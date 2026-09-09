Foto un Video: aizritējusi vērienīgākā “Spices e-Auto diena”
Pie tirdzniecības centra “Spice” aizvadīta līdz šim vērienīgākā “Spices e-Auto diena”, pulcējot vairākus tūkstošus apmeklētāju un vienuviet piedāvājot apskatīt un testa braucienos izmēģināt vairāk nekā 30 jaunākos Latvijas tirgū pieejamos elektroauto. Pasākumā interesenti varēja ne tikai salīdzināt dažādu segmentu un zīmolu automobiļus, bet arī saņemt praktiskas konsultācijas par elektroauto uzlādi, finansējumu, auto nomu un citiem ar elektroauto lietošanu saistītiem pakalpojumiem.
“Spices e-Auto diena” norisinājās jau trešo gadu, šoreiz piedāvājot līdz šim plašāko elektroauto klāstu – no kompaktiem pilsētas auto līdz ietilpīgiem SUV un jaudīgiem premium segmenta modeļiem. Pasākumu simboliski atklāja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, kurš savā uzrunā norādīja, ka elektroauto Rīgas ielās kļūst arvien vairāk un pieaug arī cilvēku interese par videi draudzīgākiem pārvietošanās risinājumiem. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka pilsētas mobilitāte jāskata kompleksi, attīstot gan sabiedrisko transportu, gan citus risinājumus, lai pārvietošanās pilsētā būtu ērtāka.
Konkursa “Latvijas e-Auto” organizators Roberts Jansons: “Šogad īpaši labi varēja redzēt, cik dažādi cilvēki šobrīd interesējas par elektroauto. Vieniem tā bija pirmā iespēja pašiem izmēģināt elektroauto un saprast, ko tas nozīmē ikdienā, savukārt citi ieradās jau ar konkrētu mērķi – salīdzināt vairākus modeļus, izbraukt ar tiem un konsultēties par iegādi. Bija arī vairāki gadījumi, kad sarunas pasākumā noslēdzās jau ar vienošanos par konkrēta auto iegādi. Tas parāda, ka interese par elektroauto kļūst arvien praktiskāka un cilvēki šādus pasākumus izmanto arī tam, lai pieņemtu lēmumu par sava nākamā auto iegādi.”
Aizritējusi vērienīgākā "Spices e-Auto diena"
Pie tirdzniecības centra “Spice” aizvadīta līdz šim vērienīgākā "Spices e-Auto diena", pulcējot vairākus tūkstošus apmeklētāju un vienuviet piedāvājot apskatīt un ...
Elektroauto vairs nav nišas produkts
Šī gada “Latvijas e-Auto 2026/27” konkursā žūrijas vērtēšanai nodoti 32 elektroauto modeļi – līdz šim lielākais dalībnieku skaits konkursa vēsturē. Lielākā daļa no tiem bija apskatāma arī “Spices e-Auto dienā”, ļaujot apmeklētājiem vienuviet salīdzināt dažādu cenu kategoriju, izmēru un izcelsmes elektroauto. Šogad konkursa dalībnieku vidū pirmo reizi ir arī “Tesla” un “Zeekr”.
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“Kad parādījās pirmās paaudzes elektroauto, ražotāji bieži centās tos veidot tā, lai jau pēc izskata uzreiz būtu saprotams – tas ir elektroauto. Šobrīd tādas nepieciešamības vairs nav. Arvien vairāk tas vienkārši ir automobilis ar citu piedziņu, un pircējs var izvēlēties sev piemērotāko auto pēc tiem pašiem kritērijiem, pēc kuriem izvēlētos jebkuru citu automobili,” norāda “SEB bankas” Līzinga pārvaldes Jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs Matīss Janevičs-Dambis.
Elektroauto izvēles paplašināšanās redzama ne tikai modeļu skaitā. Pēdējo gadu laikā būtiski pieaugusi sniedzamība ar vienu uzlādi, uzlādes ātrums un tehnoloģiju pieejamība arī zemākās cenu kategorijās.
“Pēdējos trīs gados faktiski esam redzējuši veselas elektroauto paaudzes nomaiņu – būtiski mainījusies gan akumulatoru ietilpība, gan uzlādes ātrums. Ja vēl pirms trim gadiem daudz runājām par 300 vai 400 kilometru nobraukumu, tad šobrīd tas, kas iepriekš bija raksturīgs premium segmentam, jau ir pieejams arī daudzos ekonomiskākos automobiļos,” saka “SIXT” vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Arnis Jaudzems.
“Ja no tādiem zīmoliem kā “Mercedes-Benz”, “BMW” vai “Volvo” augsta kvalitāte jau ir sagaidāma, tad šogad patīkami pārsteidza arī citi tirgus dalībnieki. Viens no piemēriem ir “Mazda 6e” – ar ļoti augstu uzbūves kvalitāti, komfortu un materiālu izvēli. Piedāvājums kļūst arvien plašāks, un dažādos cenu segmentos parādās arvien vairāk ļoti konkurētspējīgu auto,” stāsta Māris Sīklis, “Ignitis ON” elektromobilitātes vadītājs Latvijā.
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Vienuviet ne tikai auto, bet arī praktiskas konsultācijas
“Spices e-Auto dienas” mērķis bija dot iespēju interesentiem vienuviet ne tikai apskatīt un izmēģināt dažādus elektroauto, bet arī saņemt informāciju par to ikdienas lietošanu. Pie “Ignitis ON” apmeklētāji varēja konsultēties par publisko un ikdienas elektroauto uzlādi, pie “SEB bankas” – par auto finansēšanas iespējām, savukārt “SIXT” pārstāvji skaidroja auto abonēšanas un citus nomas risinājumus. Konsultācijas par saviem pakalpojumiem un produktiem sniedza arī citi konkursa “Latvijas e-Auto” partneri.
Pasākumā ģimenēm bija pieejamas arī bezmaksas izklaides un aktivitātes, tostarp braukšanas simulators, radiovadāmo auto drifta trase un citas veiklības un precizitātes aktivitātes.
“Latvijas e-Auto 2026/27” konkursa žūrija turpinās visu 32 pieteikto elektroauto vērtēšanu, nosakot šīs sezonas labākos Latvijas tirgū pieejamos elektroauto dažādās kategorijās un uzvarētāji tiks paziņoti 20. oktobrī.