No prototipa līdz eksporta tirgum: LIAA atver rudens uzņemšanu Biznesa inkubācijas programmā
No 9. līdz 24. septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina jaunos uzņēmumus pieteikties Biznesa inkubācijas programmai. Tās dalībniekiem pieejams finanšu atbalsts līdz 70 % apmērā uzņēmuma attīstībai, kā arī ekspertu un mentoru konsultācijas, mācības, tīklošanās iespējas un LIAA koprades telpas visā Latvijā.
Programma paredzēta Latvijā reģistrētiem mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nav vecāki par pieciem gadiem un attīsta inovatīvus, tehnoloģiskus, eksportspējīgus vai radošo industriju produktus un pakalpojumus. Atbalstam var pieteikties arī uzņēmumi, kas izstrādā divējāda lietojuma produktus, kā arī citu atbalstāmo nozaru komersanti ar eksporta vai inovāciju potenciālu.
“Uzņēmuma pirmajos darbības gados izšķiroša ir spēja ātri pārbaudīt savu biznesa modeli, pilnveidot produktu un nonākt līdz pirmajiem klientiem. Biznesa inkubācijas programma vienuviet apvieno finansējumu, ekspertu zināšanas, mentoru pieredzi un uzņēmēju kontaktus. Tas palīdz labu ideju pārvērst konkurētspējīgā produktā un sagatavot uzņēmumu nākamajam izaugsmes posmam – arī ārpus Latvijas. Aicinām pieteikties uzņēmējus, kuri jau ir izstrādājuši savu produktu vismaz minimālā dzīvotspējīgā līmenī un ir gatavi mērķtiecīgi strādāt pie tā attīstības,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Programmas līdzšinējie rezultāti
Pašlaik Biznesa inkubācijas programmā visā Latvijā darbojas 359 uzņēmumi. Šā gada pavasara uzņemšanā programmai pievienojās 83 jauni dalībnieki - 41 inovatīvi, 42 eksportspējīgi, tostarp 14 radošo industriju un 5 divējādas lietojamības uzņēmumi. Kopš programmas sākuma tās dalībniekiem izmaksāts atbalsts 7,96 miljonu eiro apmērā.
Finansējums un zināšanas uzņēmuma izaugsmei
Biznesa inkubācijas programmas dalībniekiem finanšu atbalsts grantu veidā pieejams 70% apmērā no attiecināmajām izmaksām:
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• pakalpojumu iegādei – līdz 10 000 eiro;
• iekārtu iegādei – līdz 8000 eiro;
• izejmateriālu iegādei – līdz 5000 eiro.
Uzņēmumiem, kas atbilst inovatīva komersanta kritērijiem, papildus pieejams grants darbinieku atlīdzības izmaksu segšanai līdz 10 000 eiro, kā arī finansējums prototipēšanai, tehnoloģiju izstrādei un specifisku pakalpojumu iegādei līdz 20 000 eiro.
Līdztekus finansējumam programmas dalībnieki var saņemt individuālas ekspertu, kā arī Latvijas un ārvalstu mentoru konsultācijas. Programma piedāvā mācības un seminārus par biznesa modelēšanu, mārketingu, produktu attīstību, finanšu plānošanu, investīciju piesaisti un citiem uzņēmuma izaugsmei nozīmīgiem jautājumiem. Dalībniekiem pieejami arī tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī LIAA koprades telpas.
Uzņēmumam jābūt izstrādātam vismaz produkta prototipam
Uz dalību programmā var pretendēt uzņēmumi, kuru prece, pakalpojums vai tehnoloģija ir izstrādāta vismaz minimālā dzīvotspējīgā produkta jeb MVP līmenī. Inovatīvam produktam jābūt sasniegušam vismaz ceturto tehnoloģijas gatavības līmeni (TRL4), savukārt eksportspējīgam vai klasiskam produktam – vismaz piekto biznesa idejas gatavības līmeni (BIMRL5). Uzņēmuma nodokļu parāds pieteikuma iesniegšanas dienā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro.
Atbalsts pieejams visā Latvijā
Pieteikumu pieņemšana notiek pēc reģionālā principa 20 LIAA pārstāvniecībās visā Latvijā, kā arī Radošo industriju un Tehnoloģiju pārstāvniecībās Rīgā. LIAA reģionālās pārstāvniecības atrodas Jūrmalā, Tukumā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Madonā, Gulbenē, Alūksnē, Siguldā, Liepājā, Saldū, Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī.
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Radošo industriju uzņēmumi var pieteikties gan Radošo industriju pārstāvniecībā Rīgā, gan sev tuvākajā LIAA reģionālajā pārstāvniecībā. Tehnoloģiju pārstāvniecībā Rīgā var pieteikties inovatīvi uzņēmumi no Rīgas.
Pieteikšanās līdz 24. septembrim
Pieteikšanās programmai platformā liaa.business.gov.lv būs atvērta no 9. septembra plkst. 8.30 līdz 24. septembra plkst. 23.59. Pirms pieteikuma sagatavošanas uzņēmēji aicināti sazināties ar tuvāko LIAA pārstāvniecību un saņemt konsultāciju par programmas nosacījumiem, piemērotāko atbalsta veidu un iesniedzamajiem dokumentiem. LIAA aicina pieteikuma iesniegšanu neatlikt uz uzņemšanas pēdējo dienu.
Biznesa inkubācijas atbalsts tiek nodrošināts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.