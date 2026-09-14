VIDEO: uzņēmums “SCHWENK Latvija” plāno paveikt brīnumu cementa ražošanā
Cementa ražošana ir joma, kurā panākt nulles emisijas ir teju neiespējami, taču nozare aktīvi strādā pie tehnoloģiskiem risinājumiem, lai samazinātu cementa ekoloģiskās pēdas nospiedumu.
Uzņēmums “SCHWENK Latvija” pēdējo 16 gadu laikā emisijas samazinājis jau par aptuveni 40 %, taču tagad sāktais oglekļa uztveršanas testa projekts ļaus tuvoties nulles emisijām. Ja tas izdosies veiksmīgi, visā Latvijā varēs samazināt CO2 emisijas pat par pieciem procentiem.
“SCHWENK Latvija” dekarbonizācijas un enerģijas projektu direktors Krists Mertens stāsta, ka Brocēnos tiek testētas vairākas tehnoloģijas, jo pastāv dažādi risinājumi, kā uztver oglekli, kas rodas no cementa starpprodukta ražošanas. “Faktiski mēs ņemam izplūdes gāzes no rūpnīcas, attīrām un nodalām atsevišķi CO2, ko tālāk var gāzveidā vai sašķidrinātā veidā transportēt un noglabāt pastāvīgā uzglabāšanas vietā vai izmantot citu produktu ražošanā kā izejvielu.”
Patlaban aktīvi tiek strādāts pie dažādiem uztveršanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai apzinātu, kādas katrā variantā būs izmaksas par vienu uztverto oglekļa tonnu. “Apsvērumi ir dažādi – tehnoloģijas izmaksas, kapitāla investīcijas, arī operacionālās izmaksas, piemēram, elektroenerģija. Pašlaik cenšamies izdarīt pamatotus secinājumus par vienas vai otras tehnoloģijas ekonomisko pamatotību, paturot prātā arī ļoti būtisku apsvērumu – drošības elementu, lai process būtu bez starpgadījumiem,” skaidro Krists Mertens. Viņš norāda, ka “SCHWENK Latvija” apņemšanās ir, vēlākais, 2028. gadā pieņemt gala lēmumu par izraudzīto tehnoloģisko risinājumu. Saņemot visas atļaujas, tad jau varēs sākt būvniecību. Paredzēts, ka 2031. gada beigās vai 2032. gadā tas viss varētu jau sākt darboties.
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Runājot par attīrītā CO2 izmantošanu citu produktu ražošanā, iespējas ir vairākas. Plānots, ka CO2 tiks attīrīts līdz pārtikas kvalitātes līmenim, tāpēc to droši varētu izmantot gāzētu dzērienu ražošanā. Viena no perspektīvām nozarēm, kas pasaulē tuvākajos gados varētu strauji attīstīties, ir sintētiskās aviācijas degvielas ražošana, kurā CO2 vajadzīgs lielos apjomos līdzās ūdeņradim. Taču abos šajos potenciālajos variantos Brocēnu rūpnīcā notvertais oglekļa apjoms būtu pārāk liels, tāpēc tiek domāts par tā uzglabāšanas iespējām. Piemērs ir dabasgāzes krātuve Inčukalnā, kas ir līdzīga ģeoloģiska struktūra, un līdzīgā krātuvē oglekli varētu nogādāt un noglabāt pastāvīgi.
Kapitālieguldījums šim projektam tiek lēsts pat vairākos simtos miljonu eiro, un jau līdz šim uzņēmums realizējis iniciatīvas, kas ražošanas procesu padarījis zaļāku. Krists Mertens stāsta, ka gan pašu uzbūvētais saules paneļu parks, gan rūpnīcas blakus teritorijā esošais ļauj izmantot videi draudzīgu enerģiju. Iepriekš arī tika izmantots fosilais kurināmais, bet tagad siltumenerģijas nodrošināšanai 97 % ir alternatīvais kurināmais ar daudz mazāku ietekmi uz vidi.
Tā kā šis oglekļa uztveršanas projekts ir unikāls Baltijas līmenī, Krists Mertens tā ietekmi uz cementa ražošanas nozari kopumā vērtē kā ļoti nozīmīgu un pat vēl plašāk. “Bez rūpnīcu uzcelšanas ir jāattīsta visa vērtības ķēde – loģistika, transportēšanas mezgli, potenciāli arī krātuve. Un tas būs būtisks ieguvums gan rūpniecības sektoram, gan arī citām nozarēm Latvijā – būvniecībai, enerģētikai. Lai gan mēs runājam šķietami par tā paša produktu ražošanu, tas tomēr ir daudz zaļāks risinājums ar potenciāli lielāku noietu eksporta tirgos nākotnē, vienlaikus stiprinot vietējo ekonomiku.”
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