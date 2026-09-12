Notikušas izmaiņas būvmateriālu tirgotāja "Depo" valdes sastāvā
Būvmateriālu tirgotāja SIA "Depo DIY" ("Depo") valdes locekles amatu atstājusi Vera Matisone, liecina informācija "Firmas.lv".
Patlaban uzņēmuma valdē ir Andris Kozlovskis, Vineta Atvara un Artis Kozlovskis, savukārt "Depo DIY" padomē ir Jānis Lielcepure, Ģirts Rungainis un Kristaps Bērziņš.
Izmaiņas uzņēmuma valdē Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas otrdien, 8. septembrī.
Jau ziņots, ka "Depo DIY" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 680,792 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa palielinājās par 47,2% - līdz 31,188 miljoniem eiro.
"Depo DIY" reģistrēta 2004. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 7,501 miljons eiro. "Depo" vienīgā īpašniece ir SIA "DMT Pluss". Pēc "Firmas.lv" informācijas, "DMT Pluss" lielākais īpašnieks ir Andris Kozlovskis (25,19%), pa 19,94% kapitāldaļu pieder Matisonei, Artim Kozlovskim un Vinetai Atvarai, savukārt 15% pieder SIA "Ausekļa ielas nams", kas pieder Mārai Lielcepurei-Gaveikai (48,34%), SIA "Paradox Holdings" (48,34%) un SIA "EQT Baltic" (3,32%). "Paradox Holdings" pieder Ģirtam Rungainim (66,67%) un Ingai Rungainei (33,33%), bet "EQT Baltic" vienīgais īpašnieks ir Kristaps Bērziņš.