Lexus RZ: pirmais no nulles radītais Lexus elektroauto
Lexus RZ ir viens no nozīmīgākajiem šī japāņu zīmola modeļiem ceļā uz pilnīgu elektrifikāciju. Jautāsiet, kādēļ? Lai gan daudziem Lexus un Toyota asociējas ar elektrificēto auto un hibrīdtehnoloģiju pionieriem, patiesībā RZ ir pirmais Lexus, kas jau no izstrādes sākuma radīts kā pilnībā elektrisks automobilis.
Lexus pieredze elektrificētu spēka agregātu izstrādē gan ir ievērojami senāka. Zīmols bija viens no premium klases hibrīdauto pionieriem, pirmos soļus šajā virzienā sperot jau vairāk nekā pirms 20 gadiem. RZ savā ziņā ir nākamais solis šajā attīstības ceļā, tikai šoreiz bez iekšdedzes dzinēja.
Kā apgalvo auto radītāji, RZ saglabā Lexus raksturīgās īpašības, komfortu, klusumu, kvalitāti un izsmalcinātību, vienlaikus piedāvājot modernas elektroauto tehnoloģijas. Bet vai ar to ir gana, lai pārliecinātu arī tos autovadītājus, kuri līdz šim uz elektroauto skatījušies skeptiski? To centāmies noskaidrot TAVS AUTO TV testa braucienā.
Testā pievienojas Andrejs Pančenko no SIXT
Šoreiz testa braucienā mums pievienojās cilvēks ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi auto biznesā, finansēšanā un līzingā. Andreja Pančenko profesionālā pieredze sniedzas no auto dīleru vadības līdz mobilitātes pakalpojumiem Baltijas mērogā.
Viņš vadījis gan Skandi Motors, gan Andre Motors, kā arī paralēli auto nozarei darbojas LatRailNet padomē. Kopš jūnija Andrejs ir SIXT komercdirektors, atbildot par uzņēmuma komerciālo attīstību Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā.
No baltas lapas radīts elektroauto
RZ, ja tā var teikt, ir radīts no baltas lapas. Atšķirībā no UX 300e, kas tika būvēts uz jau esošas platformas, RZ konstrukcijas pamatā ir Toyota grupas e-TNGA platforma. Tādēļ no tehniskā viedokļa šeit nav jāmeklē kompromisi, kas bieži sastopami modeļos, kuri no ražošanā jau esošiem iekšdedzes automobiļiem pielāgoti elektriskajai piedziņai.
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RZ akumulatoru bloks atrodas zem grīdas, bet elektromotori izvietoti uz piedziņas asīm. Līdz ar to automobilim ir zems smaguma centrs, kas pozitīvi ietekmē vadāmību un stabilitāti. Savukārt gludā grīda un elektromotoru izvietojums ļāvis efektīvāk izmantot vietu salonā.
Līdz 408 ZS un vairāk nekā 500 km ar vienu uzlādi
Atkarībā no versijas RZ pieejams ar priekšējo vai visu riteņu piedziņu, bet jauda sniedzas no 224 līdz pat 408 ZS. Neatkarīgi no versijas RZ ir aprīkots ar 77 kWh akumulatoru. Priekšpiedziņas versijā ar to pēc WLTP datiem iespējams veikt līdz pat 559 km ar vienu uzlādi.
Mūsu pilnpiedziņas testa auto reālās dzīves apstākļos ir nedaudz rijīgāks. Dinamiski braucot, ar vienu uzlādi var rēķināties ar aptuveni 400 km.
Kluss, komfortabls un vienlaikus gana sportisks
Runājot par braukšanas sajūtām, viena no pirmajām lietām, ko pamani RZ, ir klusums. Tā piekare nav izteikti mīksta, drīzāk sportiska, taču tajā pašā laikā gana komfortabla un energoietilpīga. Tā labi tiek galā arī ar Latvijas ceļu grambām un nelīdzenumiem.
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Pilnpiedziņas versijās RZ izmanto Lexus izstrādāto DIRECT4 sistēmu, kas nepārtraukti regulē griezes momenta sadalījumu starp priekšējo un aizmugurējo asi. Sistēma spēj ļoti ātri novirzīt jaudu tur, kur tā konkrētajā brīdī nepieciešama, uzlabojot stabilitāti un saķeri.
Īpaša uzmanība klusumam
Lexus inženieri labi apzinājās, ka elektroauto pasaulē motora troksnis vairs neslēpj citas skaņas, kuras salonā kļūst daudz pamanāmākas. Tāpēc RZ izstrādes laikā īpaša uzmanība pievērsta akustiskajam komfortam.
Automobilī izmantoti papildu skaņas izolācijas materiāli, akustiskie stikli un dažādi vibrāciju slāpēšanas risinājumi, lai samazinātu gan vēja, gan riepu radīto troksni. Rezultātā RZ salonā valda premium klasei atbilstošs klusums, kas īpaši jūtams garākos braucienos.
Japāņu izpratne par premium klasi
Arī salonā RZ saglabā izteikti japānisku pieeju premium klasei. Tas nedaudz atšķiras no Eiropas premium zīmoliem, kuros dažkārt valda pat pārspīlēta greznība. Lexus gadījumā uzsvars vairāk likts uz kvalitāti, ergonomiku un komfortu.
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Mūsu testa RZ nav dārgākajā izpildījumā. Tam ir EXECUTIVE aprīkojuma līmenis un mākslīgās ādas apdare, taču nevarētu teikt, ka salonā kaut kā būtiski trūktu. Te ir lieli ekrāni, head-up displejs, 360 grādu kameras un, kas mūsdienās kļūst arvien retāk sastopams, ērtas fiziskās vadības pogas svarīgākajām funkcijām, tostarp klimatkontrolei.
Lexus elektriskās nākotnes sākums
Lexus RZ uzskatāmi parāda, kā Lexus redz savu elektrisko nākotni. Tas saglabā daudzas zīmolam raksturīgās īpašības, klusumu, komfortu un kvalitāti, vienlaikus izmantojot platformu un tehnoloģijas, kas jau no paša sākuma paredzētas elektroauto.
Vai ar to pietiks, lai piesaistītu arī jaunus pircējus un pārliecinātu līdzšinējos elektroauto skeptiķus, rādīs laiks. Skaidrs gan ir viens, ar RZ Lexus elektrifikācijas ceļš ir sācies pa īstam.