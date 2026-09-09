Braucam ar Scania elektrobusu, kam sniedzamība ir 350 - 400 km ar vienu uzlādi
Šoreiz TV Autoziņas piedāvā izbraukt ar divpadsmit metrus garu elektromobili, kas aprīkots ar - uzmanību - 500 kWh bateriju. Tas ir Scania elektriskais autobuss ar 37 sēdvietām, ar ko izbraucām ražotāja izmēģinājumu poligonā Zviedrijā.
Autobusa vadītāja vietu atdala mazas šofera vietas durtiņas, un pirms izbraukšanas maršrutā nepieciešama instruktāža. Šāda elektrobusa sniedzamība ir 350 - 400 km ar vienu uzlādi. Nav slikti, bet cik tāds maksā? Īsā atbilde - daudz, un izmaksās jāierēķina ne tikai pats autobuss, bet arī uzlādes infrastuktūra, jo lielu satiksmes autobusu pie publiskās uzlādes diez vai spraudīsim.
Tagad pienācis laiks izbraukt ar īpašu Scania. Tas ir elektrisks atkritumu auto ar zemās grīdas kabīni. Taču ne tāpēc tas ir īpašs. Šī. izrādās, ir pirmā Scania kas izturējusi jauno Euro NCAP testu kravas automašīnām. Eventuāli mūsu priekšā ir drošākais smagais auto pasaulē. Euro NCAP pārbaudes kravas transportam līdz šim krietni atšķirās no tā paša testa vieglajiem auto. Nu izlemts smago auto testu saturu pielīdzināt. Kamēr citi vēl gatavojas pārejas periodam, Scania jau saņēmusi pirmās piecas zvaigznes pēc jaunā standarta. Tas tāpēc, ka Scania sadursmes testi aptver daudz plašāku ietvaru nekā likumdošanā prasītie.
Johanna Ēstranda (Johanna Åstrand), Scania sadursmes testu inženiere” “Mēs veicam zviedru trieciena testu, lai novērtētu izdzīvošanas telpu kabīnē, jo tai ir milzu ietekme uz pasīvo drošību. Mēs veicam šos testus papildus Eiropas Savienībā noteiktajiem, jo tie ir likumdošanas pamatā. Galvenā atšķirība starp šiem testiem ir, ka Eiropas standarta testos katrai pārbaudei tiek izmantota jauna kabīne, turpretim zviedru testā visām pārbaudēm tiek izmantota viena un tā pati kabīne. Pirmā daļa ir jumta slogošana, otrā ir svārsta trieciens pa priekšējo statni vadītāja pusē, un trešā daļa ir svārsta treiciens pa aizmugurējo sienu. Šīs trīs testa daļas imitē apgāšanos, kad jumts tiek deformēts transportlīdzeklim apgāžoties ieslīdot šķērslī vai grāvī, kā arī kravas triecienu pa aizmugurējo sienu piepešas apgāšanās gadījumā.”
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Džons Sedins (John Sedin), Scania sadursmes testu komandas vadītājs: “Vismodernākais pilnapjoma tests ko veicam, ir apgāšanās tests. Ikviens šāda veida izmēģinājums ir rūpīgas plānošanas rezultāts. Sagatavošanās var prasīt mēnešus vai pat veselu gadu.” Johans Hamsunds (Johan Hamsund), Scania sadursmes testu inženieris: “Mūsu mērķis ir veikt apgāšanās testu pēc iespējas līdzīgi reālai avārijai.
Mūsu iepriekšējie testi tika veidoti kā apgāšanās lielā ātrumā pārāk liela stūres pagrieziena leņķa dēļ. Tā var gadīties nobraucot no ātrgaitas šosejas pārlieku lielā ātrumā. Šādi negadījumi raksturīgi tālo pārvadājumu segmentam. Taču speciālajam transportam tie var būt citādi. Tipiska ugunsdzēsēju mašīnai ir mazāks svars un citāds smaguma centrs, kamdēļ tā spēj veikt asākus manevrus. Tieši tāpēc avārijas tests slīpumā šādai automašīnai ir krietni tuvāks reālajiem apstākļiem. Jaunākā drošības sistēma ar sānu aizkarveida gaisa spilvenu sniedz augstāku drošības līmeni mūsu klientiem.
Scania veic arī īpašus sadursmju testus, kuros tiek izmēģināta vieglās automašīnās ietriekšanās elektriska kravas auto bateriju modelī. Pēc trieciena modulis tiek izjaukts, lai izpētītu sadursmes nodarītos bojājumus. Scania paraugdemonstrējumos, kas galvenokārt bija veltīti Hanoveres izstādei gaidāmajiem jaunumiem septembrī, varējām izbraukt ar jaunākajiem elektriskiem kravas vilcējiem. Vēl 2023. gadā tālie pārvadājumi ar elektriskiem vilcējiem pat netika apspriesti. Bet pavisam nesen Scania elektriskais sastāvs divās dienās veica 1600 km garu ceļu no Zviedrijas līdz Vācijai. Viss ceļš, ieskaitot obligāto šofera atpūtas laiku un lādēšanu prasīja tikai par 20 minūtēm vairāk nekā dīzeļa sastāvam.