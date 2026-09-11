Vai Porsche, BMW un Mercedes ir iemesls uztraukties? Braucam ar Zeekr 7GT
Zeekr markas automašīnas mūsu elektromobilitātes telpā ielauzušās ar meteorīta spēku. Šoreiz TV Autoziņas brauc ar Zeekr 7GT.
Tehniski tas ir līdzīgs krosoveram Zeekr 7X. Taču pēc izskata redzams, ka tas ir pilnīgi citāds auto. Nosacīti to var dēvēt par piederīgu gran turismo mašīnu šaurajai elitei, kurā Ķīnas autoražotāji pagaidām nav plaši pārstāvēti. Tas nozīmē, ka aiz plašā salona seko universāļa izmēra bagāžnieks. Šī koncepcija padara Zeekr par Porsche Taycan Cross Turismo tiešu konkurentu - tikai par daudz zemāku cenu, proti 46,5 līdz 67 t eiro atkarībā no jaudas un komplektācijas.
Īpašs premium auto šiks skaitās, ja durvis aizverot pievelkas. Bet šim Zeekr durvis nav jāver pašam. Nospiežam podziņu, un duris atveras pašas. Ja Zeekr sensori manīs kustību automašīnas priekšā vai aizmugurē, durvis atvērsies ne līdz galam vai neatvērsies nemaz, ja garām trauksies velosipēdists vai cits auto. Braucot ar šādu limuzīnu, būtu elegenati atvērt pasažieriem durvis. Te tas nav vajadzīgs, jo tās var atvērt, pieskaroties ikonai ekrānā. Tieši tāpat durvis var arī aizvērt. Un te rodas jautājums kas aizvērs vadītāja durvis? Arī pati automašīna, kad nospiedīsim bremžu pedāli. Teiksit - cik nu var ņemties ar tām durvīm, tas taču nav galvenais! Bet jūs neticēsit, cik ātri pie tādām lietām pierod...
Iekšpusē Zeerk 7GT ir visai harmonisks un gandrīz atbilst gran turismo definīcijai - liels luksusauto, ar ko viegli braukt lielus gabalus. Komfortabls, kluss un ātrs - tāds ir šis Zeekr. No resnās stūres var regulēt un vadīt visu, sākot ar spoguļiem un beidzot ar salona temperatūru. Tātad braucot nav nekāda iemesla atraut rokas no stūres. Skaņas izolācija ir perfekta. Jocīgi, ka nav nekādas aptumšošanas funkcijas panorāmas jumtam.
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Privilege izpildījumā Zeekr superuniversālim ir 646 ZS, 3,3 sek līdz simtam, 100 kWh baterija, 558 km sniedzamība un līdz 450 kW uzlādes jauda. Panāk priekšā, kas vēl tā var! Cenu latiņa ir atbilstoša, tomēr 7GT ir lētāks par krosoveru. Šī ap 61 000 eiro. Pavisam ir trīs komplektācijas, aizmugurējā vai visu riteņu piedziņa. Core aprīkojumā Zeekr 7GT mierīgi var pretendēt uz EKKI līdzmaksājumu. Labs iemesls apsvērt ne tik jaudīgu modeli. Turklāt tiem, kas nesēž pie stūres būs vienalga, vai Zeekram ir 400 vai 600 zirgspēki. Galvenais, ka ir ērti!
Katrā ziņā Zeerk 7G ir iesapaidīgs automobilis. Bez visiem parametriem tas ir arī mazliet driver’s car, un tādi ķīniešiem gadās pagalam reti.