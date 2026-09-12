LIAA piedāvā rīku, kas palīdz uzņēmējiem atrast piemērotāko atbalstu
Lai uzņēmējiem atvieglotu orientēšanos plašajā pieejamo atbalsta iespēju klāstā, valsts platformā biznesa attīstībai business.gov.lv LIAA piedāvā digitālu rīku "Latvijas biznesa atbalsta vedni", kas palīdz atrast uzņēmuma vajadzībām atbilstošas atbalsta programmas un iniciatīvas.
Norādot uzņēmuma attīstības posmu, statusu un aktuālo vajadzību, uzņēmējs var uzzināt, kādi atbalsta instrumenti šobrīd ir pieejami un kuri no tiem varētu būt piemēroti tieši viņa uzņēmumam. Tādējādi informācija par dažādu institūciju piedāvātajām iespējām ir pieejama vienuviet, ļaujot ietaupīt laiku un ātrāk atrast nepieciešamo atbalstu.
Rīkā apkopota informācija par LIAA, Attīstības finanšu institūcijas “Altum”, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA), Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Patentu valdes programmām un iniciatīvām. Tas ir paredzēts plašam uzņēmēju lokam – gan tiem, kuri tikai apsver biznesa uzsākšanu, gan jaundibinātiem uzņēmumiem, kā arī pieredzējušiem komersantiem, kuri vēlas paplašināt darbību ārvalstu tirgos vai attīsta jaunus produktus un pakalpojumus.
LIAA aicina uzņēmējus izmantot "Latvijas biznesa atbalsta vedni", lai vienuviet apzinātu sev aktuālās atbalsta iespējas un atrastu piemērotākos risinājumus uzņēmuma attīstībai.