Cupra Summit festivāls uzstāda jaunus rekordus
Cupra Summit 2026 festivāls Raceway Baltic šogad pulcēja vairāk nekā 2000 Cupra īpašnieku un entuziastu, kas ieradās ar vairāk nekā 620 ugunīgā kataloņu zīmola automašīnām. Karstākos Cupra fanus nespēja aizbiedēt pat rīta pusē uznākušais stiprais lietus - gluži otrādi!
Raivis Vīlips, Cupra entuziasts: “Mūsu šogadesam krietni vairāk. Emocijas ir citas, un lietus piešķir jautrību. Paldies Autobravai!”
Redzot festivāla mērogu, grūti pat atvert, ka tikai pirms pieciem gadiem, 2021. gadā Cupra Summit sabrauca tikai 30 automašīnas. Šogad to bija divdesmit reižu vairāk, un rīkotājam Autobrava Motors pievienojās arī sadarbības partneri, piemēram, InterCars un Shell. Pirmo reizi Cupra Summit papildināja arī Ducati motociklu stends, turklāt motoentuziasti varēja spraigo itāliešu tehniku arī izmēģināt. Viena no vērtīgākajām sastāvdaļām - brauciens drošas braukšanas poligonā uz slidenā celiņa. Tomēr lielākā piekrišana neapšaubāmi bija braucieniem lielajā trasē.
Cupra Summit bija iespējams apskatīt un redzēt darbībā Cupra jaunāko elektromobili Raval. Citi atklājuši Cupra elektromobilitātes pievilcību paši. Ne mazums Cupra īpašnieku nepaļaujas tikai uz roku veiklību vien, bet cenšas savas automašīnas uzlabot. Emīls, piemēram, uzstādījis lielākas zemstūres lāpstiņas ātrumiem. Tā vien šķiet, ka uzlabojumiem un modifikācijām nav gala. Ja neapmierina Cupra pieticīgā krāsu palete, var piešķirt spēkratam citu krāsu līdz pat drošības jostām. Raimonda Cuprai šis savukārt ir pirmais Summit. Raimonds Balodis, Cupra Summit dalībnieks: “Man ir Formentor VZ, vienīgais ABT izpildījumā, un uz manu mašīnu atskatās.” Kaspars Cupra ciltij pievienojies pavisam nesen, bet arī viņa automašīnai jau saņēmusi dažādus uzlabojumus. Un ja ne citādi, tad piederību Cuprai var izpaust arī šādi. Ja nav piemērota lietusmēteļa, tādu var izgatavot paši.
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Autobrava Motors radītā ideja guvusi atzinību arī ārpus Latvijas - Cupra pasākumi līdzīgā formātā tagad tiek rīkoti arī citur.