Pēc kiberuzbrukuma uzņēmums TSC pilnībā atjaunojis mājaslapas darbību
Sadzīves tehnikas un viedierīču remonta uzņēmums TSC ir pilnībā atjaunojis mājaslapas darbību. Pēc nesen piedzīvotā kiberuzbrukuma vietnes darbība tika uz laiku apturēta, lai sadarbībā ar kiberdrošības ekspertiem veiktu padziļinātu sistēmu auditu un ieviestu papildu kiberaizsardzības mehānismus.
Lai mazinātu kiberuzbrukumu atkārtošanās risku, kiberdrošības tehniskā komanda ir veikusi padziļinātu lapas pirmkoda drošības auditu un novērsusi konstatētās ievainojamības. Papildus ieviesti jauni tīmekļa aizsardzības mehānismi ar uzlabotu aizdomīgu darbību atpazīšanu, kā arī pārskatīta datubāzes struktūra, turpinot samazināt glabāto klientu datu apjomu.
“Esam pabeiguši mājas lapas drošības un sistēmu atjaunošanas darbus, lai mūsu klienti atkal varētu ērti un droši pieteikt iekārtu remontu vai pārbaudīt remonta norises statusu tiešsaistē. Paralēli joprojām norit šī kiberuzbrukuma izmeklēšana, un mēs turpinām sadarboties ar Datu valsts inspekciju, tiesībsargājošajām institūcijām un CERT.LV, lai noskaidrotu notikušā apstākļus un sauktu pie atbildības ļaundarus,” norāda TSC vadītājs Jānis Ducmanis.
Kā ziņots iepriekš, kiberuzbrukums TSC skāra aptuveni 7% klientu, kuri iekārtu remonta pieteikšanai bija izmantojuši uzņēmuma mājaslapu. Lai pasargātu sevi no iespējamas ļaunprātīgas datu izmantošanas, uzņēmums aicina klientus saglabāt modrību un būt piesardzīgiem pret negaidītiem e-pastiem, īsziņām vai zvaniem, īpaši, ja tiek prasīts izpaust paroles, piekļuves datus, maksājumu informāciju vai autentifikācijas kodus. Jautājumu gadījumā klienti tiek aicināti sazināties ar TSC, zvanot uz tālruni 67808808 vai rakstot uz e-pastu klientiem@tsc.lv.