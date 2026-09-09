Kiberuzbrukums skāris LMT grupas uzņēmumu TSC; noplūdusi klientu informācija
Sadzīves tehnikas un viedierīču remonta uzņēmums TSC cietis kiberuzbrukumā, kas tika vērsts pret uzņēmuma mājaslapu. Tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuva daļai datubāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu, un šobrīd mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta.
Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka incidentā skarti aptuveni 7% TSC klientu, kas remonta pieteikumam bija izmantojuši TSC mājaslapu. Uzbrucēja mērķtiecīgas darbības rezultātā nesankcionēti izgūti tādi dati kā vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, kontakttālrunis, e-pasta adrese. Remontam nodotajās iekārtās esošie dati (saturs) nav skarti.
Kiberuzbrukums skar tos klientus, kuri izmantojuši TSC mājaslapu, lai saņemtu remonta pakalpojumus. Klienti, kuri savas iekārtas remontam ir nodevuši klātienē – TSC klientu apkalpošanas centros – un nav veikuši nekādas papildu darbības mājaslapā, nav skarti.
“Mēs šo situāciju uztveram ļoti nopietni. Šobrīd visi nepieciešamie resursi ir koncentrēti, lai pilnībā noskaidrotu notikušā detaļas, novērstu incidenta radītās sekas, pasargātu klientus un izvairītos no šādu situāciju atkārtošanās nākotnē,” norāda TSC vadītājs Jānis Ducmanis.
Par notikušo incidentu ir informēta Datu valsts inspekcija, tiesībsargājošās institūcijas un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar kiberdrošības speciālistiem, lai pilnībā izmeklētu uzbrukuma apstākļus un ieviestu papildu drošības risinājumus. Drošības apsvērumu dēļ uzņēmuma mājaslapa ir slēgta. Tās darbība tiks atjaunota tikai pēc visu nepieciešamo drošības pasākumu veikšanas un sistēmu drošības pārbaudes.
Lai pasargātu sevi no iespējamas ļaunprātīgas datu izmantošanas, aicinām ievērot piesardzības pasākumus:
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· būt piesardzīgiem pret negaidītiem un aizdomīgiem e-pastiem, īsziņām un zvaniem, īpaši, ja tiek prasīts steidzami rīkoties vai sniegt informāciju;
· neizpaust paroles, piekļuves datus, maksājumu informāciju vai autentifikācijas kodus.
TSC piešķir augstāko prioritāti informācijas drošībai un personas datu aizsardzībai, un mēs turpinām strādāt pie papildu drošības risinājumu ieviešanas, lai maksimāli mazinātu līdzīgu incidentu atkārtošanās risku nākotnē.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, zvanot pa TSC tālruni 67808808 vai rakstot uz e-pasta adresi klientiem@tsc.lv.
TSC ir viedierīču remontuzņēmums, kas ir daļa no LMT uzņēmumu grupas. TSC uzņēmumu grupā darbojas, izmantojot pilnībā nošķirtu, neatkarīgu IT infrastruktūru un IT sistēmas. Citi grupas uzņēmumi incidentā nav skarti.