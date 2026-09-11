VIDEO: aizrit reģionālais dialogs “Pašu produkts, pašu spēks-stipra lauksaimniecība drošai Latvijai”
2026. gada 28. augustā Ludzas kultūras namā norisinājās Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotais forums–dialogs “Pašu produkts, pašu spēks – stipra lauksaimniecība drošai Latvijai”, pulcējot lauksaimniekus, nozares organizāciju, pārstrādes uzņēmumu un valsts institūciju pārstāvjus.
Pasākums turpināja pavasarī aizsākto reģionālo diskusiju ciklu par Lauksaimniecības izaugsmes plānu 2026.–2036. gadam, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot vasarā izstrādātajām nozaru stratēģijām, lauksaimnieku ceļa kartei un plāna praktiskai īstenošanai reģionos.
Atvērtā un neformālā dialogā dalībnieki pārrunāja lauksaimniecības nozares izaugsmes iespējas jaunajā plānošanas periodā, saimniecību attīstībai un pārveidei pieejamos finanšu instrumentus, kā arī izaicinājumus, kas saistīti ar nozaru stratēģiju īstenošanu un Latgales reģiona specifiku.
Diskusijās tika uzsvērta nepieciešamība valsts politikas mērķus ciešāk sasaistīt ar lauksaimnieku ikdienas pieredzi un reālajām vajadzībām, veidojot konkurētspējīgu, noturīgu un uz rezultātu orientētu Latvijas lauksaimniecību.
Ludzas forums ievadīja rudens reģionālo pasākumu ciklu, kura centrā ir savstarpējs dialogs un kopīgu risinājumu meklēšana Lauksaimniecības izaugsmes plāna sekmīgai īstenošanai.