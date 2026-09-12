Iepriekšējā līdzīgā preses konferencē zemo cenu aviokompānija "Ryanair" paziņoja par vairāku maršrutu atcelšanu un lidojumu skaita samazināšanu.
Bizness un ekonomika
Šodien 14:18
"Ryanair" drīzumā nāks klajā ar svarīgu paziņojumu par turpmāko darbību Latvijā
Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" 17. septembrī rīkos preses konferenci, kurā informēs par saviem turpmākajiem plāniem Latvijā.
Preses konference sāksies pulksten 11.30 viesnīcā "Grand Hotel Kempinski Riga". Tajā piedalīsies "Ryanair" komercdirektors Džeisons Makginess.
Pagājušā gada oktobrī "Ryanair" arī rīkoja preses konferenci Latvijā. Toreiz aviokompānija paziņoja par vairāku maršrutu atcelšanu un lidojumu biežuma samazināšanu, to skaidrojot ar būtisku lidostu nodevu palielināšanos.
Savukārt Rīgas lidosta toreiz skaidroja, ka katru gadu oktobra beigās aviācijas nozarē sākas ziemas sezona, kad pasažieru skaits Baltijas valstīs tradicionāli samazinās. Tādēļ, mainoties sezonām, aviokompānijas pārskata savus maršrutus, piedāvājot lidojumus uz galamērķiem, kuros sagaidāms lielāks pieprasījums, un atsakoties no mazāk ienesīgiem maršrutiem.