Saeimas komisija otrdien lems par Strazda iecelšanu Latvijas Bankas viceprezidenta amatā
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 15. septembrī, plkst. 10 skatīs jautājumu par Andra Strazda iecelšanu Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā, liecina komisijas sēdes darba kārtība.
Uz komisijas sēdi uzaicināts Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, kā arī bankas pārstāvji.
Pašreizējais prezidenta vietnieks Māris Kālis septembra beigās noslēgs darbu bankā. Viņa vietā Kazāks no 1. oktobra vakantajam amatam virzījis pašreizējo Latvijas Bankas Ģenerālsekretariāta vadītāju Andri Strazdu.
Strazds strādā Latvijas Bankā kopš 2014. gada februāra. No 2023. gada 31. jūlija Strazds ir Latvijas Bankas Ģenerālsekretariāta vadītājs. Pirms pievienošanās Latvijas Bankai bijis galvenais ekonomists "Nordea Bank Finland Plc" Latvijas filiālē, darījumu un finanšu konsultāciju nodaļas menedžeris SIA "PricewaterhouseCoopers" un stratēģijas attīstības vadītājs SIA "Lattelecom". Maģistra grādu Starptautiskajās finansēs un biznesa stratēģijā viņš ieguvis Stokholmas Ekonomikas augstskolā Zviedrijā.
Kālis centrālās bankas komandai pievienojās 1998. gadā, bet par prezidenta vietnieku tika ievēlēts 2020. gadā un pārvēlēts 2025. gadā. No 2003. līdz 2020. gadam pildīja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja pienākumus, uzņemoties centrālās bankas operatīvo vadību.
Latvijas Bankas padomes sastāvā ir arī prezidenta vietniece Santa Purgaile, kā arī padomes locekļi Kristīne Černaja-Mežmale, Ilze Posuma un Zita Zariņa.
Budžeta komisijas sēde notiks Jēkaba ielā 6/8, 207. telpā.