Daļai Latvijas iedzīvotāju jau šoruden varētu liegt iespēju iegādāties tālruņus uz nomaksu
Telefona iegāde uz nomaksu jau no šā rudens beigām var kļūt sarežģītāka. Latvijā plānots šādu pirkuma modeli pielīdzināt patēriņa kreditēšanai, tāpēc klientiem varētu būt jāveic kredītspējas pārbaude un citas procedūras.
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju – 70% – dod priekšroku mobilos tālruņus iegādāties uz nomaksu. Turklāt šādā veidā cilvēki iegādājas ne tikai premium klases ierīces, bet arī lētākus modeļus. Piemēram, tālruņu cenu kategorijā līdz 250 eiro vairāk nekā puse ierīču tiek iegādātas uz nomaksu.
"Nomaksa ir populārākais mobilo tālruņu iegādes veids, jo ievērojamai daļai iedzīvotāju pirktspēja nav tik augsta, lai viņi varētu uzreiz samaksāt visu ierīces cenu. Turklāt, iegādājoties tālruni uz nomaksu, netiek piemēroti kredīta procenti," skaidro Tele2 komercdirektors Raimonds Janševskis.
Viņaprāt, mobilo tālruņu lietotāji savas saistības pilda pietiekami atbildīgi. Tikai aptuveni 3% no kopējās summas, kas klientiem jāatmaksā par ierīcēm, ilgstoši paliek nenomaksāta.
"Šis rādītājs labi parāda, ka mobilie sakari mūsdienās ir kļuvuši par vienu no būtiskākajām ikdienas vajadzībām, tāpēc cilvēki rūpīgi plāno maksājumus gan par sakaru pakalpojumiem, gan pašām ierīcēm," norāda Janševskis.
Tomēr jau no šā rudens beigām situācija var būtiski mainīties. Plānots, ka tālruņu pārdošana uz nomaksu tiks pielīdzināta patēriņa kredītu izsniegšanai, līdz ar to būs jāievēro visas ar to saistītās prasības. Tas nozīmē, ka varētu būt jāievēro noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (AML), jāveic klienta kredītspējas izvērtēšana un jāievieš citi ierobežojumi.
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Rezultātā daļai Latvijas iedzīvotāju telefona iegāde uz nomaksu var kļūt nepieejama.