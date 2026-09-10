Kredītņēmējiem būs papildu izdevumi, ECB vēl vairāk paaugstina procentu likmes
Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25 procentpunktiem.
ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ar kuras palīdzību ECB padome nosaka savas monetārās politikas nostājas virzību.
Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme - līdz 2,9%, teikts ECB paziņojumā. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī.
Jūnijā ECB noguldījumu iespējas uz nakti likme palielināja līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme toreiz tika paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevumu iespējas uz nakti likme - līdz 2,65%.
Pēc padomes sēdes publiskotajā paziņojumā teikts, ka konflikts Tuvajos Austrumos turpina radīt inflācijas spiedienu, un ir paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķrādītāju.
"Šodienas lēmums skaidri parāda padomes apņemšanos noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos tās 2% mērķrādītāja līmenī," uzsvērusi padome.
Saskaņā ar ECB speciālistu jauno makroekonomisko iespēju aplēšu pamatscenāriju gaidāms, ka vidējā kopējā inflācija 2026. gadā būs 3%, 2027. gadā - 2,5% un 2028. gadā - 2,1%. Pamatscenārijs paredz, ka inflācija (neietverot enerģijas un pārtikas cenas) 2026. gadā būs 2,5%, 2027. gadā - 2,6% un 2028. gadā - 2,3%. Salīdzinājumā ar jūniju inflācijas pamataplēse 2026. gadam nav mainījusies, bet 2027. un 2028. gadam ir koriģēta un paaugstināta. Tautsaimniecības izaugsmes pamataplēse 2026. gadam ir 0,9%, 2027. gadam - 1,4% un 2028. gadam - 1,5%. Augšupvērstās korekcijas 2026. un 2027. gadā galvenokārt atspoguļo lielāku eirozonas tautsaimniecības noturību, nekā gaidīts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Perspektīva joprojām ir ļoti nenoteikta. Inflācijas riski ir augšupvērsti, bet tautsaimniecības izaugsmes riski - lejupvērsti. Attiecībā uz enerģijas šoku speciālistu sagatavotajā aktualizētajā scenārijā atspoguļots plašs izaugsmes un inflācijas attīstības rezultātu diapazons, kas aptver dažādus pieņēmumus par šoka intensitāti un ilgumu, kā arī tā netiešo un sekundāro ietekmi," norāda padome.
"Pieņemot šodienas lēmumu, padome joprojām ir labā pozīcijā, lai pārvarētu konflikta izraisīto nenoteiktību. Padomes pieeja, katrā sanāksmē nosakot atbilstošo monetārās politikas nostāju, arī turpmāk būs balstīta uz datiem. Konkrētāk, padomes lēmumi par procentu likmēm būs atkarīgi no novērtējuma par inflācijas perspektīvu un riskiem, kas to apdraud, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, kā arī pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku. Padome iepriekš neapņemas virzīt procentu likmes konkrētā virzienā," piebilsts paziņojumā.
Jau ziņots, ka iepriekšējo reizi ECB padome galvenās procentu likmes mainīja jūnijā, tās arī paaugstinot par 0,25 procentpunktiem. Gada inflācija eirozonā augustā palielinājusies līdz 3,3% salīdzinājumā ar 2,9% jūlijā, liecina "Eurostat" dati.