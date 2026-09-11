“NestAI” paplašina darbību Latvijā, lai attīstītu aizsardzības mākslīgo intelektu NATO austrumu flangā
Eiropas aizsardzības mākslīgā intelekta laboratorija “NestAI” Latvijā atklāj pētniecības un attīstības centru, lai kopā ar NATO austrumu flangā strādājošajiem bruņotajiem spēkiem un aizsardzības industriju attīstītu mākslīgā intelekta risinājumus aizsardzībai. Centra izveide ir nākamais solis “NestAI” klātbūtnes paplašināšanā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā pēc tam, kad uzņēmums augustā paziņoja par darbības sākšanu Zviedrijā.
Nostiprinot klātbūtni Latvijā, uzņēmums veido centra komandu, kurā strādās 30 zinātnieki un inženieri, un ir noteicis mērķi tuvāko gadu laikā centra attīstībā investēt 10 miljonus eiro. Paziņojums par centra izveidi sakrīt ar “NestAI” dalību Rīgas konferencē 2026. gada 11. septembrī, kur uzņēmuma dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Pēters Sarlins tiksies ar Latvijas valdības un akadēmiskās vides pārstāvjiem un piedalīsies diskusijā par mākslīgā intelekta izmantošanu Eiropas aizsardzībā.
““NestAI” lēmums veidot pētniecības un attīstības centru Latvijā ir stratēģiska investīcija nozarē ar augstu izaugsmes potenciālu. Plānotie 10 miljoni eiro un 30 jaunas darbvietas zinātniekiem un inženieriem Latvijā koncentrēs zināšanas, tehnoloģijas un starptautisku sadarbību. Šādu projektu piesaiste apliecina mūsu spēju Eiropas mērogā konkurēt par investīcijām ar augstu pievienoto vērtību,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
“NestAI” izstrādā “NestOS” – adaptīvu operētājsistēmu mūsdienu kaujaslauka operācijām. Atvērtā, modulārā un sadarbspējīgā platforma nodrošina adaptīvā intelekta iespējas bezpilota un komandvadības sistēmām, piedāvājot mākslīgā intelekta risinājumus, kas nepārtraukti mācās no operacionālajiem datiem un pielāgojas mainīgajiem apstākļiem.
2026.gada jūnijā “NestAI” parakstīja nodomu protokolu ar Somijas Aizsardzības ministriju un Igaunijas Aizsardzības spēkiem, lai veicinātu kopīgu pārrobežu mākslīgā intelekta risinājumu izstrādi. Vienošanās izveidoja sadarbības ietvaru, kas paredz strukturētu iespēju nākotnē iesaistīt arī citus sabiedrotos.
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Latvija NATO ietvarā ir izveidojusi vienu no aktīvākajām mākslīgā intelekta un autonomo sistēmu testēšanas vidēm Eiropā, savukārt valsts ieguldījumi aizsardzībā 2026. gadā tuvojas 5% no iekšzemes kopprodukta. Pētniecības un attīstības centra izveide Latvijā tuvinās “NestAI” Baltijas reģiona bruņotajiem spēkiem un institūcijām, ar kurām uzņēmums sadarbojas, ļaujot reģiona operacionālajām prioritātēm jau no paša sākuma noteikt centra darbības virzienus.
“Mūsdienu karadarbībā tehnoloģiskais pārākums un spēja ātri pielāgoties ir izšķiroša. “NestAI” lēmums veidot pētniecības un attīstības centru Latvijā stiprinās mūsu aizsardzības tehnoloģiju ekosistēmu un dos iespēju tepat Latvijā attīstīt un testēt risinājumus, kas nepieciešami mūsdienu kaujas laukā. Šādu starptautisku uzņēmumu ienākšana Latvijā stiprina gan mūsu industrijas kompetenci, gan valsts aizsardzības spējas,” norāda aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Pētniecības un attīstības centrs pievērsīsies adaptīvā intelekta risinājumiem bezpilota un komandvadības sistēmām, kas izstrādāti darbam apstrīdētā vidē un apstākļos ar traucētiem sakariem un spēj pielāgoties šādiem apstākļiem.
“Latvijas aizsardzības ekosistēma attīstās operacionālo vajadzību noteiktā tempā. Bruņotie spēki un institūcijas, kas veido šīs spējas, uzdod pareizos jautājumus: kas mākslīgajam intelektam jāspēj paveikt apstrīdētos apstākļos, kā tam jāturpina pielāgoties, šiem apstākļiem mainoties, un kā tas var darboties dažādu sabiedroto sistēmās. Pētniecības un attīstības centra izveide Latvijā nozīmē, ka šie jautājumi jau no paša sākuma noteiks mūsu darba virzienus un tieši pārtaps praktiskās spējās bruņotajiem spēkiem, kuru labā strādājam,” norāda “NestAI” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Pēters Sarlins (Peter Sarlin).
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Projekts attīstīts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Latvijas vēstniecības Somijā atbalstu.
“Investors Latviju izvēlas tad, ja šeit redz ne tikai labu ideju, bet arī cilvēkus, kompetences un partnerus, ar kuriem to īstenot. LIAA kopā ar Latvijas vēstniecību Somijā palīdzēja ‘NestAI’ izveidot saikni ar Latvijas institūcijām un aizsardzības tehnoloģiju ekosistēmu. Tagad svarīgi šo investīciju pārvērst plašākās iespējās Latvijas uzņēmumiem un pētniekiem – kopīgos projektos, jaunās zināšanās un iekļaušanā starptautiskajās piegādes ķēdēs,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.