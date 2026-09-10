Kāpēc degviela Latvijā sadārdzinās tūlīt pēc biržas cenu celšanās, bet nekļūst lētāka pēc to samazināšanās?
Ja starptautiskajā biržā degvielas cenas ceļas, tas momentāli atspoguļojas arī Latvijas degvielas uzpildes stacijās (DUS), bet, ja krītas, tad DUS cenrāžos tas parasti parādās labi ja pēc nedēļas. Jauns.lv skaidro, kāpēc tas tā un vai tā nav kāda degvielas tirgotāju “slepena vienošanās”, lai iedzīvotos uz autobraucēju rēķina?
Latvijā degvielas cenas veidojas atkarībā no “Platts” indeksa (starptautiski atzīts energoresursu un izejvielu cenu etalons). Ja indekss pieaug (cenas kāpj), tas momentāni atspoguļojas arī degvielas uzpildes stacijās, bet, ja tas nokrītas (cenas pazeminās), DUS tas parādās ar zināmu laika nobīdi. Tas nozīmē, ja starptautiskajā biržā degvielas cena ceļas, tad tas uzreiz novērojams arī Latvijas benzīntankos, bet, ja krītas, tad cenu pazemināšanās gan tik ātri nenotiek.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere ir atzinusi, ka atkal benzīna cenas atgriezušās virs diviem eiro par litru un ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidāma. “Platts” indekss strauji kāpj saistībā ar notikumiem Tuvajos Austrumos un secīgi biržas cenas ar dažu dienu nobīdi neizbēgami pieaug ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā. Šajās dienās autovadītājus pēc vairākiem mēnešiem atkal pārsteidza DUS tablo rādījumi. Tiek pieļauts, ka tuvākajā laikā degvielas cena par litru pieaugs vēl par apmēram 10 centiem.
Latvijas Bankas pētījums liecina, ka, ja degvielas cena starptautiskajā biržā pieaug par desmit centiem litrā, tad piecu sešu dienu laikā Latvijas DUS tā pieaug ap pieciem centiem, bet 25-30 darbdienu laikā par visiem desmit. Bet, ja cena nokrītas par desmit centiem, tad pirmajā nedēļā Latvijas DUS straujš cenu samazinājums nav vērojams, kaut gan apmēram mēneša laikā tas notiek. Šāda cenu asimetrija Latvijas degvielas tirgū ir aktualizējusies tikai pēdējās desmitgades laikā. Un līdz ar to autovadītāji jautā, vai šajā ziņā nav aizdomas par negodprātīgas cenu veidošanas politiku un nav novērojams degvielas tirgotāju kartelis jeb slepena vienošanās? Jauns.lv aptaujātie eksperti šādu pieņēmumu noliedza.
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Konkurences padome: nekas neliecina par aizliegtu vienošanos
Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Anete Vitjazeva Jauns.lv pauda: “Konkurences padome (KP) ir analizējusi degvielas cenu veidošanos Latvijā, tostarp saistību starp starptautiskajām degvielas produktu kotācijām un mazumtirdzniecības cenām. Jāņem vērā, ka degvielas cena veidojas no vairākiem komponentiem, tostarp iepirkuma cenas, nodokļiem, un mazumtirdzniecības uzcenojuma.
Fakts, ka cenu pieaugumi dažkārt tiek atspoguļoti mazumtirdzniecības cenās ātrāk nekā cenu kritumi, pats par sevi vēl nenorāda uz negodprātīgu cenu veidošanu vai konkurences pārkāpumu. Šādas atšķirības var būt saistītas ar iepirkumu cikliem, krājumu apriti, piegādes līgumu nosacījumiem un citiem tirgus faktoriem. KP līdzšinējā analīze par 2026. gada pirmo pusgadu neliecina, ka degvielas cenu pieaugumu būtu izraisījusi mazumtirdzniecības uzcenojuma palielināšana. Gan benzīna, gan dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības uzcenojums analizētajā periodā saglabājās salīdzinoši stabils, bet atsevišķos periodos pat samazinājās, visdrīzāk tirgotājiem absorbējot daļu no iepirkuma cenu pieauguma savās maržās (starpība starp produkta pārdošanas cenu un tā iegādes vai ražošanas izmaksām – Red.). KP secināja, ka cenu pieaugumu pavasara mēnešos galvenokārt noteica iepirkuma cenu kāpums.”
Līdz šim KP rīcībā esošās informācijas analīze par degvielas cenām neliecina, ka degvielas cenu izmaiņas būtu saistītas ar degvielas tirgotāju savstarpēji saskaņotu konkurenci ierobežojošu rīcību, savukārt cenu līdzība un tās pieaugums pats par sevi neliecina par aizliegtu vienošanos. Degvielas tirgū uzņēmumi lielā mērā saskaras ar līdzīgām iepirkuma cenām un vienādiem ārējiem izmaksu faktoriem, kas var veicināt līdzīgu cenu dinamiku dažādu tirgotāju tīklos. KP veiktā analīze norāda, ka degvielas cenu tendences Latvijā 2026. gada pirmajā pusgadā kopumā bija līdzīgas tām, kas novērotas Lietuvā, Igaunijā un Eiropas Savienībā kopumā. Visās salīdzinātajās valstīs vienlaikus bija vērojams cenu pieaugums martā un turpmāka stabilizēšanās un samazināšanās vasaras sākumā, kas liecina par starptautisku tirgus faktoru ietekmi nevis lokālu cenu saskaņošanu, Jauns.lv skaidroja Konkurences padomē.
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Degvielas tirgotāji: laika nobīde darbojas abos virzienos
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere degvielas cenu izmaiņu dinamiku un "ātro kāpumu, bet lēno kritumu" Jauns.lv komentēja šādi: “Analizējot tirgus datus ilgtermiņā, skaidri redzams, ka laika nobīde jeb aizkavēšanās darbojas abos virzienos, un tam pamatā ir fiziskās loģistikas un nodokļu likumsakarības.
Starptautiskais "Platts" indekss atspoguļo globālā tirgus tendences un mainās ļoti dinamiski – burtiski pa stundām atkarībā no pasaules ziņām. Savukārt degvielas uzpildes stacija pārdod fizisku produktu. Uz tablo redzamā cena atspoguļo izmaksas par to degvielu, kas tobrīd reāli atrodas pazemes tvertnēs, nevis "Platts" indeksu šajā minūtē.
Kad "Platts" indeksā cenas strauji uzlec burtiski vienas vai divu dienu laikā, stacijas cenas uzreiz nesasniedz jauno pīķi. Tirgotāji "amortizē" pirmo cenu triecienu, vēl kādu laiku tirgojot lētāk iepirktos krājumus. To savā tirgus uzraudzības ziņojumā apstiprina arī Konkurences padome, secinot, ka cenu kāpuma brīžos tirgotāji daļu no izmaksu pieauguma uzņemas uz sevi, samazinot savu uzcenojumu (maržu), lai pasargātu klientus no vēl straujāka lēciena.
Kad "Platts" indeksā cenas sāk kristies, stacijās vispirms ir jāiztirgo iepriekšējo dienu lielo "Platts" kāpumu laikā iepirktā un dārgākā degviela. Līdzko šī partija beidzas un atbrauc jaunais, lētākais pievedums, cena pilonā slīd uz leju.
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Jāatceras, ka akcīze un obligāto rezervju nodeva veido ievērojamu daļu no degvielas cenas, un tie nesamazinās pat tad, ja "Platts" rādītāji ievērojami krītas. Tas matemātiski palēnina un nobremzē kopējo procentuālo cenas kritumu uz stacijas tablo.”
Ieva Ligere arī kategoriski noliedz, ka starp degvielas tirgotājiem varētu pastāvēt kāds kartelis jeb slepena vienošanās: “Degvielas mazumtirdzniecība ir viena no caurskatāmākajām un visstingrāk uzraudzītajām nozarēm Latvijā, kurā valda ārkārtīgi asa konkurence par katru klientu. Degvielas cenu līdzība dažādu tirgotāju stacijās norāda tieši uz pretējo – brīvu tirgu un sīvu konkurenci.
Latvijas tirgotāji degvielu iepērk reģionālajā vairumtirgū, kas nozīmē, ka pamata iepirkuma cena visiem tirgus dalībniekiem ir līdzīga un tālākās atšķirības var veidot loģistika. Cenas visiem ir brīvi redzamas uz lielajiem informatīvajiem piloniem. Arī KP secina, ka tirgotāji nepārtraukti seko līdzi konkurentu cenām. Tiklīdz viens uzņēmums nolaiž cenu, lai piesaistītu pircējus, pārējie ir spiesti nekavējoties rīkoties un pielāgoties, lai klients neaizbrauktu pie konkurenta pāri ielai. Tā ir dabiska, uz klientu vērsta tirgus reakcija. Oficiālie dati pierāda, ka benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības uzcenojums Latvijā ilgstoši ir relatīvi stabils. Realitātē cenu izmaiņas Latvijā pilnībā diktē globālie procesi un tās sinhroni sakrīt ar tendencēm gan kaimiņvalstīs, gan Eiropas Savienībā kopumā.”
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Ekonomists: tas būtu pārāk liels risks
Bankas "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš Jauns.lv teica, ka šādas “cenu dīvainības ir gandrīz vai visās nozarēs: “To nosaka pircēju un arī pārdevēju psiholoģija, administratīvā inerce. Nezinu nevienu nozari, kurā starpība starp iepirkšanas un pārdošanas cenu būtu pilnīgi nemainīga.
Degvielas nozarē ir papildus faktors. Cilvēki mēdz nedaudz pasteigties vai nedaudz nogaidīt brīžos, kad ziņās lasa, ka nafta kļūst dārgāka vai lētāka. Nozares pārstāvji man ir teikuši, ka pārdošanas apjomu starpība var būt pat divkārša, bet neesmu to pārbaudījis savām acīm. Ja tā ir, tad ir viegli saprast, ka krājumu iztērēšanas ātrums mainās.
Degviela maksā tik, kāda ir pārdevēja nosauktā cena, tāpēc nezinu, kāpēc te vajag runāt par negodīgumu. Turklāt degvielas cena var būt mazāka nekā to rāda ceļu malās izvietotie gaismas tablo, bet nekad nebūs otrādi.”
Par to, vai degvielas cenu veidošanās procesā neslēpjas kādi “zemūdens akmeņi” un slepenas vienošanās Pēteris Strautiņš saka: “Nozares rentabilitāte ir ļoti mērena. Trim lielākajiem nozares uzņēmumiem vidējā peļņa laikā no 2020. gada līdz 2024. gadam bija 2,1% līdz 2,2% no apgrozījuma. Tā nav liela peļņa ne pēc kādiem standartiem. Apmēram zinu, kā veidojas uzņēmumu finanses šajā nozarē, tāpēc varu minēt, ka peļņa no degvielas tirdzniecības ir apmēram 1%. Daudz augstāks uzcenojums ir veikalu produktiem. Ir nelielas rentabilitātes svārstības, tā ir augstāka gados, kad cenas mainās vairāk, bet domāju, ka tas atspoguļo cenu veidošanās likumsakarības, kas darbojas visas nozarēs. Lai nozarē būtu brīdī, kad tā pelna vairāk, nozarē ir jābūt arī laikā, kad tā pelna mazāk. Uzpildes stacijas nevar atvērt un aizvērt pēc patikas.
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Es domāju, ka uzņēmumi nedarīs kaut ko aizliegtu vietā, kas ir spoži apgaismota un pastāvīgi uzraudzīta. Tas būtu neprātīgs risks. Degvielas cenu veidošanās procesam ir pievērsta ļoti liela Konkurences padomes un mediju uzmanība.”