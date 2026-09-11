"Atlaižu karalis" dalījies ar knifu, kā "Ryanair" lidojumā bez maksas tikt pie kārotās sēdvietas
Tādu zemo cenu aviokompāniju kā "Ryanair" biznesa modelis ir veidots tā, ka pamata biļetes cenā iekļauts tikai minimāls pakalpojumu klāsts, savukārt par papildu ērtībām, piemēram, lielāku bagāžu vai labāku sēdvietu, parasti nākas krietni piemaksāt.
Turklāt aviokompānijas cenšas darīt visu, lai mudinātu pasažierus piemaksāt. Piemēram, darbiniekiem tiek maksātas prēmijas par pasažieru ar pārāk smagu bagāžu "atklāšanu", savukārt ceļotājiem, kuri izvēlas bezmaksas nejauši piešķirtu sēdvietu, apzināti var tikt ierādītas mazāk ērtās vidējās vietas.
Britu žurnālists Džordans Kokss, kurš sevi dēvē par "Atlaižu kuponu karali" (Coupon King), savā "Instagram" lapā dalījies ar knifu, kā "Ryanair" lidojumā bez maksas tikt pie labākas sēdvietas.
Atlaižu eksperts norāda, ka populārā zemo cenu aviokompānija par sēdvietas izvēli no katra pasažiera papildus iekasē vidēji 20–30 sterliņu mārciņas (aptuveni 23–35 eiro).
Pēc viņa teiktā, tā esot "tīrā naudas kāšana". Tomēr no šīs piemaksas iespējams izvairīties ar vienkāršu viltību. Izlidošanas dienā – vislabāk aptuveni 5 līdz 6 stundas pirms reisa – jāatver sēdvietu izvēles sadaļa un jāpārbauda, kuras vietas vēl ir brīvas. Visticamāk, lielākā daļa no tām būs vidējās sēdvietas.
Pēc tam jaunā pārlūkprogrammas cilnē jāsāk noformēt jaunas biļetes tam pašam reisam – jāievada izdomāti pasažieru vārdi un katram no tiem jāizvēlas vieta, kurā pats noteikti nevēlētos sēdēt. Ja brīvu vietu ir daudz, iespējams, būs jāpievieno vairāk nekā desmit fiktīvu pasažieru.
Tā kā šīs vietas būs "aizņemtas" un atradīsies cita "pircēja" grozā, sistēma tās uz laiku bloķēs. Šajā brīdī var atgriezties pie sava īstā rezervējuma un reģistrēties lidojumam, izvēloties nejauši piešķirtu sēdvietu. Pēc Koksa teiktā, sistēmai tad vajadzētu piešķirt kādu no atlikušajām brīvajām vietām – pie ejas vai loga.