Liepājas ostā turpinās Latvijas zemnieku izaudzēto graudu pieņemšana
Liepājas ostas lielākie graudu termināļi “Liepaja Bulk Terminal” un “DanStore” nostiprina eksportu ar jauniem līgumiem ar vadošajiem Latvijas graudu tirgotājiem un aktīvām iekraušanām Panamax un citu kuģu reisos uz Tuvajiem Austrumiem un Āfriku. Neskatoties uz lēnāku jaunās ražas piegādi, brīvām uzglabāšanas jaudām un cenu kāpumu līdz 250–260 eiro par tonnu, osta saglabā būtisku lomu Latvijas graudu izvešanā pasaules tirgos.
Lielākais Liepājas ostas beramkravu terminālis “Liepaja Bulk Terminal” noslēdzis līgumus ar vadošajiem Latvijas graudu eksportētājiem, tostarp "Baltic Agro", "Latraps" un "Linas Agro", par Latvijas zemnieku izaudzēto graudu pieņemšanu no 2026. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 1. jūlijam. Šobrīd terminālī notiek Latvijā audzētu kviešu iekraušana Panamax klases kuģī "Tuo Fu 8", kas ostā uzņems vairāk nekā 60 tūkstošus tonnu graudu. Kuģa galamērķis ir Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos.
Arī otrs lielākais graudu terminālis “DanStore” strādā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Kā norāda termināļa vadība, pašlaik pieejamas brīvas uzglabāšanas jaudas, jo jaunās ražas piegādes norit salīdzinoši lēni. Ja citos gados šajā laikā pie termināļa veidojušās garas kravas automašīnu rindas, tad šogad šāda situācija nav novērojama. Uzņēmums pieļauj, ka daļa Latvijas graudaudzētāju nogaida izdevīgākus pārdošanas nosacījumus un augstākas cenas. Šobrīd graudaugu cena ir robežās no 250-260 eiro par tonnu, kas ir viena no augstākajām pēdējo gadu laikā.
Tuvākajās dienās “DanStore” sagaida kuģi, kurā plānots iekraut aptuveni 27 tūkstošus tonnu Latvijas graudu, ko piegādājis uzņēmums “Baltic Agro”. Kravas galamērķis būs Nigērija.
Latvijas graidi Liepājas ostā tiek nogādāti ne tikai ar autotransportu, bet arī pa dzelzceļu. 2. septembrī LBT terminālis pieņēma vilciena sastāvu ar 26 vagoniem jeb 1820 tonnām graudu no “Baltic Agro”, un tiek gaidīts vēl viens vilciena sastāvs ar 26 vagoniem no kooperatīva “Latraps”.
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Liepājas osta jau vēsturiski, kā arī pēc darbības atjaunošanas 20. gadsimta deviņdesmitajos gados, mērķtiecīgi attīstījusi lauksaimniecības kravu apstrādi, īpašu uzmanību pievēršot graudaugu termināļiem un vietējās izcelsmes kravu apkalpošanai. Būtiska vieta ostas kravu plūsmā ir Latvijā audzētu graudu eksportam uz pasaules tirgiem.
Šobrīd Liepājas ostā darbojas vairāki lauksaimniecības kravu termināļi, kuru kopējā pārkraušanas jauda sasniedz aptuveni 5 miljonus tonnu gadā. Termināļu kopējā noliktavu kapacitāte vienlaicīgai graudu uzglabāšanai ir aptuveni 730 tūkstoši tonnu.
Liepājas ostas graudu termināļi sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem, kas nodrošina graudu iepirkšanu, uzglabāšanu un piegādi pasaules pārtikas aprites ķēdēs. Visas kravu operācijas, tostarp graudu tranzīta kravu apstrāde, Liepājas ostā tiek veiktas atbilstoši Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas normatīvajām prasībām.