizsardzību pret naudas aizdevēju/kreditoru prasījumiem. Vienlaikus tas ļauj “airBaltic” veikt ikdienas lidojumus, kamēr uzņēmuma vadība veic pilnu restrukturizāciju, atbilstoši Satiksmes ministrijas kā akcionāra apstiprinātajam biznesa plānam,” paziņoja Kulbergs.
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“Šo risinājumu saredzu kā vienu no optimālākajiem “airBaltic” dzīvotspējas nodrošināšanā, jo tas dod vajadzīgos instrumentus un laiku stratēģiskā un finanšu konsultanta “Seabury Securities” izstrādātā restrukturizācijas plāna īstenošanai. Uzsākot Chapter 11 procesu, avio kompānija ir saņēmusi finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro finansējumu (ar konkurētspējīgu procentu likmi 12% apmērā) likviditātes un darbības nodrošināšanai. Finansējumu apņēmušies nodrošināt “Barclays”, “Hayfin Capital Management”, “Morgan Stanley”, “Oaktree Capital” un “Strategic Value Partners”. Šādu augstākā līmeņa starptautisku finanšu investoru gatavība iesaistīties ir pozitīvs signāls. Jāatzīst, ka līdzšinējās sarunas ar esošajiem obligāciju turētājiem nevedās, jo vairums kreditoru, kas obligācijas bija nopirkuši par 70% no nominālvērtības biržā, paļāvās uz “airBaltic” likvidāciju un ķīlu atgūšanu. Piedāvātais aizdevums līdz 257 miljoniem eiro ar 25 % gada likmi varētu nodrošināt naudu dažiem mēnešiem, taču neatrisinātu veco parādu un nomas saistību problēmu. Tāpēc nepieņēmu šo piedāvājumu kā risinājumu. Valdības pienākums bija prasīt risinājumu, kas dod iespēju “airBaltic” nākotnē strādāt bez atkārtotiem ārkārtas aizdevumiem,” informēja Ministru prezidents.
“Ceru, ka šī pieredze var būt veiksmīga arī “airBaltic” gadījumā. Svarīgākā ziņa Latvijas iedzīvotājiem; avio kompānijas klientiem, sadarbības partneriem un, protams, darbiniekiem - uzņēmums turpina darbu. Lidmašīnas turpina lidot, iegādātās biļetes ir derīgas, darbinieki turpina strādāt un pasažieri tiek apkalpoti ierastajā kārtībā un kvalitātē,” uzsvēra Kulbergs.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka iepriekšējās Ministru prezidentes Evikas Siliņas teiktais 15. aprīļa LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?” licis uzdot jautājumu: vai premjere faktiski ir pateikusi, ka “airBaltic” ir nepieciešami 30 miljoni eiro, lai uzņēmumam pasludinātu tiesiskās aizsardzības procesu? Toreiz premjere arī tēlaini norādīja, ka ļoti atbalsta ideju par palīdzības sniegšanu nacionālajai lidsabiedrībai, un, ka nevēlas, lai “šī valdība būtu kapracis “airBaltic””.
“airBaltic” uzsāk Chapter 11 procesu ar saistošu apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu (debtor-in-possession jeb DIP finansējums), kura piesaisti kā DIP organizētājs (DIP Arranger) veicis “Strategic Value Partners” un kuru kā papildu aizdevēji nodrošina “Barclays, “Hayfin Capital Management”, “Morgan Stanley” un “Oaktree Capital Management”, lai uzņēmumam Chapter 11 procesa laikā nodrošinātu likviditāti un atbalstītu tā darbību.
Tuvākajās dienās uzņēmums vērsīsies ASV tiesā, lai saņemtu šādos gadījumos ierasto apstiprinājumu finansējuma izmantošanai. Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu paredzēts, ka šis finansējums nodrošinās pietiekamus līdzekļus airBaltic darbības turpināšanai Chapter 11 procesa laikā.
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Chapter 11 procesa laikā “airBaltic” turpinās ikdienas darbību, un uzņēmuma esošā valde un padome turpinās pildīt savus pienākumus. Uzņēmums turpinās pildīt savas saistības pret piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem ierastajā uzņēmuma darbības kārtībā.
“Mēs esam rūpīgi izvērtējuši uzņēmumam pieejamās restrukturizācijas iespējas, fokusējoties uz galveno prioritāti – nodrošināt airBaltic iespējami labākos priekšnosacījumus darbības turpināšanai un ilgtspējīgas finanšu struktūras izveidei. Tiesas uzraudzībā un aizsardzībā pret kreditoru prasījumiem šis process nodrošina skaidru ietvaru un termiņus, lai panāktu vienošanos ar kreditoriem, tostarp lidmašīnu iznomātājiem un citām iesaistītajām pusēm. Vienlaikus tas ļauj uzņēmumam turpināt darbību. Tā ir galvenā prioritāte, kas noteikta airBaltic valdei, – turpināt lidojumus un nodrošināt Latvijas savienojamību. Protams, šis process prasīs stingru finanšu disciplīnu, un tā gaitā uzņēmumam būs jāizpilda vairāki būtiski nosacījumi. Mūsu mērķis ir noslēgt šo procesu ar finansiāli spēcīgāku airBaltic un būtiski samazinātu saistību slogu, ko uzņēmums spēj ilgtermiņā apkalpot. Mums ir spēcīga vadības komanda un pieredzējuši konsultanti ar praktisku pieredzi tieši Chapter 11 procesa īstenošanā. airBaltic ir uz pareizā ceļa,” paziņoja “airBaltic” padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
“Mūsu uzdevums ir turpināt vadīt lidsabiedrības darbību, vienlaikus īstenojot jaunajā biznesa plānā paredzētās pārmaiņas. Mūsu pasažieriem darbība turpinās ierastajā kārtībā – process neietekmē viņu ceļošanas pieredzi un viņiem nav manāms –, mēs lidojam, pārdodam biļetes un plānojam nākotnes lidojumu programmu ar tikpat lielu uzmanību drošībai un darbības uzticamībai. Vienlaikus mēs speram nepieciešamos soļus, lai airBaltic kļūtu efektīvāka un finansiāli ilgtspējīgāka. Šis process ļauj mums turpināt šo darbu, saglabājot ikdienas darbību un apkalpojot savus pasažierus un partnerus,” paziņoja “airBaltic” prezidents un izpilddirektors Erno Hildēns.
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Kas ir Chapter 11?
Chapter 11 ir nostiprināts un elastīgs tiesas uzraudzīts finanšu restrukturizācijas ietvars, kas piemērots arī uzņēmumiem, kuru darbība un iesaistītās puses ir vairākās valstīs. Tas sniedz uzņēmumam laiku un tiesisku ietvaru, lai vienotā procesā vienotos ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm, pārstrukturētu parādsaistības un citas finanšu saistības, risinātu līgumsaistību jautājumus un nepieciešamības gadījumā piesaistītu specializētu finansējumu, vienlaikus turpinot ierasto darbību.
Šādu restrukturizācijas procesu ir sekmīgi izmantojušas arī vairākas lielas starptautiskas lidsabiedrības, tostarp SAS, “United Airlines”, “Delta Air Lines”, GOL un “American Airlines”, turpinot lidojumus un pasažieru apkalpošanu procesa laikā.
“airBaltic” gadījumā finansējums, kreditori, lidmašīnu nomas līgumi un citas būtiskas saistības ir starptautiskas. Chapter 11 nodrošina vienotu un starptautiski atzītu tiesisko ietvaru šo jautājumu risināšanai ASV tiesas uzraudzībā.
Uzņēmums plāno Chapter 11 procesu pabeigt aptuveni līdz 2027. gada jūnijam, ņemot vērā nepieciešamos ASV tiesas apstiprinājumus un citus procesa nosacījumus.
Saistībā ar finanšu restrukturizāciju “airBaltic” sadarbojas ar “Milbank LLP” un COBALT kā juridiskajiem konsultantiem un “Seabury Global Aviation Advisors” kā finanšu konsultantu un investīciju banku.