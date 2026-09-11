"Neste" paziņo par izmaiņām degvielas iegādē brīvdienās
SIA "Neste Latvija" no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, liecina "Neste Latvija" paziņojums klientiem.
Līdz šim "Neste" no piektdienas līdz svētdienai piedāvāja brīvdienu atlaidi degvielai - pieci centi litrā. Vienlaikus "Neste" klientiem piedāvā izmantot kompānijas privātkartes un partneru priekšrocības, kas ir spēkā katru nedēļu no pirmdienas līdz svētdienai.
"Neste Latvija" pārstāvji norādīja, ka "Neste" piektdien ieviesa jaunu konceptu "Kvalitatīva degviela, kvalitatīva cena". Tas nozīmē, ka klientiem arī turpmāk būs pieejama "Neste" augstās kvalitātes degviela bez nepieciešamības sekot līdzi dažādām atlaižu akcijām.
Koncepts ir veidots, ņemot vērā "Neste" klientu atsauksmes un vēlmi pēc vienkāršas degvielas uzpildes pieredzes, uzsvēra uzņēmumā.
Jau ziņots, ka "Neste Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 447,787 miljoni eiro, kas ir par 4,5% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa palielinājās par 32,8% - līdz 7,705 miljoniem eiro.
Uzņēmums "Neste Latvija" reģistrēts 1993. gadā, un tā pamatkapitāls ir 15,03 miljoni eiro. "Neste Latvija" īpašnieks ir Somijas "Neste". Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, 2025. gadā "Neste Latvija" bija lielākais degvielas mazumtirgotājs Latvijā.