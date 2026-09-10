Latvijas uzņēmēji Rinkēviča vizītes laikā dosies tirdzniecības misijā uz ASV
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 20. līdz 28. septembrim organizēs Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misiju uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), bet tās galvenie biznesa pasākumi norisināsies Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes laikā no 24. līdz 27. septembrim.
Programma aptvers Ņujorku, Losandželosu un Sandjego, un tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunuzņēmumiem un filmu industrijai.
Tirdzniecības misijas mērķis ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem veidot jaunus kontaktus ar potenciālajiem klientiem, partneriem un investoriem, sekmēt augstas pievienotās vērtības eksportu un tehnoloģiju sadarbību, kā arī stiprināt Latvijas uzņēmumu pozīcijas vienā no pasaules lielākajiem un konkurētspējīgākajiem tirgiem.
“Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz ASV 2025. gadā pārsniedza miljardu eiro – tas apliecina, ka mūsu uzņēmumi spēj konkurēt vienā no pasaules prasīgākajiem tirgiem. Tagad mūsu ambīcijai jābūt lielākai – jāpaplašina Latvijas klātbūtne nozarēs, kurās mums ir konkurētspējīgas zināšanas, tehnoloģijas un produkti. ASV Latvijai ir stratēģiski nozīmīgs ekonomiskais partneris, un Valsts prezidenta vizīte piešķir papildu svaru Latvijas ekonomiskajām interesēm šajā tirgū. Spēcīgāka klātbūtne ASV nozīmē lielāku augstas pievienotās vērtības eksportu un noturīgāku Latvijas ekonomiku,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
ASV – vairāk nekā miljarda eiro eksporta tirgus
ASV ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ekonomiskās sadarbības partneriem ārpus Eiropas Savienības. Latvijas preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar ASV 2025. gadā sasniedza 1,63 miljardus eiro, gada laikā pieaugot par 13% un ierindojot ASV devītajā vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Latvijas eksports uz ASV sasniedza 1,01 miljardu eiro, palielinoties par 2%, bet pozitīvā tirdzniecības bilance bija 395,9 miljoni eiro. ASV bija Latvijas astotais nozīmīgākais eksporta partneris.
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Īpaši nozīmīgs ir pakalpojumu eksports. Tas 2025. gadā pieauga par 10% un sasniedza 510 miljonus eiro, padarot ASV par Latvijas piekto nozīmīgāko pakalpojumu eksporta tirgu. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumi veidoja 206 miljonus eiro jeb 40,4% no Latvijas pakalpojumu eksporta uz ASV.
Jaunākie dati apliecina, ka pakalpojumu eksporta izaugsme turpinās arī 2026. gadā. Pirmajā ceturksnī Latvijas pakalpojumu eksports uz ASV sasniedza 110 miljonus eiro, kas ir par 9% vairāk nekā pirms gada, bet pakalpojumu tirdzniecības pozitīvais saldo bija 54 miljoni eiro. Tas apliecina ASV tirgus nozīmi Latvijas zināšanu ietilpīgo pakalpojumu eksportā.
2026.gada pirmā ceturkšņa beigās ASV uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā bija 443 miljoni eiro, bet Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas ASV – 77 miljoni eiro.
“ASV tirgū nepietiek ar labu produktu – jāspēj nonākt pie cilvēkiem, kuri pieņem lēmumus, un jāveido uzticība ilgākā laikā. Mūsu uzdevums ir savest Latvijas uzņēmumus pie viena galda ar potenciālajiem klientiem, partneriem un investoriem, lai runātu par konkrētu sadarbību. Programma veidota atbilstoši uzņēmumu interesēm, tādēļ katrai tikšanās reizei ir skaidrs mērķis. Šīs misijas īstā mēraukla būs eksporta darījumi, kopīgi tehnoloģiju projekti un investīcijas,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Programmā – tikšanās ar uzņēmumiem, investoriem un pētniecības centriem
ASV tirdzniecības misijā Latvijas aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju, biomedicīnas, farmācijas un filmu nozares uzņēmumiem, kā arī jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem plānotas tikšanās ar starptautiski nozīmīgiem attiecīgo jomu ASV uzņēmumiem un organizācijām. Filmu nozares programmā paredzētas tikšanās ar “Paramount” un “Disney”, aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumiem – ar “Anduril”, “Shield AI” un “Qualcomm”, savukārt tehnoloģiju un biomedicīnas uzņēmumiem – ar “Illumina”, “Element Biosciences” un “Thermo Fisher Scientific”.
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Aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumu sarunās galvenā uzmanība tiks pievērsta Latvijas tehnoloģiju izmantošanai kopīgos risinājumos, jaunu produktu izstrādei un iespējām Latvijas uzņēmumiem iekļauties ASV piegādes ķēdēs.
Paredzētas arī vizītes Kalifornijas Universitātē Losandželosā (UCLA) un Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā (Caltech). Latvijas delegācijai plānotas tikšanās ar Kalifornijas Universitātes Losandželosā Tehnoloģiju attīstības grupas, Kalifornijas Universitātes Sandjego Inovāciju un komercializācijas biroja un Sandjego Valsts universitātes Tehnoloģiju pārneses biroja pārstāvjiem, lai pārrunātu pētniecības rezultātu komercializāciju, tehnoloģiju pārnesi un sadarbību starp universitātēm un uzņēmumiem. Plānotas arī tikšanās ar investoriem.
Programmā iekļautas nozaru apaļā galda diskusijas, uzņēmumu un pētniecības institūciju apmeklējumi, jaunuzņēmumu prezentācijas un individuālas biznesa tikšanās. Ņujorkā paredzēts Latvijas jaunuzņēmumu un ekosistēmas pārstāvju sadarbības pasākums ar ASV investoriem. Tajā uzņēmumi varēs prezentēt savus risinājumus un saņemt atgriezenisko saiti par attīstības iespējām ASV tirgū. Savukārt 26. septembrī plānota tikšanās ar Latvijas diasporas pārstāvjiem.
“SAF Tehnika regulāri piedalās LIAA organizētajās tirdzniecības misijās uz ASV, jo tās ļauj tikties ar partneru un klientu augstākā līmeņa vadītājiem un stiprināt mūsu uzņēmuma reputāciju viņu acīs. Piemēram, šā gada septembrī misijas laikā Kalifornijā mēs kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti tiksimies ar liela ASV mikročipu ražotāja augstāko vadību. Šādas LIAA piedāvātās iespējas dod rezultātu tikai tad, ja uzņēmums ir paveicis savu mājasdarbu un spēj precīzi pateikt, ar ko vēlas tikties un ko vēlas panākt. Ja nezini, kurp dodies, der jebkurš ceļš,” tirdzniecības misiju nozīmi komentē AS “SAF Tehnika” valdes loceklis un pārdošanas un mārketinga viceprezidents Jānis Bergs.
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Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.