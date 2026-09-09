Liepāja turpina nostiprināties Baltijas kruīzu kartē
Liepāja 2026. gada kruīzu sezonā sasniedza līdz šim lielāko kuģu skaitu un 4276 viesus, stiprinot savu vietu Baltijas kruīzu kartē un sniedzot nozīmīgu ekonomisko pienesumu vietējiem uzņēmumiem. Augstā interese turpinās arī nākamajā gadā, jo 2027. sezonai jau pieteiktas 11 kruīza kuģu vizītes un mērķis tuvākajā nākotnē ir uzņemt vairāk nekā 20 kuģus sezonā.
Liepāja 2026. gada kruīzu sezonā turpināja nostiprināt savas pozīcijas Baltijas jūras kruīzu maršrutos. Šogad Liepājas ostā piestāja septiņi kruīza kuģi, kas ir līdz šim lielākais vienas sezonas laikā uzņemto kruīza kuģu skaits. Kruīzu kuģu vizītes sniedz ne tikai neaizmirstamus mirkļus liepājniekiem un pilsētas viesiem, bet arī rada būtisku ekonomisko pienesumu vietējiem uzņēmumiem un veicina Liepājas starptautisko atpazīstamību. Interese par Liepāju kruīzu operatoru vidū saglabājas augsta arī nākamajā sezonā. Jau šobrīd 2027. gadam Liepājas ostā pieteiktas 11 kruīza kuģu vizītes.
2026. gada kruīzu sezonā Liepājas ostā piestāja septiņi kruīza kuģi, kas atveda 4276 viesus. Daļa pasažieru izmantoja šatlbusus, kas ik pēc 30 minūtēm kursēja starp ostu un pilsētas centru, savukārt citi izvēlējās organizētas ekskursijas. Kopumā sezonas laikā tika organizētas 86 ekskursijas, kurās piedalījās 2244 tūristi jeb 52,5% no visiem kruīza kuģu pasažieriem, apliecinot lielo interesi par Liepājas kultūras, vēstures un tūrisma objektiem.
Pēc ilgāka pārtraukuma kruīza kuģu ienākšana Liepājas ostā atsākās 2018. gadā. Tas bija Liepājas SEZ pārvaldes un pilsētas mērķtiecīga darba rezultāts, lai Liepāju iekļautu starptautiskajos kruīzu maršrutos. Kā norāda Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, Liepāja sevi jau ir pieteikusi Baltijas kruīzu kartē, taču tagad svarīgākais ir nostiprināt sasniegto un turpināt attīstību. Lai arī mērķis ir ambiciozs, nākotnē Liepāja vēlas sezonas laikā uzņemt vairāk nekā 20 kruīza kuģus. Tas pavērtu jaunas iespējas vietējiem uzņēmējiem attīstīt daudzveidīgus pakalpojumus un piedāvājumus pilsētas viesiem.
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Kruīzu pasažieri un kuģu apkalpes locekļi izmanto vietējos transporta, ēdināšanas, tūrisma, kultūras un izklaides pakalpojumus, kā arī apmeklē veikalus, muzejus un citas apskates vietas. Atbilstoši starptautiskajā kruīzu nozarē izmantotajām aplēsēm viens pasažieris galamērķī vidēji iztērē no 70 līdz 100 eiro. Tas nozīmē, ka šīs sezonas kruīza pasažieru kopējais tiešais ekonomiskais pienesums Liepājai varētu pārsniegt 400 tūkstošus eiro.
Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis uzsver, ka kruīzu tūrisma nozīme nav mērāma tikai ekonomiskajos ieguvumos. "Kruīza kuģis ostā ir daudz vairāk nekā tikai viens kuģis pie piestātnes. Tā ir iespēja tūkstošiem cilvēku iepazīt Liepāju, tās kultūru, vēsturi, uzņēmējdarbības vidi un viesmīlību. Katrs viesis, kurš aizbrauc no Liepājas ar pozitīviem iespaidiem, kļūst par mūsu pilsētas vēstnesi pasaulē. Vienlaikus kruīzu tūrisms rada reālu ekonomisko pienesumu vietējiem uzņēmējiem, veicina pieprasījumu pēc pakalpojumiem un palīdz stiprināt Liepājas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā," uzsver U. Hmieļevskis.
Kruīzu kuģu uzņemšana ir būtiska arī no pilsētas starptautiskās atpazīstamības viedokļa. Katra kuģa vizīte sniedz iespēju Liepāju iepazīt simtiem vai pat tūkstošiem cilvēku vienlaikus, veidojot pilsētas tēlu kā mūsdienīgu, viesmīlīgu un daudzveidīgu galamērķi Baltijas jūras krastā.
Viena no Liepājas priekšrocībām ir ostas tuvums pilsētas centram. Kruīza pasažieri jau dažu minūšu laikā pēc izkāpšanas no kuģa var doties iepazīt pilsētas vēsturisko centru, koncertzāli "Lielais dzintars", Karostu, Jūrmalas parku, pludmali, muzejus, kafejnīcas un citus tūrisma objektus. Daļa viesu izvēlas organizētas ekskursijas, savukārt citi pilsētu iepazīst patstāvīgi.
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Kruīza kuģu piesaistē un uzņemšanā aktīvi sadarbojas Liepājas SEZ pārvalde, Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs un aģentūras RCA un ESTMA. Kruīzu tūrisms Liepājā ir ieguldījums ne tikai šodienas ekonomikā, bet arī pilsētas nākotnē, stiprinot tās starptautisko atpazīstamību un veicinot ilgtermiņa attīstību.