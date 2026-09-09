Gaidāmajai apkures sezonai LVM piegādēm piedāvās rekordlielu enerģētiskās šķeldas apjomu
Gatavojoties 2026./2027. gada apkures sezonai, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ražošanas uzņēmumiem piedāvā iegādāties vietējo atjaunojamo resursu – enerģētisko šķeldu.
Visos Latvijas reģionos pieejami kopumā 300 000 ber.m³ enerģētiskās šķeldas, no kuras iespējams saražot ap 255 000 MWh (megavatstundu) siltumenerģijas.
LVM Operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektore Līga Ozola-Šmite skaidro: “Reaģējot uz augsto pieprasījumu pēc enerģētiskās šķeldas, LVM šoruden piedāvās vienu no lielākajiem enerģētiskās šķeldas piegādes apjomiem apkures sezonā uzņēmuma vēsturē. Ar šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgū un atbalstīt granulu ražošanas apjomu pieaugumu.
Pieprasījums pēc vietējā atjaunojamā kurināmā ir augstāks nekā citus gadus, tādēļ LVM piedāvātais enerģētiskās šķeldas apjoms pircējiem sniedz iespēju savlaicīgi plānot kurināmā iegādi 2026./2027. gada apkures sezonai.”
Interesenti aicināti iepazīties ar pārdošanas piedāvājumu un līdz šī gada 17. septembrim (ieskaitot) iesniegt finanšu piedāvājumu LVM Sadarbības partneru portālā (SPP).
Pārdošanas procedūrā var piedalīties pretendenti, kuri ir saņēmuši LVM apliecinājumu par atbilstību enerģētiskās šķeldas un/vai koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem īstermiņa sadarbībai 2026. gadā un/vai ilgāka termiņa sadarbībai 2025.–2027. gadā tīmekļa vietnē SPP. Pretendenti, kuri nav apliecinājuši atbilstību noteiktajiem kritērijiem, aicināti pārdošanas piedāvājumā noteiktajā kārtībā iesniegt sadarbības pieteikumu atbilstības izvērtēšanai.
Vietējā kurināmā pieejamība ir būtiska Latvijas enerģētiskajai drošībai un neatkarībai. Pēdējo gadu ģeopolitiskie notikumi ir apliecinājuši, cik svarīgi ir saglabāt pašmāju resursus un spēju ilgtermiņā nodrošināt stabilu vietējā kurināmā pieejamību.